Heidi Klumot a lepedőakrobatika tartja fitten: 16 évvel fiatalabb férjével kell tartania a lépést

Az 51 éves szupermodell, Heidi Klum elárulta, 16 évvel fiatalabb férje tartja őt fiatalon és formában. A hálószobában gyakran űzött tevékenységük ráadásul nemcsak a testüknek, hanem a lelküknek és a kapcsolatuknak is jót tesz.

Heidi Klum és Tom Kaulitz

Heidi Klum kedvenc sportja a lepedőakrobatika

Az 51 éves szupermodell, Heidi Klum, mindig is gyönyörű megjelenéséről és fitt alakjáról volt híres, most pedig elárulta, hogyan járul hozzá kapcsolatuk férjével, Tom Kaulitz-cal ahhoz, hogy formában maradjon. Heidi elmondta, hogy magánéletük nem csupán örömforrás, hanem az egészség és az aktivitás megőrzésének fontos része is. „A sport en chambre a kedvenc sportom – franciául sokkal jobban hangzik" - mondta tréfásan Heidi Klum. A „sport en chambre” kifejezés magyarul „hálószobai sportot” jelent, ami Klum szavaival élve a napi aktivitásának egyik forrása.

„Fiatalabb férjem van, és a négy gyerekem miatt állandóan úton vagyok. Nincs asszisztensem, így mindent magam csinálok – pakolok, cipelek” - sorolta tovább az okait Heidi Klum annak, hogy még mindig nagyon fitt. A modell azt is elárulta, hogy párjával szexuális életük „nagyon jó”. „A férjem a tökéletes társam” - mondta Klum, aki arra is ügyel, hogy soha ne vigye túlzásba az edzéseket...