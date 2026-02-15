Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 15., vasárnap Georgina, Kolos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
divat

Bojtok, rojtok és kontysapkák: 2026 legváratlanabb hajkiegészítői

Getty Images Europe - Edward Berthelot
divat hajtrend 2026 kiegészítő
Nagy Kata
2026.02.15.
2026-ban nem kell többé az övekre, ékszerekre és a napszemüvegre korlátoznod magad, ha szeretnéd valamivel feldobni a megjelenésed. A hajkiegészítők virágkorukat élik majd, mi pedig megmutatjuk, mit rak minden igazán trendi csaj a hajába!

Ha eddig a fejeden viselt kiegészítő kimerült egy műanyag napszemüvegben és pár jobb napokat is látott hajgumiban, akkor legfőbb ideje, hogy belevesd magad a legfrissebb trendekbe, amik láttán egyre jobban örülünk, hogy lassan de biztosan végre lekerülnek rólunk a meleg sapkák és ormótlan kapucnik! 

Barna hajú nő kiegészítővel a hajában
A hajkiegészítők minden eddiginél látványosabbak lesznek. 
Forrás: Getty Images Europe

2026 a hajkiegészítők éve lesz 

  • Idén  virágkorukat élik a hajkiegészítők. 
  • A csatok, a horgolt díszek és a hajtűk is divatosak lesznek. 
  • Mutatjuk, hogyan viseld a szezon legtrendibb darabjait! 

Már megbeszéltük az idei év frizuratrendjét, a legtrendibb hajszínt, de még a pusztító régi-új szemöldöktrendeket is, most pedig legfőbb ideje, hogy tárgyaljunk egy kicsit az új kiegészítőkről, amik meghatározzák majd az idei évet. Bár már évek óta kísérletezünk a hajcsatokkal és fejdíszekkel, most új szintre emeljük a megjelenésünket, mutatjuk, hogyan! 

Halmozott csatok 

Úgy tűnik, végleg lejárt a túlméretezett hajgumik trendje és a helyébe egy jóval hajkímélőbb megoldás lép: a csatok, amik idén egy-egy különlegesebb ékszerrel is felérnek. Akár egy hangsúlyos darabot választasz, akár többet halmozol, mindenhogy istenien fog mutatni és egy egyszerű frizurát is tökéletesen feldob. 

A csatok halmozása elképesztően trendi lesz idén. 
Forrás: @leletny

Hajtűk

Ez a rég elfeledett trendi hajkiegészítő is újra aranykorát éli. Bár trükkösnek tűnik a használata, a TikTok tele van egyszerű megoldásokkal, amikkel csodásan mutat egy konty akár rövid, akár hosszú hajból. 

A hajtűk több módon is variálhatók. 
Forrás: @leletny

Bojtok

A divattervezők már 2025-ben is előnyben részesítették a bojtokat, de az utcai divatba csak idén tavasszal érkeznek meg ezek a meglepő, játékos kiegészítők. Bár első hallásra furának tűnhetnek, valójában nagyon jól működnek szinte bármilyen frizurával! 

A bojtok aranyosak és vidámak. 
Forrás: @jenniferbehr

Kontysapkák

Ha valamit nem láttunk jönni, azok ezek az izgalmas, horgolt kis kalapszerűségek, amik a nyár alapkellékei lesznek és minden outfitnek egy kellemes, vintage bájt kölcsönöznek. 

A horgolt kontydíszek már most a nyár hírnökei. 
Forrás: @andrea____ricci

Teknőspáncél minta

Bár már egy ideje a ruhatárunk alapját képezik a teknőspáncélos ékszerek, most a hajviseletben is nagy szerepe lesz, legyen szó hajpántról, csatról, vagy kontytűről.

CAROLYN BESSETTE, WIFE OF JOHN JOHN KENNEDY (Photo by Lawrence Schwartzwald/Sygma via Getty Images)
A teknőspáncél minta mindent vinni fog idén tavasszal. 
Forrás: GettyImages

Ha szívesen olvasnál még a trendekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Christian Dior és Jonathan Anderson megváltoztatta 2026 divatját: itt a virágmintareform

Nézd meg, hogyan uralta le a virágminta a kifutót és az utcai divatot!

3 ultramenő tavaszi kabáttrend, ami miatt jobban várjuk a felmelegedést, mint valaha

A 2026-os tavaszi kabáttrendek kiválóan bizonyítják, hogy a régi klasszikusok sosem mennek ki a divatból, csak olykor egy kis renoválást kapnak.

Beauty böjt újragondolva – Ezért működik a skin fasting

Érdemes kipróbálni egy izgalmas arcápolási trendet, amely egyre több szépségrajongót hódít meg világszerte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu