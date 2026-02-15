A bennfentesek szerint Kamilla királyné átvette az irányítást a palotában és teljesen kifordult magából: állítólag iszik mint a gödény és a férje betegségét is felhasználja arra, hogy növelje a befolyását.
Kamilla királynéról csúnya szóbeszéd kapott szárnyra
A családhoz közel állók úgy vélik, hogy a 78 éves Kamilla királyné egyre erőteljesebben próbálja kontroll alatt tartani a beteg uralkodót és irányítani a palota működését. „Gyakran ragaszkodik ahhoz, hogy a király a szobájában maradjon, és őrjöng, ha férje nem engedelmeskedik neki” – nyilatkozta egy bennfentes. Mindezek mellett Kamilla állítólag rengeteget iszik is és ilyenkor agresszívvá és zsarnokivá válik, ezért mindenki menekül tőle. Úgy tudni, hogy Kamilla királyné azt is rosszallóan figyeli, hogy a királyi feladataihoz fokozatosan visszatérő Károly király már nem zárkózik el Harry hercegtől és Meghantól és mindent megtesz annak érdekében, hogy a családtagok ne békülhessenek ki egymással.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: