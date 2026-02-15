Megcsalták, hat gyermeket veszített el, mégis örökre szeretett – Gyarmati Fanni története

A magyar irodalom egyik legismertebb szerelmi története kétségtelenül Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni kapcsolata. A kívülről idillinek tűnő házasság mögött azonban fájdalmak, titkok, hűtlenség, háborús tragédiák és rendkívüli kitartás húzódott meg. Gyarmati Fanni élete, naplói és a fennmaradt levelezések ma már pontosan megmutatják: ez a szerelem valódi volt, de korántsem volt könnyű.

Gyarmati Fanni és Radnóti Miklós élete: megcsalás, dráma és örök szerelem.

Forrás: Wikipédia

Gyarmati Fanni élete Nyelvtanárként élt, Radnóti Miklós hitvese és kritikusa volt.

Házasságuk a hűtlenség és háború próbáit is túlélte, gyermekük nem született, pedig hatszor esett teherbe.

Özvegyen 70 évig őrizte a költő emlékét és gondozta alkotói hagyatékát.

Gyarmati Fanni és Radnóti szerelme: egy ceruzacserével kezdődött minden

A történet 1926-ban indult, amikor a 17 éves Radnóti és a 14 éves Fanni ugyanahhoz a matematika-korrepetitorhoz jártak. A legenda szerint a költő „elcserélte a ceruzáikat, hogy legyen oka megszólítani” a lányt. A fiatalok hamar egymásba szerettek, de csak kilenc évvel később, 1935-ben házasodtak össze.

A házasság első évei szegénységben teltek. Radnóti rendszertelenül publikált, ezért a megélhetés nagy része Fanni tanári fizetéséből származott. Ő nemcsak eltartotta a családot, hanem férje legfontosabb kritikusa is lett: kiváló ritmusérzékkel segítette a verseket – tette ezt könnyedén, hisz magyar- és franciaszakos tanár volt.

Naplók, amelyek a valóságot mutatják

Gyarmati Fanni naplója nem idealizált képet fest a kapcsolatukról. Már az esküvőjük sem volt felhőtlen:



Utálatos izgulós nap az esküvőnk sok sértődéssel… Talán ő is szeretett volna már túl lenni rajta, és fájdalmat okozott, ijedtséget öröm nélkül.





A fiatal házaspár a megélhetési gondok miatt úgy döntött, nem vállal gyermeket. Fanni hatszor esett teherbe, de minden alkalommal megszakították a terhességet, részben anyagi, részben politikai bizonytalanságok miatt.

„Ha Miklósnak örömet okoz, örüljön”

A kapcsolat egyik legfájóbb fejezete Radnóti szerelme volt Fanni barátnője, Beck Judit iránt. A költő nyíltan vállalta érzelmeit, a viszonyt pedig a feleség sem titkolta naplójában.

Megrendítő sorokat hagyott hátra: „Én igazán nem nézem rossz szemmel ezt a játékot, ha Miklósnak örömet okoz, örüljön.”

Egy másik visszaemlékezés szerint, amikor Fanni együtt találta őket, „inkább kiment a konyhába megfőzni Miki kedvenc ételét”. A kapcsolat közel egy évig tartott, és bár a házasság túlélte, a bizalom csak lassan épült vissza.

Radnóti egy munkatáborból írt levelében így könyörgött: „Imádlak. És még szeretni sem hagyod magad.”

Fanni érzései sem voltak mindig egyszerűek

Kevesen tudják, hogy Fanninak is voltak futó érzelmei más férfiak iránt, bár sosem lépett félre. Egy bejegyzésében például ezt írta: „Nagyon tudnám szeretni, ha hozzám tartozna… jólesne, ha tetszeném neki.”

