Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 15., vasárnap Georgina, Kolos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
botrányhősnő

Na már csak ez hiányzott: Meghan Markle vette pártfogásába Brooklyn Beckhamet

botrányhősnő Brooklyn Beckham Meghan Markle
Komáromi Bence
2026.02.15.
A botrányok koronázatlan királynője úgy döntött, hogy ő is beszáll a Beckham családi viszályba. Bennfentesek szerint Meghan Markle most azon dolgozik, hogy Brooklyn az ő példájukat követve interjút adjon Oprah Winfreynek.

Meghan Markle nem bírta ki, hogy ne legyen részese a világ legismertebb családi konfliktusának. Bár a legutóbbi botrányban főszerepet vállalt - ez pedig a királyi családtól való elszakadásukat eredményezte -  azonban most kevés esélye volt rá, hogy róla szóljanak a hírek, amikor olyan emberek kerültek a címlapokra, mint Victoria és David Beckham, valamint a legidősebb fiuk, Brooklyn Beckham. De korai lenne lebecsülnünk a fekete öves médiasztárt, ugyanis tudta úgy csűrni és csavarni a szálakat, hogy ő is oroszlánrészt vállalhasson a családi viszály folytatásában. Most ugyanis kiderült, hogy titokban azon dolgozik, hogy Brooklyn is végigmenjen azon az úton, amit Harry herceggel kitapostak előtte.

Megbízható források szerint Meghan Markle felvette a kapcsolatot Brooklynnal és jelezte számára, hogy egy Oprah-interjú jót tenne az imidzsének
Megbízható források szerint Meghan Markle felvette a kapcsolatot Brooklynnal és jelezte számára, hogy egy Oprah-interjú jót tenne az imidzsének 
Forrás: Northfoto

Meghan Markle a háttérben azon dolgozik, hogy még nagyobb médiaszenzáció legyen Brooklynból

A Mirror információ szerint a sussexi hercegné azt az álláspontot képviseli, hogy úgy lehet véget vetni a pletykáknak és a családi viszálynak, ha a tékozló Beckham fiú mélyinterjút adna Oprah Winfreynek. Az fel sem merült benne, hogy ez esetleg a családi viszály folytatását eredményezheti. A korábbi Harry herceg-interjút készítő stúdió egyik munkatársa megdöbbentő részleteket árult el arról, hogy mit tervez Meghan Brooklynnal kapcsolatban. A forrás szerint a háttérben javában zajlanak az előkészületek arra az esetre, ha Nicola Peltz és a férje szeretnének a nagy nyilvánosság előtt beszélni a családjukról és a sérelmeikről. Meghan szerint pedig a legjobb hely erre Oprah kanapéja lenne.

„Meghan szerint Oprah rendelkezik kellő tekintéllyel és újságírói képességgel ahhoz, hogy segítsen újrakalibrálni a közvéleményt. Szerinte a hetek óta tartó kritikák és kemény rágalmak után egy átgondolt és empatikus interjú megváltoztathatná az emberek gondolkodásmódját. Nem úgy, hogy újabb sérelmeket vágunk a másik fejéhez, hanem úgy, hogy Brooklyn végre teljes egészében kimondhatja, hogy szerinte mi, miért történt. Meghan őszintén úgy gondolja, hogy Oprah lehet a megoldás a Beckham családi viszályra, mert ő mindent megtenne, hogy tisztességesen végighallgassa Brooklynt, és ne ellenségnek tűnjön a kérdéseivel, hanem segítségnek" - árulta el a bennfentes.

A Beckham családi viszály további részleteit itt tudjátok elolvasni:

„Brooklynt elvakítja a szerelem" Gordon Ramsay is beszállt a Beckham családi viszályba

A sztárszakács Victoria és David Beckham oldalára állt a Beckham családi viszályban. Gordon Ramsay szerint Brooklyn Beckham nem tud józan döntéseket hozni a szerelem miatt.

Brooklyn Beckham nem csak a családját, a barátait is hátrahagyta Nicole Peltz miatt

Bár a 26 éves Beckham fiú korábban kiváló viszonyt ápolt több celebcsemetével is, a bennfentesek szerint az utóbbi hónapokban leépítette ezeket a kapcsolatait is.

Nicola Peltz milliárdos apja először szólalt meg Brooklyn Beckham családi drámájáról

Nelson Peltz, a milliárdos üzletember, Nicola Peltz apja először kommentálta nyilvánosan veje, Brooklyn Beckham és a Beckham-család közötti feszültséget – igen diplomatikusan nyilatkozott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu