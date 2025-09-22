A férfiak nem hazudnak: ezért szeretik jobban a kisebb kebleket, és ezért vagy szerencsés, ha neked is ilyen van

Kiderült, hogy a pasik többsége valójában nem a nagy keblekért rajong, éppen ellenkezőleg. Sokkal vonzóbbnak tartják a kis melleket. Ez elsőre meglepő lehet, hiszen a reklámok, a filmek és a közösségi média egytől egyig a dús dekoltázst állítják be vonzónak és kívánatosnak, a valóság azonban ebben az esetben is más. Kutatások és az általunk megkérdezett férfiak is azt állítják, bizony a kis mell a szexibb.

A kis mellű nők gyakran választanak push-up melltartót, pedig egyáltalán nem kellene változtatniuk magukon.

Miért a kis mell a nyerő?

Az Evolution & Human Behavior című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint hatalmas tévhit, hogy a férfiak csak a nagy kebleket tartják vonzónak. Sőt, számukra nem is annyira a mellméret a meghatározó, inkább a forma és tapintás. Mivel az embereket vonzza a szimmetria, a kis mellű nők nagyobb eséllyel indulnak harcba a férfiak figyelméért, hiszen a kisebb dekoltázs könnyebben tűnik szimmetrikusnak. Azonban nem ez az egyetlen ok, amiért a férfiak a kisebb mellméretet preferálják.

Egyszerűen kényelmesebb, neki és nekem is

- mondta Balázs (32), aki azt is hozzátette, hogy bár volt már olyan hölggyel, akinek nagyobbak voltak a keblei, valahogy mégis a kis mellű nők vonzzák igazán. Sok férfi azért szereti jobban a kicsi kebleket, mert feszesebbek, és „jobban kézre állnak”. Mások azt emelték ki, hogy a ruhákban is jobban mutatnak, és nem kell bajlódni a melltartóval sem. András (46) szerint: „Egyszerűen természetesebben áll egy nőn, és hosszú távon is szebb marad” — utalt ezzel arra, hogy a kis mell kevésbé hajlamos a megereszkedésre, így a vonzereje is tovább kitart, mint a nagyobb méretnél. Többen megjegyezték azt is, hogy a kisebb mell érzékenyebb, ami az intim pillanatokban sokkal intenzívebb élményt nyújt. Ezt pedig nem csak a férfiak mondják, a tudomány is alátámasztja.

Ezért jó kis mellű nőnek lenni

Egy olasz kutatás arra világított rá, hogy a nagyobb mellek 24 százalékkal kevésbé érzékenyek, mint a kisebb társaik. A szexuális előnyök mellett, a kis mellű nők az egészség szempontjából is szerencsésebbek. Könnyebben végeznek önvizsgálatot, így nagyobb eséllyel veszik észre a mellrák korai tüneteit. Ráadásul a nagyobb keblekkel ellentétben, a kis mellek súlya nem okoz se hát-, se nyakfájdalmat. A sport során is sokkal kényelmesebbek, amit az, aki már futott vagy részt vett egy intenzív edzésen, pontosan jól tudja. A kis mellű nők szabadabban sportolhatnak, hiszen nincs szükségük extra erős sportmelltartókra. Ez a fajta mozgásszabadság pedig már önmagában is hatalmas plusz.