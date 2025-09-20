Elképesztő fordulat: 20 év után végre rátalálhattak Kleopátra elveszett sírjára

Kathleen Martínez és csapata a Földközi-tenger mélyén, körülbelül két mérföldre Alexandria partjaitól egy elsüllyedt kikötőt azonosított. A lelőhely a Taposiris Magna nevű templomkomplexumhoz tartozott, amely Alexandriától mintegy 30 mérföldre, Borg El Arab térségében található. Az egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium szeptember 18-án jelentette be a szenzációs felfedezést. A közlemény szerint templom nemcsak vallási központ volt, hanem fontos kereskedelmi csomópont is. „Ez teszi a helyszínt igazán különlegessé” – mondta Martínez. „Minden adott ahhoz, hogy itt legyen Kleopátra sírja.”

Kleopátra sírja Taposiris Magnában lehet - Feltehetően itt nyugszik Marcus Antonius is

A feltárást világhírű szakemberek is segítik, köztük Bob Ballard tengeri régész, aki a Titanic roncsainak felfedezőjeként vált ismertté. A kutatás eredményeit a Kleopátra utolsó titka című dokumentumfilmben mutatják majd be, amely a Disney+ és a Hulu kínálatában is megjelenik.

„Ez az egyik olyan pillanat, amikor az ember igazán érzi, hogy miért érdemes élni” – fogalmazott Martínez, amikor először látta a kikötő romjait. Ballardnak telefonon így számolt be: „A búvárok megtaláltak egy kikötőt! Több mint 2000 év után most jártunk itt először.”

Martínez szerint a királynőt halála után Taposiris Magnába vitték, majd egy földalatti alagúton keresztül a kikötőbe szállították, ahol végső nyugalomra helyezték. Ugyanakkor azt sem zárja ki, hogy sírja a templom romjai között rejtőzik.

A régész eltökélt abban, hogy feltárja Kleopátra titkát: „Senki sem tud meggyőzni arról, hogy Kleopátra nincs Taposiris Magnában. Csak akkor lehetne ezt állítani, ha az egész területet feltárnánk, és semmit sem találnánk.”

Kleopátra történelmi alakja operákban, festményeken, versekben és színdarabokban is megjelenik. Legismertebb filmes megformálója Elizabeth Taylor volt az 1963-as Kleopátra című eposzban.