Az őszinteség mindent visz! Így randizz, ha szingli anyuka vagy!

Az ismerkedés manapság egyedülálló, gyerektelen fiatal nőként (és férfiként) sem egyszerű, hát még, ha az ember túl van már egy házasságon, és 1-2-sok gyerekről is gondoskodnia kell. Ez utóbbi szerep általában az anyáknak jut, ami, ha végre rászánják magukat, hogy újra randizzanak, nem könnyíti meg a dolgukat. Szingli mamik, figyelem! Nem vagytok hátrányos helyzetben, ha pár alapszabályt betartotok, ugyanolyan esélyetek van párt találni, mint bárki másnak.

Egyedülálló anyaként sem kell lemondanod az ismerkedésről

Ismerkedési és randitippek egyedülálló anyáknak

0. tipp: dolgozd fel a válást, végezd el a gyászmunkát, mielőtt ismerkedésbe, randizásba kezdesz

Amíg nem vagy túl gyerekeid apján, a válás okozta csalódáson (igen, önmagadban is), a szakítás okán, a gyerekeiddel szembeni lelkiismeret-furdaláson, nem leszel képes átadni marad az új kapcsolatnak. Sem magaddal, sem a másikkal szemben nem tisztességes úgy belemenni egy kapcsolatba, hogy valójában még a régi után keseregsz. Mielőtt ismerkedésbe kezdesz, nézz mélyen magadba, és csak, ha felkészültél, akkor vágj bele.

1. tipp: randevúzz szórakozásból (is)

Lehet, hogy a nagy Ő az első férfi lesz, akit megismersz, de nem valószínű. Az már inkább, hogy a férfiak egy jó részéből nem a te férjed lesz, de nem is baj. Ne úgy állj neki az ismerkedésnek, hogy azt a férfit keresed, aki majd letörli a könnyeidet, kifizetheti a számlák felét és télen fellapátolja a ma már egyre ritkábban lehulló havat. A randizásnak ennél kevésbé racionális és önző okai is lehetnek. Például lehetőséget ad arra, hogy érdekes emberekkel találkozz, kellemes élményeket szerezzetek együtt, na meg, kinek ne legyezgetné a hiúságát, ha egy jóképű pasival nevetgélhet, flörtölhet.

2. tipp: az ismerkedési szakaszban még nem kell a pasit bemutatni a gyerekeknek, sőt!

A gyerekeknek nem kell minden férfit megismerniük, akivel te randizol. Ha elkerülhetetlen a találkozás, mondd, hogy egy kedves ismerősöd vagy barátod. A gyerekeket nem kell és nem is szabad bevonni a szerelmi életedbe, ha egy kapcsolat még friss, komolytalan, pláne, ha alkalmi. Amikor berobban az életedbe a nagy Ő, a kapcsolat és a szándékaitok is komollyá válnak, mutasd be a férfit a gyerekeknek, de még ezután sem kell ajtóstul ronatni a házba, kezdjetek rövid találkozásokkal, majd jöhetnek az egész napos programok, de még mindig az otthonotokon kívül. A gyerekeknek is idő kell, hogy elfogadják anya új párját (aki nem apa), és hidd el, a pasinak is meg kell szoknia az új helyzetet, különösen, ha neki nincs saját gyereke.