Till Tamás tragédiája: F. János felesége nagyon rossz állapotban van, de kitart férje mellett

2000. május 28-án a 11 éves Till Tamás biciklivel indult a lovardába, de soha nem tért haza. Szülei, Mátyás és Katalin, évtizedeken át reménykedtek abban, hogy fiuk életben van, és egyszer hazatér.

Till Tamás szülei évtizedekig reménykedtek abba, hogy fiuk életben van

Fotó: Borsonline

2024 nyarán azonban a rendőrség megtalálta Till Tamás földi maradványait, és megállapították, hogy bűncselekmény áldozata lett. Az emberöléssel F. Jánost vádolják, aki Tamás eltűnésekor mindössze 16 éves volt. Bár a férfi beismerte a gyilkosságot, a rendőrség szabadon engedte, arra hivatkozva, hogy a fiatalkorúként elkövetett bűncselekmény elévült. Az ügyészség azonban nem osztotta ez azt álláspontot, azért, mert a jogszabályok azt is kimondták, hogy az emberölés minősített esetei soha nem évülnek el.

Till Tamás feltételezett gyilkosának felesége, Ildikó hisz férje ártatlanságában

F. János, aki karácsonyt is letartóztatásban töltötte, akár 15 éves börtönbüntetésre is számíthat, ha elítélik. A férfi felesége, Ildikó azonban továbbra is kiáll mellette.

„Nagyon rossz lelkiállapotban van, hiszen nyáron tartották az esküvőjüket, és nyilván fogalma sem volt arról, hogy János milyen ügyben érintett” – mondta egy informátor a Borsnak. A pár mindkét tagja intézetben nőtt fel, és ez erős köteléket alakított ki közöttük. „Már az örökbefogadáson gondolkodtak, hogy egy gyermeket megmenthessenek az állami gondoskodástól” – tette hozzá a forrás.