Mit vársz egy keresztapától? – A múlt komolyságától a mai cukorkás jóbarátig

Ahogy minden, a családi viszonyok ezen vetülete is nagyon átalakult az idők során. Mit jelentett még a XX. században is, meg azelőtt, és mit jelent ma a keresztapai szerepkör?

A keresztelőn és egész életében gyereked mellett áll majd a keresztanya és keresztapa

Régen: „Ha ő lesz a keresztapa, biztos kezekben lesz a gyerek és a családi kapcsolatok is”

A régmúltban a keresztapa volt a „második szülő” – vallási, erkölcsi és társadalmi értelemben egyaránt. Nem elég, hogy ott kellett állnia a templomban a gyertyával a kezében, de egyben erkölcsi példakép, lelki vezető és családi stratégiai partner is volt. Egy-egy nemesi vagy tehetős polgári családnál a keresztapaság szinte egy mini-politikai szövetség volt, hosszú távú családi kapcsolatokra hatott. A vallásos közösség számára a keresztapa jelenléte garancia volt, hogy a gyermek hitben, erényben és jó modorban nő majd fel.

Ma: „Ha ő lesz a keresztapa, a gyereknek lesz valaki, aki mesél, játszik, és akire mindig számíthat”

A XXI. században a keresztapaság szerepe sokkal inkább szimbolikus és érzelmi jellegű. A szülők gyakran barátokat vagy közeli rokonokat választanak, akikkel tényleg jó szívvel oszthatják meg a gyerek életét. A hangsúly a szereteten, a bizalmon és a lelki támogatáson van – nem azon, hogy ki melyik családi szövetséghez tartozik. A kötelező társadalmi kötelékek helyét a személyes kapcsolat és a jókedv vette át.

Hogyan válassz jó keresztapát gyermekednek?

Ma már talán sokan nem is vállalnák el a megtisztelő felkérést, ha odafordulnál hozzájuk: „Légy a gyerekem keresztapja!”. Úgyhogy az első szempont, hogy barátaid, rokonaid közt megtaláld azt, aki nem nevet ki a kérés hallatán és nem válaszolja azt: ”Nem vagyok én Don Corleone!”

Persze, feltétele a történetnek, hogy a keresztapa jelölt maga is meg legyen keresztelve, sőt a katolikusoknál elvárás, hogy bérmálkozzon is. Ha így szűkítetted a kört, akkor már talán számíthatsz arra, hogy nem ütközöl elutasításba.

De azért valljuk meg, manapság, sokan csak egy ceremóniának tartják a keresztelőt, sokszor csak egy jó bulinak kezelik az összejövetelt. Na, ne közülük válassz!