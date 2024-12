Gyógyíthatatlan, de kezelhető: vedd fel a harcot a hámlás és viszketés ellen

A pikkelysömör jelentkezése mindenkinél eltérő: némelyeknek a tünetek enyhe mivolta miatt csak alig zavaró körülményként van jelen az életében. Fontos azonban tudni, hogy a betegség az ízületeket is megtámadhatja, és az érintettek mintegy tíz százalékánál komoly ízületi gyulladást okoz. A pácienseket ráadásul többnyire lelkileg is megviseli a betegség, hiszen a bőrelváltozások miatt bántás, hátrányos megkülönböztetés is érheti őket.