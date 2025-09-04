Megújult a Hatoslottó — Heti két sorsolás, dupla esély a szerencsére

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.04.
Megújult a Hatoslottó. Az eddigi heti egy helyett szeptember 4-től kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A változtatáson közel 90 ember dolgozott mintegy 15 hónapon keresztül és összesen 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség.

A szerencsejátékok kedvelői ma már nem elégszenek meg az eddigi esélyekkel, gyorsabb eredményekre, dinamikusabb játékokra vágynak. Ez a játékosi igény ösztönözte a Szerencsejáték Zrt-t, hogy a tradíciók megőrzése mellett a heti kétszeri sorsolás mellett döntsön. A Hatoslottó, amely Magyarország második legismertebb lottójátéka, és amit a felnőtt lakosság mintegy 95 százaléka ismer, 37 év után megújul. Szeptember 4-től heti kétszeri sorsolásra vált, így a játék dinamikusabb lesz, és a játékosok számára többszöri nyerési lehetőséget ad.

hatoslottó
Megújult a Hatoslottó


Heti két sorsolással nő az esély a Hatoslottón

A megújuláshoz kapcsolódóan a játékosok – a fejlesztésekhez igazodva - egy új segédszelvényen tudják beikszelni kedvenc, vagy véletlenszerűen kiválasztott számaikat és szeptember 1-jétől - a korábbi heti, illetve ötheti feladás helyett – az egyszeri játékba küldés mellett több sorsolásra (2, 5, 10) is lehetőségük lesz feladni a játékot.

A Hatoslottó megújítását alapos előkészítő munka előzte meg a Szerencsejáték Zrt.–nél. A fejlesztési projekten mintegy 15 hónapon keresztül több mint 30 fejlesztő, összességében mintegy 90 ember dolgozott és a változáshoz összesen 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség. A heti kétszeri sorsolás nem befolyásolja a Hatoslottó szelvény árát, egy mező feladása továbbra is 400 forintba kerül és az adott sorsolásra – csütörtökre vagy vasárnapra – érvényes, annak függvényében, hogy mikor küldjük játékba.

A Hatoslottó elmúlt 37 évének mérlege

1739 sorsolás, közel 400, évente átlagosan 10 telitalálat, és több mint 3,1 milliárd forint az eddig elért legnagyobb összegű nyeremény — ez a Hatoslottó elmúlt 37 évének mérlege. 

A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását a játék jellegéhez méltó módon kívánja megünnepelni. A Hatoslottó ugyanis a kezdetektől számítva több mint 10 évig vidékjárásáról volt híres, ezért ehhez kapcsolódóan idén egy nagyszabású, ingyenes koncertsorozat várja az ország minden részén a játékosokat és a nem játékosokat egyaránt. A szeptember 4-től egészen október közepéig tartó rendezvénysorozaton több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada, illetve számos településen épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad. A Szerencsekoncertek eseménysorozat keretében ezeken a helyszíneken legendás magyar előadók és közönségkedvenc zenészek lépnek fel. A helyszínek között kis- és nagyvárosok egyaránt szerepelnek az ország minden térségéből, Győr-Moson-Sopron vármegyétől Békésig, Zalától Borsod-Abaúj-Zemplénig.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
