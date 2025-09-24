Havas Jon mégiscsak tud valamit: Budapesten reggelizett Kit Harington

Havas Jon él és sármosabb, mint valaha!
Szerencsés napra ébredtünk, hölgyeim: Jon Snow földi helytartója, Kit Harington Magyarországra érkezett. A 38 éves brit színész egy újlipótvárosi reggelizőben bukkant fel, ahol a személyzet egyik mázlista tagja még egy közös képet is készített vele.
Azt már egy ideje tudjuk, hogy Harington következő nagy dobása A Tale of Two Cities című BBC minisorozat lesz, ami az 1859-ben megjelent Dickes-regényt veszi alapul. A történet az 1780-as években játszódik, többnyire Londonban és Párizsban.
A sztori úgy kezdődik, hogy Lucie Manette (Mirren Mack) megtudja, hogy halottnak hitt apja életben van, mindeközben pedig kedvesét, Charles Darnay-t (François Civil) hazaárulással vádolják és ki más sietne segítségére, mint a fiatal, de rendkívül önpusztító életet élő ügyvéd, Sydney Carton, akit Kit Harington alakít.
Az események folytatásában pedig egy elképesztő szerelmi háromszög bontakozik ki, miközben az ország a forradalom küszöbén áll. A forgatás szeptemberben kezdődött el Budapesten, de hogy meddig tart, azt egyelőre nem lehet tudni, így jobb, ha sietve bóklássza a várost az, aki szeretne találkozni Havas Jon megformálójával.
