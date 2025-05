Gyors meditációs gyakorlatok, hogy a maximumot nyújtsd az érettségin

Az érettségi nem kevés kihívás elé állítja a diákokat, ami olykor komoly stresszel járhat az izgulósabbak számára. Egy aprócska vizsgadrukk természetesen egészséges és még jót is tehet az eredménynek. De, ha nagyon stresszelsz, az pont az ellenkezőjét váltja ki — hiába készülsz gőzerővel a feladatlapok megoldására, sajnos leblokkolhatsz, és nem biztos, hogy a megfelelő válasz kerül a rubrikákba. Ne aggódj, segítünk megbirkózni ezzel a kínzó helyzettel! Elhoztunk néhány gyors meditációs gyakorlatot, amelyek segítenek megnyugodni, és fokozni a koncentrációt, hogy a maximumot nyújthasd.

Az érettségi vizsga komoly kihívás a diákok számára, ami nem kevés stresszel járhat

Forrás: Shutterstock

Egyszerű meditációs gyakorlatok, hogy brillírozz az érettségin

Ezekhez a gyakorlatokhoz elegendő mindössze 5-10 perc ahhoz, hogy jelentősen javíts a benned felgyülemlett stresszen és élesítsd az elmédet. A meditációtól jobban fogod érezni magadat testileg és lelkileg is. Az életünk nagy részét azzal töltjük, hogy töprengünk az ide-oda cikázó gondolatinkon, amik lefoglalják az agyunkat és sok esetben rossz irányba terelnek. A meditáció segít abban, hogy kitisztítsd az elmédet és ne azon szorongj, hogy pont egy olyan tételt húztál, amit nem tudsz a legprofibb szinten prezentálni az érettségin. Az agyunk határozza meg, hogy hogyan látjuk a körülöttünk nyüzsgő világot. Éppen ezért nem lepünk meg, ha megosztjuk veled azt a titkot, hogy az agyunk határozza meg azt is, hogy mit érzünk, hogy épp boldogok, elégedettek vagy stresszesek vagyunk-e. Az érettségit is az agy alakítja aszerint, hogy mennyire vagy fókuszált, felkészült vagy spontán és, hogy megteszed-e azt, ami tényleg tőled telik. Lássuk a gyakorlatokat, amelyek segítenek az agy gondozásában és a sikeres érettségi vizsgában!

1. Mély lélegzet

Folyamatosan lélegzünk, de nem mindig a legmegfelelőbb módon. Koncentrálj a hasi légzésre és egy percig csak arra összpontosíts, hogy lélegzel. Megkönnyíti a folyamatot, ha arra gondolsz, hogy egy lufi van a hasadban, amit fel kell fújnod belégzéskor, kilégzéskor pedig kiengedni belőle a levegőt.

A hasi légzés kedvező élettani hatásokkal jár: a tüdődet jobban megtöltöd levegővel, több oxigénhez jutsz, a belső szervek működését is élénkíti, jobban áramlik a véred — mindezek segíteni fognak téged a vizsgán a koncentrációban.

Nem kell sok időt eltöltened ezzel a gyakorlattal, elegendő egyetlen perc is hozzá. Ez az egy perc végtelen hosszúnak is tűnhet, hiszen azzal szeretnél megbirkózni, hogy száműzd a gondolataidat. Nem kell elhessegetned őket, csak hagyd, hogy átáramoljanak az elmédben. Ezt a rövid gyakorlatot akár napjában többször is elvégezheted, és ami a legjobb benne, hogy bárhol végezhető, akár még a buszmegállóban is. A vizsgák előtt is bátran előhúzhatod a gyakorlatot.