Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 15., vasárnap Georgina, Kolos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
brit királyi család Kamilla királyné Károly király
Life.hu
2026.02.15.
A bennfentesek szerinte teljesen kifordult magából Károly király betegsége óta a felsége. Azt suttogják, Kamilla királyné keményen iszik, a brit uralkodót pedig többnyire a szobájába parancsolja.

A bennfentesek szerint Kamilla királyné átvette az irányítást a palotában és teljesen kifordult magából: állítólag iszik mint a gödény és a férje betegségét is felhasználja arra, hogy növelje a befolyását.

Azt beszélik, Kamilla királyné keményen piál.
Azt beszélik, Kamilla királyné keményen piál. 
Forrás: Getty Images Europe

Kamilla királynéról csúnya szóbeszéd kapott szárnyra

A családhoz közel állók úgy vélik, hogy a 78 éves Kamilla királyné egyre erőteljesebben próbálja kontroll alatt tartani a beteg uralkodót és irányítani a palota működését. „Gyakran ragaszkodik ahhoz, hogy a király a szobájában maradjon, és őrjöng, ha férje nem engedelmeskedik neki” – nyilatkozta egy bennfentes. Mindezek mellett Kamilla állítólag rengeteget iszik is és ilyenkor agresszívvá és zsarnokivá válik, ezért mindenki menekül tőle. Úgy tudni, hogy Kamilla királyné azt is rosszallóan figyeli, hogy a királyi feladataihoz fokozatosan visszatérő Károly király már nem zárkózik el Harry hercegtől és Meghantól és mindent megtesz annak érdekében, hogy a családtagok ne békülhessenek ki egymással.

@life.hu_official

Súlyos vádakkal illették Kamilla királynét A bennfentesek szerinte teljesen kifordult magából Károly király betegsége óta Kamilla királyné. #life #Kamillakirályné #Károlyherceg #királyicsalád #pletyka

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nem Kamilla és nem Vilmos: Károly király máshol találta meg a lelki támaszt betegsége idején

A brit királyi család az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakát éli, Károly király azonban váratlan, titkos támaszra talált. Lapértesülések szerint az uralkodó a rákkezelése alatt szoros kapcsolat alakított ki valakivel.

Hatalmi harc, vagy irigység? Katalin és Kamilla között kitört a háború

Katalin és Kamilla között egyre nagyobb az ellentét, miközben Vilmos herceg és felesége már a trónra lépés előkészületein dolgozik.

Nem a „másik nő” többé: 4 ok, amiért Kamilla brit királynét te is meg fogod kedvelni

Egy félreértett szerelmi történet, a modern feminizmus képviselete és többféle jótékonysági munka. Kamilla brit királyné félreértett személyét szeretnénk most közelebb hozni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu