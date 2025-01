Így valósítsd meg az életedben a 6/10 tisztítási módszert

Havi és negyedéves takarítási listák

Ezen kívül havi és negyedéves takarítási listákat is vezet. Havi feladatok:

Zuhanyzók súrolása

Háztartási gépek alapos tisztítása

Garázs rendbetétele

Autók kiporszívózása

Negyedéves feladatok:

Padlószegélyek és ajtók tisztítása

Ventilátorok és lámpák tisztítása

Ablakok takarítása

Bútorok tisztítása

Légszűrők cseréje

Nem szükséges pontosan ezeket a listákat követned, de nagyszerű módszer arra, hogy csökkentsd a napi stresszt, és könnyebben megbirkózz a rengeteg teendővel.

Miért jó egy jól működő takarítási rutint kialakítani?

Emberként mindannyian tele vagyunk felelősséggel. Állandó küzdelem, hogy minden teendőt elvégezzünk, nem beszélve a szabadidős programokról. Sajnos a ház magától nem fog kitakarítani (még). A munka, az edzés, a házimunka, valamint a családtagok és háziállatok gondozása közepette néha úgy érezhetjük, hogy egyszerűen nincs elég óra a napban. Ha ehhez még szorongás vagy depresszió is társul, a helyzet sokkal rosszabbnak tűnhet.

A napi és heti rutinok kialakítása és betartása azonban csodákat tehet a mentális egészségünkkel. A rutinok segítenek egészséges szokásokat kialakítani, csökkentik a stresszt, megkönnyítik a változásokhoz való alkalmazkodást, és javítják az emberi kapcsolatainkat.

Fontos: a rutin kialakítása időt vesz igénybe

Az, hogy elhatározod, hogy változtatsz és tartod magad egy új rutinhoz, könnyen hangzik. De a valóságban ez egy kihívás. Ha úgy érzed, hogy kényelmesebb apró feladatokat beépíteni a napi vagy heti teendőidbe, akkor kezdd ezzel. Ha a 6/10-ből inkább 3/5 lesz, már az is szuper! Légy türelmes magaddal. Végül is ez egy olyan módszer, amely a stressz enyhítését szolgálja, és ha már az új rutin bevezetése is stresszes, nos… ez egy kicsit ördögi kör, nem igaz?