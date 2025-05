Anyák napja: dalok világsztároktól amikkel kifejezheted a szereteted

Anyák napi dalokat keresel a lejátszási listádhoz? Segítünk! A világ legnagyobb slágergyártói sem feledkeztek meg arról, ki volt az, aki életet adott nekik. Az anyák napja tökéletes alkalom arra, hogy ne csak egy csokor virággal, hanem néhány szívhez szóló dallal is kifejezd szeretetedet. Összegyűjtöttük azokat a megható számokat, amelyekben a világsztárok tisztelegnek az édesanyák előtt.

Anyák napja: zenék, dalok, amelyekkel köszönetet mondhatsz.

Forrás: Shutterstock/Pixel-Shot

Anyák napja: 10 szám, amellyel ünnepelheted az édesanyákat

1. Justin Bieber: Turn to Me (Mother’s Day Dedication)

Ez az önálló kislemez Justin Bieber útját jelzi a tinibálványból felnőtt sztárrá válás felé. A dal szövegében már éretten tiszteleg az édesanyja előtt: megemlíti, hogy most ugyanannyi idős, mint amikor édesanyja őt világra hozta és most már igazán érti, milyen áldozatokat kellett ezért hoznia.

2. Taylor Swift: The Best Day

Már a korai albumain is különösen ügyes volt abban, hogy megragadja azokat a kis részleteket, amelyek egy nagyobb történetet mesélnek el. A Fearless album egyik dalában, a The Best Day-ben Taylor Swift az anya-lánya kapcsolatot ábrázolja néhány erőteljes emléken keresztül, beleértve édesanyja vigasztalását egy nehéz iskolai nap után. A nemrégiben megjelent Taylor’s Version változat új mélységet ad a dalnak, mivel most már felnőtt, mélyebb hangján meséli el a történetet.

3. Florence + The Machine: Mother

Miután a bandája első két albumának, a Lungsnak és Ceremonialsnak nagyszabású, filmszerű produkciói dominálták a hangzásvilágát, Florence Welch 2015-ös How Big, How Blue, How Beautiful albumán visszavett a zenéjéből, és egy személyes konfliktusokat és küzdelmeket feldolgozó, vallomásos lemezt készített. A tipikus hangvételű, katartikus Mother című dalban Welch az édesanyjától kér útmutatást.

4. Will.i.am: I Got It From My Mama

Az I Got It From My Mama című dal Will.i.am, a Black Eyed Peas egykori tagjának harmadik szólóalbumáról (Songs About Girls, 2007) jelent meg elsőként beharangozó kislemezként. A dal tulajdonképpen egy vidám tisztelgés az előtt, hogy a jó megjelenést sokszor az anyai géneknek köszönhetjük. Ez a funky hangulatú, vagány és kicsit pikáns szám egyszerre ünnepli az anyaságot és a női szépség örök érvényű varázsát.