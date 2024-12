Égből pottyant vagyon - Így alakult a legismertebb lottónyertesek sorsa

4. Frane Selak – A világ legszerencsésebb (vagy legszerencsétlenebb?) embere

A horvát Frane Selak története nemcsak egy lottónyereményről szól, hanem a világ egyik legszokatlanabb élettörténetéről. Selak - aki tanárként dolgozott - életét több halálközeli élmény is színesítette. Túlélte egy vonatbalesetet, egy repülőgép-szerencsétlenséget, és több autóbalesetet is. Mindezek után, 2003-ban, 73 éves korában 1 millió dollárt nyert a horvát lottón. Frane Selak nem kísértette tovább a szerencséjét: a nyereménye nagy részét családjára és barátaira költötte, majd visszavonult, hogy egy csendes faluban éljen.

5. Jane Park – A legfiatalabb lottónyertes Nagy-Britanniában

2013-ban, mindössze 17 évesen, Jane Park 1 millió fontot nyert a brit EuroMillions lottón. Jane a nyereményével luxusautókat, utazásokat és drága ajándékokat vásárolt magának és családjának. Azonban néhány évvel később nyíltan bevallotta, hogy a nyeremény nem hozta meg számára azt a boldogságot, amire számított, sőt, inkább frusztrációt és magányt okozott. Park egy ponton azt is fontolóra vette, hogy pert indít a lottótársaság ellen, amiért lehetővé tette, hogy ilyen fiatalon játszhasson, mert úgy érezte, hogy a hirtelen jött vagyon negatív hatással volt az életére.

6. Andraschek László és felesége Anikó - a magyar lottómilliomosok, akiket mindenki ismer

Andraschekék 2013-ban 630 millió forintot nyertek a Skandináv lottón. Azon kevés lottónyertesek közé tartoztak, akik nem titkolták el a nyereményüket. A mendemonda szerint a férfi hajléktalan volt, amikor megütötte a lottónyereményt, de később ezt cáfolta. A házaspár a pénzből ingatlanokat vásárolt és vállalkozásba kezdett, de nem értettek az üzlethez, így az sikertelenül végződött. A férfi néhány hónapja daganatos betegségben halt meg, felesége, Anikó is beteg, veseelégtelensége miatt rendszeres dialízisre jár. A győri házaspárról dokumentumfilm is készült, Fortuna vendégei címmel.

Rekordösszegű lottónyeremény várja a gazdáját a 42. héten: 6 525 000 000 forint az öttalálatos szelvény nyereménye. Ha valaki megnyeri, akkor ő lesz a második legnagyobb összeget nyert magyar.

A lottó továbbra is sokak számára az álmodozás eszköze marad, de fontos, hogy emlékezzünk: a valódi boldogság nem feltétlenül a pénzen múlik, és a hirtelen jött vagyon is komoly felelősséggel jár. Ahogy ezek a legendás lottónyertesek történetei is mutatják, a szerencse ugyan fordulhat egy csapásra, de a hosszú távú boldogság és elégedettség megtalálása sokkal komplexebb folyamat.