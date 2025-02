Elképesztő! Napi több mint 200 földrengés sújtja Santorini szigetét

Naponta kétszáznál is több 2-es magnitúdónál erősebb földrengés észleltek az utóbbi két hétben a görögországi Santorinin. Mesterséges intelligencia segítségével a kisebb rengéseket is észlelni tudják, az MI mérései alapján több mint 20 ezer földrengés történt már a területen. A négyesnél magasabb magnitúdójú rengések száma meghaladta a 200-at. A tudományos adatok magmamozgás találtak a rengésraj hátterében.

A görög hatósáok veszélyhelyzetet hirdettek Santorinin

Forrás: Anadolu via AFP/2025 Anadolu

Dimitris Papanikolaou geológus professzor elmagyarázza a Santorinin tapasztalt jelenség okait

„A Richter-skála szerint 3,5-től 5,3-ig terjedő földrengésrajjal van dolgunk. Ez példátlan. A klaszterek általában kisebb méretűek. A földrengések egy kürt alatt helyezkednek el. A földrengések kisméretű, legfeljebb 3 kilométeres hibákból erednek, amelyek "öt magnitúdós" földrengést okoznak. Ebben a 15 kilométer hosszú és 10 kilométer széles zónában több ezer hiba található . Ez a zóna az Anidrosz úgynevezett púpja. A fennsík legmagasabb pontja az Anhidros szigete, a fennsík többi része a tengerbe süllyed” — mondja el a professzor, hozzátéve, hogy a víznyelő belsejében található a Columbo víz alatti vulkán, amelytől északkeletre jelenleg sok földrengés van, 22 vulkáni kúp halmozódik. Tehát itt vannak a földrengések, az Anydros-töréstől jobbra és balra, a legtöbbjük jobbra és délebbre van a töréstől.

„Összegezve, Anydrostól nyugatra, Kolumbótól keletre, a púpban egy magmamennyiség emelkedik felfelé. Emelkedés közben további erőket fejt ki a felette lévő hibákra és aktiválja azokat. Eltörnek és földrengéseket okoznak. Az idő múlásával egyre nagyobb repedések törnek fel. A nyomás elérte azt a pontot, amely 5,3-as Richter-földrengést okozott. Amíg a magma felemelkedési kísérletének jelensége tart, addig a szeizmicitás is tart, míg végül az erők sokkal nagyobbak lesznek, és aktiválják a nagy Anidros-hibát. Tehát a 6. megtörténhet most is, megtörténhet 2-3 év múlva is” — figyelmeztet Papanikolaou, és azt is elárulja, hogy ha ez megtörténik ebben a szakaszban, akkor a kéreg ellazul a felgyülemlett feszültségektől, és lehetséges, hogy egy ilyen esemény után a terület megnyugszik. Amíg nem lesz nagyobb földrengés, addig folytatódnak azok a folyamatok, amelyek a hibák felszakadásához vezetnek. Előfordulhat, hogy nem marad olyan apró repedés, amely nem aktiválódik. Ez hetekig, hónapokig tart, húsvét után is, legrosszabb esetben akár nyárig is eltarthat. Mindenesetre elképzelhetetlen az a vita, hogy a magma a felszínre emelkedik és új vulkánt hoz létre. Ha ez megtörténik, az több ezer év múlva lesz.