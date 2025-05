Ez az 5 legveszélyesebb háztartási baleset: mutatjuk, hogy kerüld el őket!

3. A barkácsolás

Még mi nők is szeretünk időnként egy kicsit barkácsolni– vagy ha éppen nem is szeretünk, mégis rászorulunk. Mivel azonban a legtöbben nem vagyunk gyakorlott mesteremberek, így fokozottan ki vagyunk téve a veszélyeknek: fontos hát, hogy minden esetben viseljünk megfelelő védőfelszerelést, legyen szó egy munkakesztyűről, vagy éppen egy szemüvegről, akármilyen apró feladatról is van szó. Pár másodpercnyi plusz munkával rengeteg kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat.

4. A kések

A vágódeszkák, konyhai kések és egyéb éles eszközök a legnagyobb veszélyforrások közé tartoznak a háztartásban, pláne akkor, ha nem megfelelően használjuk őket, vagy figyelmetlenek vagyunk. A legjobb, ha a késeket mindig rendszerezetten tárolod, például egy mágneses tartóban, hogy elkerüld a véletlen vágásokat. Semmiképp se hagyd, hogy gyerekek hozzáférjenek és minden használat után alaposan tisztítsd meg, hogy megelőzd a fertőzéseket.

5. Az elektronikai eszközök

Igen gyakoriak a háztartásban az elektromos balesetek, pedig ezek is könnyedén elkerülhetőek: az egyik legfontosabb, hogy mindig figyelj oda arra, hogy az ilyen készülékek ne legyenek túlterhelve. Ne hagy bedugva őket, ha nem használod és soha ne húzd ki őket erőszakkal a konnektorból. Emellett pedig fontos, hogy ügyelj arra, hogy az elhasználódott kábeleket időben cseréld ki