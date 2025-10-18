Mit vársz egy keresztapától? – A múlt komolyságától a mai cukorkás jóbarátig

Ahogy minden, a családi viszonyok ezen vetülete is nagyon átalakult az idők során. Mit jelentett még a XX. században is, meg azelőtt, és mit jelent ma a keresztapai szerepkör?
Régen: „Ha ő lesz a keresztapa, biztos kezekben lesz a gyerek és a családi kapcsolatok is”
A régmúltban a keresztapa volt a „második szülő” – vallási, erkölcsi és társadalmi értelemben egyaránt. Nem elég, hogy ott kellett állnia a templomban a gyertyával a kezében, de egyben erkölcsi példakép, lelki vezető és családi stratégiai partner is volt. Egy-egy nemesi vagy tehetős polgári családnál a keresztapaság szinte egy mini-politikai szövetség volt, hosszú távú családi kapcsolatokra hatott. A vallásos közösség számára a keresztapa jelenléte garancia volt, hogy a gyermek hitben, erényben és jó modorban nő majd fel.
Ma: „Ha ő lesz a keresztapa, a gyereknek lesz valaki, aki mesél, játszik, és akire mindig számíthat”
A XXI. században a keresztapaság szerepe sokkal inkább szimbolikus és érzelmi jellegű. A szülők gyakran barátokat vagy közeli rokonokat választanak, akikkel tényleg jó szívvel oszthatják meg a gyerek életét. A hangsúly a szereteten, a bizalmon és a lelki támogatáson van – nem azon, hogy ki melyik családi szövetséghez tartozik. A kötelező társadalmi kötelékek helyét a személyes kapcsolat és a jókedv vette át.
Hogyan válassz jó keresztapát gyermekednek?
Ma már talán sokan nem is vállalnák el a megtisztelő felkérést, ha odafordulnál hozzájuk: „Légy a gyerekem keresztapja!”. Úgyhogy az első szempont, hogy barátaid, rokonaid közt megtaláld azt, aki nem nevet ki a kérés hallatán és nem válaszolja azt: ”Nem vagyok én Don Corleone!”
Persze, feltétele a történetnek, hogy a keresztapa jelölt maga is meg legyen keresztelve, sőt a katolikusoknál elvárás, hogy bérmálkozzon is. Ha így szűkítetted a kört, akkor már talán számíthatsz arra, hogy nem ütközöl elutasításba.
De azért valljuk meg, manapság, sokan csak egy ceremóniának tartják a keresztelőt, sokszor csak egy jó bulinak kezelik az összejövetelt. Na, ne közülük válassz!
És ne is azt nézd, hogy ki a legjobb haverod, kivel buliztál a legtöbbet, míg szingli voltál. Mert attól, hogy jó barát, még nem biztos, hogy jó szülő. Szóval a linkek kilőve.
Jönnek a komoly gondolkodásúak, de köztük akad bizony nem kevés, aki nem szereti a gyerekeket, a felelősségtől is megriad. Na, lapozhatunk.
Mi a helyzet a facér pasikkal? – Ők a legjobb keresztapajelöltek
A gyerekbarát egyedülálló haverjaid közt találod meg valószínűleg a legalkalmasabb keresztapát. Neki lesz talán elég kedve és ideje, igénye arra, hogy foglalkozzon, játsszon a kisgyerekkel, majd nagy beszélgetéseket folytasson a kamasszal, és másodörömapaként koccintson az esküvőjén.
Szingliként a keresztapaság néha kicsit olyan, mint egy mini családbérlés. Van gyereknevetés, ajándékvásárlás, szívhez szóló rajzok, és senki nem kér számon, ha a gyerek este még mindig nem fekszik le, mert épp legózni „kell”. Egy szingli keresztapa ilyenkor félig James Bond, félig bohóc: elegáns és vicces, laza és megbízható – a gyerek szemében pedig maga a kaland.
A családos haverod képben lesz – Számíthatsz rá keresztapaként
Persze a legvalószínűbb, hogy gyerekszerető rokont vagy barátot azok közt találsz, akinek nagy családja, több gyereke van. De vajon ideje, kedve, energiája lesz-e arra, hogy a te gyerekeddel is foglalkozzon?
Sokan a saját gyerekeik barátjának tekintik a keresztgyereküket
Ez is egy nagyon téves megközelítés, nem erről szól a keresztszülői szerep. Lehet, hogy a srácaitok egyáltalán nem jönnek ki egymással, miért is kellene passzolniuk? Nem a saját gyerekednek fogadtál kis havert, hanem a keresztgyerekednek ígértél támogatást, amikor keresztszülővé lettél.
Mint a gyereknevelésben mindig, itt is a legfontosabb szabály: a gyerek érdekeit nézd, azt mi a legjobb neki rövid és hosszú távon, miként tudod őt segíteni. Te az a felnőtt vagy az életében, akitől szeretetet, megértést és nevelést kaphat a szülein kívül is. Ha a szülők valamit kezdenek nagyon elrontani, jobb, ha jelzed nekik, te miként látod a dolgokat. Ha nem bírják már a terheket, segítesz nekik azzal, hogy elviszed a keresztgyereked egy jó programra, és persze nem felejted el sosem a szülinapját.