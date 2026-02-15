Bojtok, rojtok és kontysapkák: 2026 legváratlanabb hajkiegészítői

Ha eddig a fejeden viselt kiegészítő kimerült egy műanyag napszemüvegben és pár jobb napokat is látott hajgumiban, akkor legfőbb ideje, hogy belevesd magad a legfrissebb trendekbe, amik láttán egyre jobban örülünk, hogy lassan de biztosan végre lekerülnek rólunk a meleg sapkák és ormótlan kapucnik!
2026 a hajkiegészítők éve lesz
- Idén virágkorukat élik a hajkiegészítők.
- A csatok, a horgolt díszek és a hajtűk is divatosak lesznek.
- Mutatjuk, hogyan viseld a szezon legtrendibb darabjait!
Már megbeszéltük az idei év frizuratrendjét, a legtrendibb hajszínt, de még a pusztító régi-új szemöldöktrendeket is, most pedig legfőbb ideje, hogy tárgyaljunk egy kicsit az új kiegészítőkről, amik meghatározzák majd az idei évet. Bár már évek óta kísérletezünk a hajcsatokkal és fejdíszekkel, most új szintre emeljük a megjelenésünket, mutatjuk, hogyan!
Halmozott csatok
Úgy tűnik, végleg lejárt a túlméretezett hajgumik trendje és a helyébe egy jóval hajkímélőbb megoldás lép: a csatok, amik idén egy-egy különlegesebb ékszerrel is felérnek. Akár egy hangsúlyos darabot választasz, akár többet halmozol, mindenhogy istenien fog mutatni és egy egyszerű frizurát is tökéletesen feldob.
Hajtűk
Ez a rég elfeledett trendi hajkiegészítő is újra aranykorát éli. Bár trükkösnek tűnik a használata, a TikTok tele van egyszerű megoldásokkal, amikkel csodásan mutat egy konty akár rövid, akár hosszú hajból.
Bojtok
A divattervezők már 2025-ben is előnyben részesítették a bojtokat, de az utcai divatba csak idén tavasszal érkeznek meg ezek a meglepő, játékos kiegészítők. Bár első hallásra furának tűnhetnek, valójában nagyon jól működnek szinte bármilyen frizurával!
Kontysapkák
Ha valamit nem láttunk jönni, azok ezek az izgalmas, horgolt kis kalapszerűségek, amik a nyár alapkellékei lesznek és minden outfitnek egy kellemes, vintage bájt kölcsönöznek.
Teknőspáncél minta
Bár már egy ideje a ruhatárunk alapját képezik a teknőspáncélos ékszerek, most a hajviseletben is nagy szerepe lesz, legyen szó hajpántról, csatról, vagy kontytűről.
