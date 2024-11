Ez volt minden idők leghidegebb tele Európában: sokan megfagytak és az éhínség is sújtotta az embereket

Az utóbbi években nem igazán találkoztunk itt Európában igazi hideggel. A leghidegebb télen azonban sokan megfagytak Európában, a körülményeket pedig az is nehezítette, hogy két háború is folyt akkoriban a kontinensen, így a fagy mellett az éhínséget is el kellett viselnie az embereknek.leghidegebb-tel-europa-minusz-husz-fok

1709 telén olyan szélsőségesen hideg időjárás volt Európában, amely az elmúlt 500 évben a leghidegebb télnek számít a mai napig. 1709. január 5-én William Derham tudós és teológus -12 Celsius-fok hőmérsékletet mért London közelében, ami a legalacsonyabb az 1697-es felvételek kezdete óta. Az Európa többi részén feljegyzett hőmérséklet elérte a -15 Celsius fokot is. Derham kijelentette: „Úgy gondolom, hogy a fagy nagyobb volt (ha nem egyetemesebb is), mint emberemlékezet óta bármikor". A leghidegebb télen az Európában feljegyzett hőmérséklet elérte a -15 Celsius fokot

Forrás: Shutterstock A leghidegebb télen emberek ezrei haltak meg 1709.01.05-én éjszaka kezdődött a nagy fagy, a hirtelen jött szélsőséges hideg, amelyet a mai napig is Európa valaha volt leghidegebb teleként tartanak számon. A fagy ezreket ölt meg az öreg kontinensen, Franciaországban tönkrementek a termések, az embereknek nem volt mit enniük. Emberek ezrei haltak meg, és a körülmények egyre csak romlottak, köszönhetően annak, hogy a tél két nagy háború idején történt. Zajlott a nagy északi háború Skandináviában, ugyanakkor folyt a spanyol örökösödési háború is. Franciaországban több mint 600 000 ember halt meg a háborús éhínségben. A modern klimatológusok sem tudták megmagyarázni a szélsőségesen hideg évszak okait, de azt megjegyezték, hogy a rendkívül alacsony hőmérsékletű tél a Maunder-minimumnak nevezett szakaszban zajlott, amikor is szokatlanul alacsony napfoltaktivitást észleltek a Nap felszínén.