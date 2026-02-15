Na már csak ez hiányzott: Meghan Markle vette pártfogásába Brooklyn Beckhamet

Meghan Markle nem bírta ki, hogy ne legyen részese a világ legismertebb családi konfliktusának. Bár a legutóbbi botrányban főszerepet vállalt - ez pedig a királyi családtól való elszakadásukat eredményezte - azonban most kevés esélye volt rá, hogy róla szóljanak a hírek, amikor olyan emberek kerültek a címlapokra, mint Victoria és David Beckham, valamint a legidősebb fiuk, Brooklyn Beckham. De korai lenne lebecsülnünk a fekete öves médiasztárt, ugyanis tudta úgy csűrni és csavarni a szálakat, hogy ő is oroszlánrészt vállalhasson a családi viszály folytatásában. Most ugyanis kiderült, hogy titokban azon dolgozik, hogy Brooklyn is végigmenjen azon az úton, amit Harry herceggel kitapostak előtte.

Megbízható források szerint Meghan Markle felvette a kapcsolatot Brooklynnal és jelezte számára, hogy egy Oprah-interjú jót tenne az imidzsének

Forrás: Northfoto

Meghan Markle a háttérben azon dolgozik, hogy még nagyobb médiaszenzáció legyen Brooklynból

A Mirror információ szerint a sussexi hercegné azt az álláspontot képviseli, hogy úgy lehet véget vetni a pletykáknak és a családi viszálynak, ha a tékozló Beckham fiú mélyinterjút adna Oprah Winfreynek. Az fel sem merült benne, hogy ez esetleg a családi viszály folytatását eredményezheti. A korábbi Harry herceg-interjút készítő stúdió egyik munkatársa megdöbbentő részleteket árult el arról, hogy mit tervez Meghan Brooklynnal kapcsolatban. A forrás szerint a háttérben javában zajlanak az előkészületek arra az esetre, ha Nicola Peltz és a férje szeretnének a nagy nyilvánosság előtt beszélni a családjukról és a sérelmeikről. Meghan szerint pedig a legjobb hely erre Oprah kanapéja lenne.

„Meghan szerint Oprah rendelkezik kellő tekintéllyel és újságírói képességgel ahhoz, hogy segítsen újrakalibrálni a közvéleményt. Szerinte a hetek óta tartó kritikák és kemény rágalmak után egy átgondolt és empatikus interjú megváltoztathatná az emberek gondolkodásmódját. Nem úgy, hogy újabb sérelmeket vágunk a másik fejéhez, hanem úgy, hogy Brooklyn végre teljes egészében kimondhatja, hogy szerinte mi, miért történt. Meghan őszintén úgy gondolja, hogy Oprah lehet a megoldás a Beckham családi viszályra, mert ő mindent megtenne, hogy tisztességesen végighallgassa Brooklynt, és ne ellenségnek tűnjön a kérdéseivel, hanem segítségnek" - árulta el a bennfentes.