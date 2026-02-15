A walesi hercegnő betegsége az utóbbi évek egyik legsúlyosabb megrázkódtatása volt a brit királyi család számára, de túlzás nélkül, az egész világ megrendült, amikor a fiatal, három gyermekes Katalin 2023 március 22-én bejelentette, beteg és megkezdi kemoterápiás kezelését. A részletek most a William és Catherine: Az intim történet című könyvben jelentek meg, amelyet a Daily Mirror királyi rovatvezetője, Russell Myers írt. A Katalin hercegnéről és Vilmos hercegről szóló kötet eddig nem ismert, személyes történeteket oszt meg a diagnózis utáni első időszakról.
- 2024 márciusában Katalinnál egy hasi műtétet követően rákot diagnosztizáltak.
- Az orvosi csapat azonnali megelőző kemoterápiát javasolt a teljes felépülés esélyének növelésére.
- Vilmos hitetlenkedve fogadta a hírt; egy közeli barát szerint úgy érezte, kihúzták a talajt a lába alól.
- A pár közösen döntött arról, hogy három gyereküknek hogyan mondják el a történteket.
- Katalin személyes videónyilatkozatban beszélt a diagnózisról.
- Később ugyancsak videóban mondta el, hogy végetértek a kezelései, remisszióban van.
Katalin hercegné rákdiagnózisát így élte meg Vilmos: „Mintha kihúzták volna a lába alól a talajt”
Myers könyvében arról ír, amikor az orvosok elmondták, hogy rákos, Katalin hercegné sokkos állapotban volt, de a külvilág felé nyugodtságot mutatott. „Először a gyermekei és a férje jártak a fejében” − nyilatkozta a könyvben egy barát, aki hozzátette, Vilmos először el sem akarta hinni, hogy Katalin beteg. „Olyan érzés volt számára, mintha elütötte volna egy busz: hirtelen és brutális érzés. Az egyik pillanatban az élet még normális volt, a másikban pedig minden megváltozott. Arról beszélt, hogy kihúzták a talajt a lába alól, összeonlott, félt és tehetetlennek érezte magát. A helyzet pedig attól még drámaibb volt, hogy egy hónappal korábban édesapjánál is rákot diagnosztizáltak” − tette hozzá a bennfentes. „Katalin szinte azonnal felhívta a szüleit és testvéreit, hogy elmondja nekik a diagnózist, majd Vilmossal elhatározták, hogy a gyerekeknek a lehető legjobb és legpozitívabb módon mondják el, hogy édesanyjuk súlyos beteg” − emlékezett vissza.
Katalin a személyes nyilatkozat mellett döntött
„Nem sokkal később Katalin eldöntötte, hogy személyes videónyilatkozatot tesz. Látta azt a pozitivitást és melegséget, amivel Károly királyt fogadták, amikor nyíltan beszélt a saját diagnózisáról” − mesélte a barát, aki azt is elárulta, a rövid videó forgatókönyvének megírásában nővére, Pippa is segített. Az üzenetet a BBC különleges eseményekért felelős csapata rögzítette teljesen titokban, és este 6 órakor sugározták az országos híradóban és online.
Igyekeztek normális életet élni
Katalin ezt követően nem nyilatkozott sem a kezeléséről, sem a betegségéről, mindaddig, amíg 2024-ben, szintén videóüzenetben közölte, már nincs szüksége kemoterápiára, remisszióban van. „Otthon vacsoráztak, játszódélutánokat szerveztek, hogy a gyerekek jól érezzék magukat és ne legyenek elszigetelve. A kezelés fizikailag és mentálisan is megterhelő volt Katalin számára, mégis hihetetlenül derűlátó volt. Mindig a gyerekeire koncentrált, igyekezett úgy szervezni az életüket, hogy az a lehető legjobb legyen” – tette hozzá a jólértesült. A könyv szerint Vilmos minden pillanatban felesége mellett állt. „Mély odaadása, örökké velünk marad. Ez a szerelem a legnyersebb, legerősebb formájában” − idézi a kötetet az Express.
