Ez a futurisztikus élőlény pusztítja az otthonodat

A lakásokban általában a penész az, ami felüti a fejét, terjed, látható, hamar észrevehető és még hatékonyan lehet is ellen tenni. Az a gomba, amiről ebben a cikkben írunk, viszont nem ilyen. Szinte láthatatlan módon terjed a falban, megtámadja a ház faanyagait, majd, amikor észreveszed, már lehet, hogy késő. Amíg a penészgomba ellen könnyen tehetsz, addig ez a gomba egy komoly veszélyforrás, ami csápokat növesztve keresi a még érintetlen, friss területeket. Eláruljuk, hogyan ismered fel és mit tehetsz ellen.

Amikor a gomba megtámadja a faanyagot, akkor elkorhasztja, elporlasztja és omlós állagú lignint hagy maga után

Forrás: Shutterstock

Ez a gomba nehezen észrevehető, de tehetsz ellene

Házevő gombának is hívják a hivatalos nevén meruliporia incrassatát, amely gyökérszerű nyúlványokkal terjed. A „poria” gomba rizomforai vagy csápjai akár 10 méter hosszúra is megnőhetnek és megtámadják a ház minden faanyagát nedvesség és tápanyagok után kutatva.

Így táplálkozik

A fában lévő cellulóz a Poria legfontosabb tápláléka. Amikor a gomba megtámadja a faanyagot, akkor elkorhasztja, elporlasztja és omlós állagú lignint hagy maga után. A Porával fertőzött faanyagok szivacsos állagúvá válnak s barnás vagy narancssárga színűek lesznek, miközben a gomba csápjai fehér vagy barna árnyalatúak.

A csápok a falakban húzódnak meg, észrevétlenül, színtelenül és szagtalanul növekednek, se szaguk, se színűk, és ha nem vesszük észre időben, akkor lakhatatlanná teszik a házat egyik percről a másikra.

Ugyan többször támadja meg azokat a fafelületeket, amelyek nedvességnek vannak kitéve, sajnos azokra a részekre is veszélyes, amelyek szárazak, így amikor felfedezzük a gomba jelenlétét a házban, akkor minden érintett faanyagot el kell távolítani.

Hogyan előzd meg?

Amíg a penész eltávolítása a falról egy egyszerű folyamat, addig ennél a gombánál más a helyzet, ugyanis az összes faanyag eltüntetése nem kis feladat. Szerencsére viszont megelőzhető, ha csökkentjük a házban a nedvesség- és a páratartalmat.

A gomba Európán kívül gyakoribb

A poria főleg Észak-Amerikában terjed, Európában csak a Serpula Lacrymans nevű könnyező gomba veszélyezteti a házakat. Viszont ez is hasonló pusztítást végezhet. Ahogyan a Poria, úgy ez a gomba is a fa korhadását okozza, és mindenre veszélyes, ami fából vagy cellulózból van, így nemcsak a tető-és födémszerkezeteket kell félteni, hanem a nyílászárókat, padlóburkolatot, tapétákat is. A könnyező gomba fonalai is több méteresek lehetnek és nagyon messzire elkúsznak, hogy friss faanyagot találjanak. Nevükből fakadóan, a fa korhaztatása közben vízcseppeket váltanak ki. Ennek a gombának is a rendszeres szellőztetés az ellenszere, de a célzott gombamentesítés is segíthet.