Bojtok, rojtok és kontysapkák: 2026 legváratlanabb hajkiegészítői

Ha eddig a fejeden viselt kiegészítő kimerült egy műanyag napszemüvegben és pár jobb napokat is látott hajgumiban, akkor legfőbb ideje, hogy belevesd magad a legfrissebb trendekbe, amik láttán egyre jobban örülünk, hogy lassan de biztosan végre lekerülnek rólunk a meleg sapkák és ormótlan kapucnik!

A hajkiegészítők minden eddiginél látványosabbak lesznek.

Forrás: Getty Images Europe

2026 a hajkiegészítők éve lesz Idén virágkorukat élik a hajkiegészítők.

A csatok, a horgolt díszek és a hajtűk is divatosak lesznek.

Mutatjuk, hogyan viseld a szezon legtrendibb darabjait!

Már megbeszéltük az idei év frizuratrendjét, a legtrendibb hajszínt, de még a pusztító régi-új szemöldöktrendeket is, most pedig legfőbb ideje, hogy tárgyaljunk egy kicsit az új kiegészítőkről, amik meghatározzák majd az idei évet. Bár már évek óta kísérletezünk a hajcsatokkal és fejdíszekkel, most új szintre emeljük a megjelenésünket, mutatjuk, hogyan!

Halmozott csatok

Úgy tűnik, végleg lejárt a túlméretezett hajgumik trendje és a helyébe egy jóval hajkímélőbb megoldás lép: a csatok, amik idén egy-egy különlegesebb ékszerrel is felérnek. Akár egy hangsúlyos darabot választasz, akár többet halmozol, mindenhogy istenien fog mutatni és egy egyszerű frizurát is tökéletesen feldob.

A csatok halmozása elképesztően trendi lesz idén.

Forrás: @leletny

Hajtűk

Ez a rég elfeledett trendi hajkiegészítő is újra aranykorát éli. Bár trükkösnek tűnik a használata, a TikTok tele van egyszerű megoldásokkal, amikkel csodásan mutat egy konty akár rövid, akár hosszú hajból.

A hajtűk több módon is variálhatók.

Forrás: @leletny

Bojtok

A divattervezők már 2025-ben is előnyben részesítették a bojtokat, de az utcai divatba csak idén tavasszal érkeznek meg ezek a meglepő, játékos kiegészítők. Bár első hallásra furának tűnhetnek, valójában nagyon jól működnek szinte bármilyen frizurával!

A bojtok aranyosak és vidámak.

Forrás: @jenniferbehr

Kontysapkák

Ha valamit nem láttunk jönni, azok ezek az izgalmas, horgolt kis kalapszerűségek, amik a nyár alapkellékei lesznek és minden outfitnek egy kellemes, vintage bájt kölcsönöznek.

A horgolt kontydíszek már most a nyár hírnökei.

Forrás: @andrea____ricci

Teknőspáncél minta

Bár már egy ideje a ruhatárunk alapját képezik a teknőspáncélos ékszerek, most a hajviseletben is nagy szerepe lesz, legyen szó hajpántról, csatról, vagy kontytűről.