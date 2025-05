Nem nyugszik az időjárás: kedd délután megint leszakad az ég

Vasárnap óta esik, hol erősebben, hol kevésbé. Kedd délelőtt még azt gondolhattuk, hogy vége, de az időjósok másra figyelmeztetnek, az időjárás megint odavág.

Most még csak borús az ég, de az időjárási előrejelzések szerint hamarosan ránk is szakad

Forrás: Shutterstock

Az időjárás nem kegyelmez: újabb égszakadásra kell készülnünk

Kedden a nap nem mutatta meg magát, kora délutánig erősen felhős, borús volt az ég. Nem lesz ez másképp a délután hátralevő részében sem, sőt, a felhőkből nagy eséllyel csapadék is hullik majd. A rossz hír, hogy ugyanez igaz lesz a hét további részére is, péntekig nem sok jót ígér az időjárás. A hullámzó frontrendszer csak lassan mozdul el, emiatt továbbra is erősen felhős és csapadékos időre számíthatunk.