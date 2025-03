Az ismeretlen Petőfi: a költő nemcsak a rímeket, a trendeket is diktálta

Petőfi Sándor a magyar irodalom egyik legismertebb alakja, a forradalom költője, a nemzeti identitás egyik meghatározó figurája. Sokan ismerjük verseit, életútját, mégis számos érdekesség van vele kapcsolatban, amelyek kevésbé közismertek.

Petőfi Sándor- a sovány, vékony fiatalember belátta, hogy alkalmatlan színésznek.

Forrás: Wikipedia

Petőfi: vézna volt és gyenge hangú, de felvették egy divatlaphoz

1. Eredeti neve nem Petőfi volt

Petőfi Sándor eredeti neve Petrovics Sándor volt. Apja, Petrovics István szerb származású mészáros volt, anyja, Hrúz Mária pedig szlovák származású mosónő. A költő 1842-ben kezdte el használni a Petőfi nevet, hogy magyarosabbá tegye írói nevét és jobban illeszkedjen a nemzeti mozgalmak szellemiségéhez.

2. Színész is volt

Petőfi fiatalon színésznek állt, de nem aratott nagy sikert. Több vándorszíntársulathoz is csatlakozott, de hamar kiderült, hogy a színpad nem neki való. Ezt részben gyenge hangja és vékony alkata miatt is mondták róla, de később maga is belátta, hogy a költészet az ő igazi terepe.

3. Több mint ezer verset írt rövid élete alatt

Bár Petőfi mindössze 26 évet élt, elképesztően termékeny költő volt. Élete során több mint ezer verset írt, köztük olyan ikonikus műveket, mint a Nemzeti dal, a Szeptember végén, vagy az Anyám tyúkja.

4. Petőfi mint divatdiktátor

Petőfi, miután kiderült, hogy alkalmatlan színésznek, munkát keresett. Jó barátja és mentora, Vörösmarty Mihály szerzett neki állást a Pesti Divatlap szerkesztője lett, ami a női lapok reformkori megfelelője volt. Rovataiban öltözködésről, divatról, kultúráról, sőt, pletykáról is írtak.

A Pesti Divatlap 1848, március 18-i száma. Forrás: Wikipédia/Wahot Imre

5. Így itta Petőfi a feketét

Petőfi Sándor imádta a kávét. Ez részben annak tudható be, hogy az olcsó fekete mellé reggeli is járt a Pilvaxban, ahová a barátaival járt, részben pedig annak, hogy a feketét úgy szolgálták fel, ahogy kedvelte: egy kanál friss tejföllel a tetején.

6. Jókai Mór volt a legjobb barátja, de a kapcsolatuk nem volt felhőtlen

Jókai Mór és Petőfi Sándor szoros barátságot ápoltak, de időnként össze is vesztek. Jókai felesége, Laborfalvi Róza különösen nem kedvelte Petőfit, mivel az köztudottan ellenezte a házasságukat. Egy veszekedésük után Petőfi még egy gúnyverset is írt Jókairól.