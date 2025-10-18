Egy nő, akit felakasztottak, de felébredt a koporsóban – Margaret Dickson bizarr története

Félig Felakasztott Maggie, vagyis Margaret Dickson a 18. század elején született egy skót kisvárosban, ahol később egy halász felesége lett. Emléke minden bizonnyal a feledés homályába veszett volna, ha férje nem hagyja magára a fiatal asszonyt, akinek emiatt más városba kellett költöznie.

Félig Felakasztott Maggie nevét a mai napig őrzi ez az edinburgh-i kocsma.

Forrás: Getty Images Europe

Félig Felakasztott Maggie titkos várandóssága

Maggie-t egy közeli város fogadósa vette magához, ahol az asszony tiltott viszonyba kezdett vele vagy annak fiával. Ennek a románcnak természetesen egy házasságon kívül született gyerek lett az eredménye. Mivel Maggie hivatalosan még férjnél volt, ezért a házasságtörés következményét eltitkolta, egyre gömbölyödő hasát pedig elrejtette.

A korai baba szerencsétlen sorsa

A baba túl korán született meg, ráadásul a titkolózás miatt Maggie egyedül küzdötte át magát a szülés fáradalmain. A korán született gyermek pár napon belül meg is halt, édesanyja pedig a Tweed-folyó partján hagyta apró tetemét. A hatóságok itt találták meg a csecsemőt, a halála körüli jelek pedig egyértelműen Maggie-hez vezettek vissza.

Ezen az újságcikken hibás dátummal maradt fent Félig Felakasztott Maggie kivégzésének dátuma. Ez is jól mutatja, hogy a legendássá vált Maggie még 90 év után is benne volt a köztudatban.

Forrás: TalesOfTheMiddleAges

Maggie letartóztatása

A tiltott szerelmi szálba bonyolódó Maggie-t letartóztatták. Az asszony ugyan a kihallgatások során ártatlannak vallotta magát (hiszen nem ő ölte meg gyermekét), mégis elítélték őt a terhesség eltitkolása miatt. A szigorú skót törvények pedig erre a bűncselekményre a legsúlyosabb ítéletet, a halálbüntetést szabták ki.

A 22 éves Maggie-t 1724-ben nyilvánosan felakasztották Edinburgh-ban. A kivégzés után a nőt halottnak nyilvánították, ám a tetemét szállító sírásók riasztó jelekre lettek figyelmesek.

A legendás történet egyik kulcspontjának ábrázolása látható a képen, ahogy Félig Felakasztott Maggie épp próbál kitörni koporsójából.

Forrás: TalesOfTheMiddleAges

Maggie feltámadása

Az asszony a koporsója tetejét zörgetve próbált magáról életjelet adni.

A sírásók pedig halálra váltan roskadtak össze, mikor a koporsófedél tetejét levéve az eddig halottnak hitt asszony felült a saját koporsójában.

A sírásók rémülten észlelik, hogy az imént felakasztott Maggie felül a saját koporsójában.

Forrás: TalesOfTheMiddleAges

Bár az elítéltet nyilvánosan végezték ki, az mégis visszatért az élők soraiba. Továbbá mivel a skót törvények kimondták, hogy ugyanazért a bűnért nem ítélhetnek el valakit kétszer, ezért a hölgy az újabb kivégzést is megúszta. Így kapta Maggie a „Félig Felakasztott” becenevet.