I. Ranavalona, a világ legrettegettebb királynője: a női Caligulaként emlegetik Madagaszkár egykori uralkodóját

A világtörténelem tele van kegyetlen uralkodónőkkel, diktátorokkal, de I. Ranavalona még közülük is kiemelkedik. A királynő kegyetlenkedéseiről sokat elmond, hogy országa lakossága megfeleződött három évtized alatt. Vajon hogyan érdemelte ki a női Caligula jelzőt?
Ranavalona - született Rabodonandrianampoinimerina - egy alacsonyabb rangú herceg lányaként látta meg a napvilágot 1778-ban. Apja, aki az akkori madagaszkári király Andrianampoinimerina informátora volt, amikor pedig megneszelt egy király elleni merényletet, azonnal értesítette az uralkodót. A király hálából adoptálta és örököséhez, Radama herceghez adta a lányt, mely tettét a síron túlról valószínűleg ezerszer is megbánt, miután jobblétre szenderült.
A házasság boldogtalan volt, a trónörökös felesége helyett inkább ágyasait látogatta, így Ranavalona is szeretők karjaiban keresett vigaszt.
Amikor férje 35 esztendősen elhunyt alkoholmérgezésben, örökös híján I. Ranavalona ragadta magához a hatalmat, akinek első intézkedése az volt, hogy férje szinte teljes családját kiirtotta. Miután a közvetlen belső fenyegetés megszűnt, a külső fenyegetések ellen lépett fel, így uralkodása a világtörténelem legsötétebb időszaka lett.
Apósa és férje, a későbbi I. Ramada megnyitotta Madagaszkár kapuit a külföldiek előtt, hogy az Európai tudás modernizálja a szigetországot: arabról latin írásra váltottak, felélénkült a kereskedelem, csökkent az írástudatlanság. A királynő másik fegyvere végül az izoláció lett, minden diplomáciai kapcsolatot megszakította külvilággal, a szigeten maradt hittérítőket pedig szó szerint élve megfőzte, a szigetre tévedő külföldi hajókat pedig lefejezett misszionáriusok karóra tűzött feje figyelte.
Az izoláció révén az elnyomott nép nem számíthatott külső segítségre, nőtt a belső megotszottság.
I. Ranavalona madagaszkári királynő a fejlődés útjára lépett országban a babonák és megosztás által szilárdította meg hatalmát. A legnagyobb lélekszámú Merina népcsoportból mintegy 10 000 fős magánhadsereget verbuvált, mellyel a többi 18 népcsoportot sakkban tarthatta. (Trónra lépésekor 5 millió volt az ország lakossága.)
Kémek, belső informátorok lepték el az országot, közben a helyi fanompoana szokása szerint kemény fizikai munkával törte meg a népet mind mentálisan, mind fizikailag a kegyetlen uralkodónő. Madagaszkár gazdasága regresszált, nőtt a szegénység, éhezés, miközben a királynőt egy betegségből felgyógyulva valóságos istennőnek tekintették. Egy ízben utat építtetett magának a dzsungelen át, mely mintegy 10 000 ember életébe került.
Leghírhedtebb eszköze a Tangea-próba volt, mely régi hagyomány volt Madagaszkáron. Lényege az volt, hogy a rendkívül mérgező Cerbera Manghas nevű fa magjával együtt három darab csirkebőrt is le kellett nyelni. Ha a méreg hatására mindhárom bőrt visszaöklendezte, ártatlan volt a vádlott, ám ha nem jött vissza mindegyik, esetleg meghalt, bűnösnek találtatott. (Ez a hírhedt szokás olyan mélyen gyökerezett a madagaszkári népek körében, hogy még betiltása után is gyakorolták titokban.)
A királynő rémuralmáról sokat elmond, hogy harminchárom év alatt 5 millió főről, 2,5 millióra apadt Madagaszkár lakossága. I. Ranavalona, akit sokan csak női Caligula néven emlegetnek párnák közt hunyt el békében, a trónon fia, II. Radama követte. Róla nem árt tudni, hogy valójában törvénytelen gyerek volt, anyja egyik szeretőjétől született, csakhogy senkinek nem volt mersze megkérdőjelezni a véreskezű királynő fiának szárazását.
Az új uralkodó jelentős külföldi támogatásnak örvendett és anyja számos intézkedését eltörölte, szorgalmazta a modernizációt.
Azt hihetnénk, hogy ilyen rémuralom után I. Ranavalona Madagaszkár leggyűlöltebb uralkodója, de a valóság ennél jóval árnyaltabb. Ugyanis sokan a gyarmatosítás, külföldi befolyás ádáz harcosát látják a királynőben, aki megvédte a helyi hagyományokat, a korai nacionalizmus egy jeles képviselőjének tartják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.