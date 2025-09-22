Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Túl boldog lennél? — Egy meglepő skála leleplezi, ha már az életed is veszélyben van

Shutterstock - Vladimir Gjorgiev
veszélyes boldogság egészség
Life.hu
2025.09.22.
Hol helyezkednél el egy „nem boldog” és „túl boldog” közötti skálán? Tudd meg az Oxford Brookes Egyetem pszichológusai által készített ötperces teszt segítségével!

Az Oxford Boldogságskála egy 5 perces kérdőív 29 állítással, amivel felmérhető, mennyire vagy boldog, 1-től (se nem túl boldog) egészen 6-ig (túl boldog). Bár sokan úgy gondolják, hogy a boldogság csak jót jelenthet, valójában létezik egy optimális szint, és a túlzott boldogság ronthatja a hatékonyságot, egészséget vagy káros hatással lehet a motivációdra is.  

nő személyiségzavarral, boldogság, szomorúság, teszt
Az Oxford Boldogságskála hasznos eszköz a szubjektív jóllét mérésére, ám ahogy a realitás is mutatja: a „túl boldog” állapot nem feltétlenül előnyös. 
Forrás: Shutterstock

Mi az Oxford Boldogságskála?

Michael Argyle és Peter Hills, az Oxford Brookes Egyetem kutatói fejlesztették ki, és eredetileg 2002-ben jelent meg a Journal of Personality and Individual Differences című folyóiratban. Ez az egyik olyan mérőeszköz, amelyet tudományos kutatók fejlesztettek ki a „szubjektív jólét”, más néven a boldogság mérésére.

A kérdőívben 29 állításra kell válaszolni, amely alapján statisztikai átlagot számolunk. A válaszok 1-től (erős egyet nem értés) 6-ig (erős egyetértés) terjednek, de bizonyos kérdések fordított pontozást kapnak.  

Hasznos lehet a saját boldogságérzet felmérésben is, mivel, ha valamire figyelmet fordítunk, sőt mérjük azt, akkor nagyobb eséllyel találunk módszereket a javítására, és megtudhatjuk, hogy a módszereink valóban működnek-e. 

A kutatók azt javasolják, hogy a teszt kitöltését többször is végezd el egymástól távol eső időszakokban, és hasonlítsd össze az eredményeket (esetleg miután kipróbáltál néhány gyakorlatot a boldogság növelésére). 

Mit jelent a „túl boldog” pontszám?

A skála szerint a legtöbb ember 4-5 közé esik, ami „inkább boldog”, 5-6 pedig „nagyon boldog” kategória. Az 6-os érték („túl boldog”) viszont már figyelmeztető jel lehet: bizonyos kutatások szerint a túlzott boldogság akadályozhatja a teljesítményt, az egészséget vagy a realitásérzéket.  

Emögött az az elgondolás húzódik meg, hogy a boldogság extrém mértéke torzíthatja a motivációt, gátolhatja a problémamegoldást, vagy akár csökkentheti a pszichológiai rezilienciát.  

Miért lehet káros a túlzott boldogság?

A pozitív pszichológia támogatja a kiegyensúlyozott boldogságot, ám ha folyamatosan csak a jó érzések hajtják az embert, akkor elkerülhetetlenül felmerül a kérdés, hogy mi lesz a negatív érzelmek feldolgozásával? Mi történik a kellemetlen helyzetek kezelésével? Vagy mi történik veszély esetén? Ez addig is fajulhat, hogy csökkentheti a valós helyzetekhez való alkalmazkodóképességet az embernek, növelheti a kockázatvállalását, és mindezt reális megalapozottság nélkül.

Az optimális boldogság és valós hatásai

Ha valaki egyensúlyban van önmagával, nem kerüli a nehézségeket, hanem képes megtapasztalni, kezelni is azokat, az hosszú távon is egészségesebb mentális állapotot eredményez. A túlzott boldogság gyakran passzív pozitivitásba (toxikus optimizmus) fordul, ami megfojthatja az önismeretet és az érzelmi fejlődést. 

Az angol nyelvű tesztet ide kattintva tudod kitölteni.

