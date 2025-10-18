Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 18., szombat Lukács

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
rejtély

Egy nő, akit felakasztottak, de felébredt a koporsóban – Margaret Dickson bizarr története

rejtély terhesség kivégzés házasságtörés Skócia történelem
Life
2025.10.18.
A történelem tele van furcsaságokkal, ugyanakkor a halálból való visszatérés soha nem számított hétköznapi mutatványnak. A 18. századi skót Margaret Dicksonnak ez mégis sikerült. Mutatjuk, miért is kapta a kora sztárfigurája a „Félig Felakasztott Maggie” becenevet, miután visszatért a halálból.

Félig Felakasztott Maggie, vagyis Margaret Dickson a 18. század elején született egy skót kisvárosban, ahol később egy halász felesége lett. Emléke minden bizonnyal a feledés homályába veszett volna, ha férje nem hagyja magára a fiatal asszonyt, akinek emiatt más városba kellett költöznie.

félig felakasztott maggie
Félig Felakasztott Maggie nevét a mai napig őrzi ez az edinburgh-i kocsma.
Forrás: Getty Images Europe

Félig Felakasztott Maggie titkos várandóssága

Maggie-t egy közeli város fogadósa vette magához, ahol az asszony tiltott viszonyba kezdett vele vagy annak fiával. Ennek a románcnak természetesen egy házasságon kívül született gyerek lett az eredménye. Mivel Maggie hivatalosan még férjnél volt, ezért a házasságtörés következményét eltitkolta, egyre gömbölyödő hasát pedig elrejtette.

A korai baba szerencsétlen sorsa

A baba túl korán született meg, ráadásul a titkolózás miatt Maggie egyedül küzdötte át magát a szülés fáradalmain. A korán született gyermek pár napon belül meg is halt, édesanyja pedig a Tweed-folyó partján hagyta apró tetemét. A hatóságok itt találták meg a csecsemőt, a halála körüli jelek pedig egyértelműen Maggie-hez vezettek vissza.

újságcikk Félig Felakasztott Maggie kivégzéséről
Ezen az újságcikken hibás dátummal maradt fent Félig Felakasztott Maggie kivégzésének dátuma. Ez is jól mutatja, hogy a legendássá vált Maggie még 90 év után is benne volt a köztudatban.
Forrás: TalesOfTheMiddleAges

Maggie letartóztatása

A tiltott szerelmi szálba bonyolódó Maggie-t letartóztatták. Az asszony ugyan a kihallgatások során ártatlannak vallotta magát (hiszen nem ő ölte meg gyermekét), mégis elítélték őt a terhesség eltitkolása miatt. A szigorú skót törvények pedig erre a bűncselekményre a legsúlyosabb ítéletet, a halálbüntetést szabták ki.

A 22 éves Maggie-t 1724-ben nyilvánosan felakasztották Edinburgh-ban. A kivégzés után a nőt halottnak nyilvánították, ám a tetemét szállító sírásók riasztó jelekre lettek figyelmesek.

Maggie próbál kitörni a koporsójából
A legendás történet egyik kulcspontjának ábrázolása látható a képen, ahogy Félig Felakasztott Maggie épp próbál kitörni koporsójából.
Forrás: TalesOfTheMiddleAges

Maggie feltámadása

Az asszony a koporsója tetejét zörgetve próbált magáról életjelet adni.

A sírásók pedig halálra váltan roskadtak össze, mikor a koporsófedél tetejét levéve az eddig halottnak hitt asszony felült a saját koporsójában.

Félig Felakasztott Maggie felül a saját koporsójában
A sírásók rémülten észlelik, hogy az imént felakasztott Maggie felül a saját koporsójában. 
Forrás: TalesOfTheMiddleAges

Bár az elítéltet nyilvánosan végezték ki, az mégis visszatért az élők soraiba. Továbbá mivel a skót törvények kimondták, hogy ugyanazért a bűnért nem ítélhetnek el valakit kétszer, ezért a hölgy az újabb kivégzést is megúszta. Így kapta Maggie a „Félig Felakasztott” becenevet.

Vannak, akik szerint Margaret Dickson azért élte túl a saját akasztását, mert a kötélért felelős szakemberrel is volt egy futó románca, aki emiatt egy kevésbé hatékony kivégzőeszközzel ajándékozta meg szerelme hóhérját. Mindenesetre annyi biztos, hogy Félig Felakasztott Maggie legendás figurává vált a skót történelemben, nevét pedig skót kocsmák és horrorházak őrzik  a mai napig.

5 bizarr terhességi teszt a történelemből: Hippokratész szeleitől a hagymáig

Ugyan a várandósság megléte vagy nemléte legrosszabb esetben kilenc hónap után kiderült, a múltban nem mindig volt idő várni. Az évezredek alatt módfelett bizarr terhességi tesztekkel próbálkoztak.

A fényűző trónteremből jutott koldusbotra: Olga görög királyné tragikus története

Amikor egy dinasztiát elűznek, olykor még a családi kapcsolatok sem jelentenek mentőövet a szegényháztól. Jól példázza ezt Olga görög királyné esete, aki uralkodónő volt, mégis szegénysorba került.

333 éve haltak meg a salemi boszorkányok: így kezdődött a véres történetük

Az emberiség 333 éve érte el egyik legmélyebb pontját. Ugyanis ezen a napon végezték ki az utolsó elítéltjeit a Salemi boszorkányoknak, akik sorsa intő példa az ember valós természetéről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu