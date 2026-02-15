A walesi hercegnő betegsége az utóbbi évek egyik legsúlyosabb megrázkódtatása volt a brit királyi család számára, de túlzás nélkül, az egész világ megrendült, amikor a fiatal, három gyermekes Katalin 2023 március 22-én bejelentette, beteg és megkezdi kemoterápiás kezelését. A részletek most a William és Catherine: Az intim történet című könyvben jelentek meg, amelyet a Daily Mirror királyi rovatvezetője, Russell Myers írt. A Katalin hercegnéről és Vilmos hercegről szóló kötet eddig nem ismert, személyes történeteket oszt meg a diagnózis utáni első időszakról.

Vilmos mindvégig támogatta Katalin hercegnét a felépülésben.

Forrás: Northfoto

2024 márciusában Katalinnál egy hasi műtétet követően rákot diagnosztizáltak.

Az orvosi csapat azonnali megelőző kemoterápiát javasolt a teljes felépülés esélyének növelésére.

Vilmos hitetlenkedve fogadta a hírt; egy közeli barát szerint úgy érezte, kihúzták a talajt a lába alól.

A pár közösen döntött arról, hogy három gyereküknek hogyan mondják el a történteket.

Katalin személyes videónyilatkozatban beszélt a diagnózisról.

Később ugyancsak videóban mondta el, hogy végetértek a kezelései, remisszióban van.

Myers könyvében arról ír, amikor az orvosok elmondták, hogy rákos, Katalin hercegné sokkos állapotban volt, de a külvilág felé nyugodtságot mutatott. „Először a gyermekei és a férje jártak a fejében” − nyilatkozta a könyvben egy barát, aki hozzátette, Vilmos először el sem akarta hinni, hogy Katalin beteg. „Olyan érzés volt számára, mintha elütötte volna egy busz: hirtelen és brutális érzés. Az egyik pillanatban az élet még normális volt, a másikban pedig minden megváltozott. Arról beszélt, hogy kihúzták a talajt a lába alól, összeonlott, félt és tehetetlennek érezte magát. A helyzet pedig attól még drámaibb volt, hogy egy hónappal korábban édesapjánál is rákot diagnosztizáltak” − tette hozzá a bennfentes. „Katalin szinte azonnal felhívta a szüleit és testvéreit, hogy elmondja nekik a diagnózist, majd Vilmossal elhatározták, hogy a gyerekeknek a lehető legjobb és legpozitívabb módon mondják el, hogy édesanyjuk súlyos beteg” − emlékezett vissza.