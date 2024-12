A nagy karácsonyfaválasztó: tippek, hogy megtaláld a tökéletes fenyőt

6. Ellenőrizzük a vízszintet

Az elektromos izzósorok miatt balesetveszélyes lehet a felállított fenyő vízzel való permetezése, ezért helyezzük olyan talpba, melyben víztartó edény is van. Minden nap ellenőrizzük a vízszintet, és figyeljünk, hogy a levágott fatörzs vége érjen a vízbe.

Dézsás drágaságok:

1. Több törődést igényel

Évről-évre egyre több család dönt az élő, dézsás fenyők mellett, ám fontos, hogy alapos átgondolás után válasszuk ezt a kiszerelést. Az élő fenyő a vágotthoz képest több törődést igényel, és csak rövid ideig bírja a szobában. Előnye, hogy ünnep után kiültethető, visszaváltható vagy a balkonon tartható, így jövőre újra feldíszíthető.

2. Fejünkre nő a kertben

A vásárlás előtt nézzünk utána, hogy a kiválasztott fenyőfaj milyen méretűre nő, mekkora helyet igényel majd kifejlődve. Ha kellően nagy a kert, kitűnő választás lehet a 20-30 méter magasságot elérő szerb luc. Ezzel szemben a kisméretű (1,5-2 m), lassan növő, tömött megjelenésű cukorsüvegfenyő akár sziklakertbe, sírokra is kiültethető, de kiválóan alkalmas dézsás tartásra is, így akár esztétikus balkondísz is válhat belőle.

3. Kisebb méretűt válasszunk

Lehetőleg 4-5 éves, legfeljebb embermagasságú, tehát nagyjából másfél-két méter magas példányt válasszunk. Az ennél termetesebb fenyők már akkora földlabdával rendelkeznek, ami szinte kezelhetetlen súlyt jelent.

4. Óvakodjunk a csalóktól

Kertészetben, vagy megbízható, hozzáértő eladótól vásároljunk, ne a legközelebbi utcai árustól. Sajnos néha előfordul, hogy a gyökeresként árult fa valójában vágott fenyő volt, amit egy fél vödör gipszbe állítottak, a gipszet pedig földdel fedik be. Ezért, ha mégis utcai árustól vennénk, érdemes kicsit beletúrni a földjébe.

5. Figyeljünk a szállításra

Az élő fenyő érzékeny áru, nem szabad eldöntve, fektetve szállítani, ugyanis sérülhetnek az ágai, és a földje is szétszóródhat. Ha csak fektetve tudjuk elszállítani, műanyag fóliával tekerjük be a dézsát úgy, hogy annak az alja és a teteje is be legyen burkolva.

6. Így tartsuk életben

Hazaszállítás után a dézsás fenyőt nem szabad a fűtött lakásba vinni, hiszen a 20-22 fokos hőmérséklet és az alacsony páratartalom végzetes lehet a számára. Ideiglenesen szélvédett, huzatmentes területre állítsuk, és ajánlott heti egy-két alkalommal öntözni, valamint időnként kevés vízzel permetezni. Erősen fagypont alatti hőmérséklet, tartós mínuszok esetén a permetezést mellőzni kell.