A férfiak nem hazudnak: ezért szeretik jobban a kisebb kebleket, és ezért vagy szerencsés, ha neked is ilyen van

Kiderült, hogy a pasik többsége valójában nem a nagy keblekért rajong, éppen ellenkezőleg. Sokkal vonzóbbnak tartják a kis melleket. Ez elsőre meglepő lehet, hiszen a reklámok, a filmek és a közösségi média egytől egyig a dús dekoltázst állítják be vonzónak és kívánatosnak, a valóság azonban ebben az esetben is más. Kutatások és az általunk megkérdezett férfiak is azt állítják, bizony a kis mell a szexibb.
Az Evolution & Human Behavior című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint hatalmas tévhit, hogy a férfiak csak a nagy kebleket tartják vonzónak. Sőt, számukra nem is annyira a mellméret a meghatározó, inkább a forma és tapintás. Mivel az embereket vonzza a szimmetria, a kis mellű nők nagyobb eséllyel indulnak harcba a férfiak figyelméért, hiszen a kisebb dekoltázs könnyebben tűnik szimmetrikusnak. Azonban nem ez az egyetlen ok, amiért a férfiak a kisebb mellméretet preferálják.
Egyszerűen kényelmesebb, neki és nekem is
- mondta Balázs (32), aki azt is hozzátette, hogy bár volt már olyan hölggyel, akinek nagyobbak voltak a keblei, valahogy mégis a kis mellű nők vonzzák igazán. Sok férfi azért szereti jobban a kicsi kebleket, mert feszesebbek, és „jobban kézre állnak”. Mások azt emelték ki, hogy a ruhákban is jobban mutatnak, és nem kell bajlódni a melltartóval sem. András (46) szerint: „Egyszerűen természetesebben áll egy nőn, és hosszú távon is szebb marad” — utalt ezzel arra, hogy a kis mell kevésbé hajlamos a megereszkedésre, így a vonzereje is tovább kitart, mint a nagyobb méretnél. Többen megjegyezték azt is, hogy a kisebb mell érzékenyebb, ami az intim pillanatokban sokkal intenzívebb élményt nyújt. Ezt pedig nem csak a férfiak mondják, a tudomány is alátámasztja.
Egy olasz kutatás arra világított rá, hogy a nagyobb mellek 24 százalékkal kevésbé érzékenyek, mint a kisebb társaik. A szexuális előnyök mellett, a kis mellű nők az egészség szempontjából is szerencsésebbek. Könnyebben végeznek önvizsgálatot, így nagyobb eséllyel veszik észre a mellrák korai tüneteit. Ráadásul a nagyobb keblekkel ellentétben, a kis mellek súlya nem okoz se hát-, se nyakfájdalmat. A sport során is sokkal kényelmesebbek, amit az, aki már futott vagy részt vett egy intenzív edzésen, pontosan jól tudja. A kis mellű nők szabadabban sportolhatnak, hiszen nincs szükségük extra erős sportmelltartókra. Ez a fajta mozgásszabadság pedig már önmagában is hatalmas plusz.
Kicsi vagy nagy, szimmetrikus vagy sem, a legfontosabb mégis az önbizalom. Egy nő, aki elfogadja és szereti a testét, a férfiak számára mindig vonzóbb lesz, mint egy mértanilag tökéletes alakú hölgy, aki nem elég magabiztos.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.