1000 dolláros jegyeket adott el az esküvőjére egy fiatal pár — Több száz idegennel ünnepelték a nagy napot

Az ifjú pár, Marley Jaxx és Steve Larsen úgy döntöttek, hogy kiárusítják az augusztus 1-én tartott esküvőjüket. Jaxx a 192 ezer Instagram és Youtube - követőjének azt azt ötletet dobta fel, hogy mi lenne, ha 1000 dollárért cserébe részt vehetnének a házasságkötésükön. A két digitális vállalkozó 1000 dolláros (kb. 400 ezer forintos) jegyeket árult a követői körében, hogy bárki (akinek elé pénze van) részt vehessen az 50 000 dolláros (kb. 17 millió forintos) esküvői ceremóniájuk. Az egész hétvégés eseményre összesen 270 internetes vadidegen érkezett, hogy együtt ünnepeljék a menyasszonyt és a vőlegényt.

Esküvői biznisz vagy csak a rajongók lehúzása?

Az egyik nap Jaxx még ki volt akadva, hogy mennyire drága a városukban a tortavágási díj ( 650 dollár), amit az esküvőkön számolnak fel, a másik nap pedig már jókora pénzgyűjtési akciót szervezett. Vőlegényével felajánlották rajongóiknak, hogy személyesen is részt vehetnek az eseményen, ha fizetnek érte.

Nagyjából 30 fő vásárolt 997 dolláros „VIP” jegyet, amit később felkerekítettek 1000 dollárra.

Ezt az árat a szerelmespár szerint a követők találták ki. A családtagok és barátok pedig ingyen is hozzáférhettek a „VIP” csomaghoz. Ugyanis ez nem egy hagyományos, unalmas kis esküvő volt, ez maga volt a szórakoztató extravagancia, ahova mindenki el akarna jutni életében egyszer.

A megszokott próbavacsora, szertartás és fogadás mellett, olyan különleges szolgáltatások is voltak, mint a párkapcsolati tanácsadás, „Biohacking Brunch” szombat reggel, piros fényterápia, légzéstechnikai oktatás és egy 20 000 dolláros bioenergetikai feltöltődés.

A szerényebb csomagban (amit kb. 100 vendég választott) 57 dollárért a délutáni szertartás és a fogadás volt benne, 97 dollárért pedig a csütörtöki próbavacsorára és az esküvőre mehettek el.

Fogalmam sincs, ki vagy, de itt vagyok az esküvődön, és ez fantasztikus.

– mondta az egyik vendég az esküvőn!

Egyesek szerint őrültség és kizsákmányolás az ilyen pénzkeresési forma, de mivel külföldön is egyre drágábbak a házasságkötések, így ez egyszerre népszerű és megkérdőjelezhető módja lehet a költségcsökkentésnek.