I. Ranavalona, a világ legrettegettebb királynője: a női Caligulaként emlegetik Madagaszkár egykori uralkodóját

A világtörténelem tele van kegyetlen uralkodónőkkel, diktátorokkal, de I. Ranavalona még közülük is kiemelkedik. A királynő kegyetlenkedéseiről sokat elmond, hogy országa lakossága megfeleződött három évtized alatt. Vajon hogyan érdemelte ki a női Caligula jelzőt?

Forrás: Universal Images Group Editorial

I. Ranavalona: egy királynő felemelkedése

Ranavalona - született Rabodonandrianampoinimerina - egy alacsonyabb rangú herceg lányaként látta meg a napvilágot 1778-ban. Apja, aki az akkori madagaszkári király Andrianampoinimerina informátora volt, amikor pedig megneszelt egy király elleni merényletet, azonnal értesítette az uralkodót. A király hálából adoptálta és örököséhez, Radama herceghez adta a lányt, mely tettét a síron túlról valószínűleg ezerszer is megbánt, miután jobblétre szenderült.

A házasság boldogtalan volt, a trónörökös felesége helyett inkább ágyasait látogatta, így Ranavalona is szeretők karjaiban keresett vigaszt.

Amikor férje 35 esztendősen elhunyt alkoholmérgezésben, örökös híján I. Ranavalona ragadta magához a hatalmat, akinek első intézkedése az volt, hogy férje szinte teljes családját kiirtotta. Miután a közvetlen belső fenyegetés megszűnt, a külső fenyegetések ellen lépett fel, így uralkodása a világtörténelem legsötétebb időszaka lett.

A királynő rémuralma: megosztás és izoláció

Apósa és férje, a későbbi I. Ramada megnyitotta Madagaszkár kapuit a külföldiek előtt, hogy az Európai tudás modernizálja a szigetországot: arabról latin írásra váltottak, felélénkült a kereskedelem, csökkent az írástudatlanság. A királynő másik fegyvere végül az izoláció lett, minden diplomáciai kapcsolatot megszakította külvilággal, a szigeten maradt hittérítőket pedig szó szerint élve megfőzte, a szigetre tévedő külföldi hajókat pedig lefejezett misszionáriusok karóra tűzött feje figyelte.

Az izoláció révén az elnyomott nép nem számíthatott külső segítségre, nőtt a belső megotszottság.

I. Ranavalona madagaszkári királynő a fejlődés útjára lépett országban a babonák és megosztás által szilárdította meg hatalmát. A legnagyobb lélekszámú Merina népcsoportból mintegy 10 000 fős magánhadsereget verbuvált, mellyel a többi 18 népcsoportot sakkban tarthatta. (Trónra lépésekor 5 millió volt az ország lakossága.)