Önarcképtől a faceappig − Szelfitörténelem a fényképezés hajnalától napjainkig

Definíciója szerint a szelfi, vagyis önfotó egy önmagunkról karnyújtásnyira készült fényképet jelent, mely nélkül szegényebb (vagy épp gazdagabb?) lenne a közösségi média világa. Ma már a legtöbb képet okostelefonnal készítjük, filterezzük, mint a szemeskávét, tucatszám gyártjuk. Ennek tudatában különösen furcsa, hogy a szelfi egyidős a fényképezőgép feltalálásával. Ugorjunk fejest a szelfizés történetébe!

Robert Cornelius 1839-es dagerrotípiáját tartják a világ első szelfijének.

Forrás: Getty Images

A szelfik története Az önarcképek és portrék tekinthetők a szelfik szellemi elődjének.

A világ első szelfijét 1839-ben készítették.

Mai formájához a társadalom individualizálódása, valamint a közösségi média vezetett.

Szelfizés fényképező nélkül? A portré és önarckép műfaja

Hogyha a szelfizés szellemi elődjét akarjuk megtalálni, érdemes a fényképezés előtt kezdeni a keresést. Ugyanis a képi ábrázolás műfajában az önarckép már a reneszánsz kor óta elterjedt műfaj volt a művészek körében, amikor az alkotó megmutathatta, hogyan látja önmagát. Mivel azonban a festészet drága, időigényes, komoly képességeket igénylő műfaj, így az önmagukban gyönyörködni kívánó emberek kénytelenek voltak portrékat festetni magukról.

Így volt ez egészen a 19. századig, mire a technológia olyan szintre jutott, hogy a valóság pontos másolása is megjelenhetett. A fényképezőgép feltalálása forradalmasította a képi ábrázolást, valamint világunk dokumentációját, és az szelfik legkorábbi képviselői már ekkor megjelentek.

A történelem első szelfijét 1839-ben készített önmagáról Robert Cornelius, aki még dagerrotípiával készítette a fényképet.

Ahogy az évszázadban tovább fejlődtek a fényképezőgépek, vele együtt pedig a fotóművészet, a fényképészek önmagukról is készítettek felvételeket. Azonban egy viktoriánus szelfit nem úgy kell elképzelni, hogy kinyújtott karral vigyorgunk a kamerába: általában időzítővel készültek a fotók, esetleg a modell maga rendezte be a stúdiót. Ilyen módszerrel készítette fotóit Hannah Maynard, aki többszörös expozícióval a panorámafotózás alapjait is letette az 1880-as években.