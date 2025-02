A horoszkópfüggőtől a mindennel elégedetlenig: a first ladyk furcsa tulajdonságai

A first lady egyik legfontosabb feladata, hogy megszervezzék és koordinálják a Fehér Ház hivatalos eseményeit. Ezert az elnök felesége is rendelkezik saját személyezettel és irodával. És az eddigi történelem során mindegyik first lady felkarolt egy társadalmi problémát, amelyben megpróbált változást elérni. De kik ők és ki van a tökéletes feleség képe mögött?

Melania Trump újra first lady lett Donald Trump oldalán

Forrás: Getty Images

First lady furcsa szokások

Elnökfeleségként kimondatlan kötelességi válik a tökéletes feleség szerep, valamint a folytonos tökéletes kinézet. Viszont nem kell megijedni, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a first lady olyanok, mint a bábok! De mivel ők is ugyanolyan emberek, mint mi, egyik-másik first ladynek sikerült nyomot hagynia a történelemben a furcsa szokásával.

Melania Trump, a legnagyobb provokátor

2017 és 2021 között, Donald Trump előző elnöksége alatt a szlovén származású modell nem sok történelmet író dolgot tett az Amerikai Egyesült Államokért. Viszont, ami a furcsaságokat illeti, ott bőven van mit beszélni. Biztos sokaknak megmaradt az a kép, amikor a first lady finoman tudatta a világgal, hogy nem feltétlenül ért egyet a férje politikai nézeteivel.

Valamint fotósok és filmesek tömkelege kapott már el olyan pillanatot, amikor Melania az elnök mellett vagy mögött pofákat vágott, de legelegánsabb megnyilvánulásait a social mediaban tette.

Mert míg Donald megszállott Twitter ( X ) -felhasználó volt, Melania alig használta hivatalos fiókját, alig pár száz tweetet posztolt, és csupán hat fiókot követett a közösségi oldalon: férje két fiókját, az alelnököt és a feleségét, a Fehér Házat, és még valakit, akit Donald Trump valósággal gyűlöl és esküdt ellenségének tart, Barack Obamát. Amikor a média 2018 februárjában felfedezte, hogy a first lady követni kezdte a volt elnököt, a legtöbben azzal magyarázták a meglepő húzást, hogy Melania minden bizonnyal borsot akart törni Donald orra alá.

Bess Truman, az örök elégedetlen

Az USA 33. elnökének, Harry S. Trumannak a neje valósággal gyűlölte Washington D.C.-t, az Amerikai Egyesült Államok fővárosát. Bess Truman egyenesen ellene volt, hogy férjéből elnök legyen, sőt már azt sem akarta, hogy Harry szenátori pozíciót töltsön be.