Heidi Klum idei halloween-jelmezétől leesik az állad - Fotó

Heidi Klum minden évben különleges jelmezzel készül Halloweenre, és ez idén sincs ez másként. A modell már hetekkel korábban elkezdte az előkészületeket, hiszen az általa viselt öltözékek sosem egyszerűek, bőven kell idő az elkészítésükre. Nos, kiderült, hogy idén mit viselt, mutatjuk is.

Heidi Klum és Tom Kaulitz ET-jelmezt húztak idén

Forrás: Northfoto

Heidi Klum az Instagramon tette közzé jelmezüket

Heidi Klum halloweeni jelmezei legendásak, minden évben hatalmas átalakulást láthatunk tőle, és ez most is így van. A modell és férje, Tom Kaulitz mindketten az 1982-es ET, a földönkívüli című film főszereplőjének öltöztek be. A pár éves halloween-i ünnepségét a New York-i Hard Rock Hotelben tartották. Heidi már az előkészületekkor minden idők „legkevésbé kényelmes” jelmezének nyilvánította az ideit.

Tavaly pávaként pardézott

Heidi 2023-ban pávaként pompázott, 2022-ben féreggé változott, de volt már Jessica Rabbit és a Shrek Fionája is. Jelmezeiben egy azonban közös volt: mindben hatalmas feltűnést keltett.