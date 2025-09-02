Ez az egy stílusbaki az egész szettedet elrontja

Gondosan összeállítottad a tökéletes szettet, de azt nem gondoltad át, hogy milyen fehérneműt fogsz hozzá felvenni? Az egész outfittedet tönkreteheti egy ilyen stílusbaki. Ezekre figyelj, ha nem akarod, hogy a divatos megjelenésed kudarcba fulladjon!

Hatalmas stílusbaki, ha nem megfelelő alsóneműt választasz a szettedhez.

Legrosszabb stílusbaki: miért teheti tönkre az egész szettedet egy rosszul kiválasztott fehérnemű?

Reggel összeállítottad álmaid szettjét, majd csak arra maradt időd, hogy lerángass a szárítóról egy épp megszáradt tangát? Egy nem megfelelő bugyi vagy melltartó képes a legstílusosabb outfittedet is katasztrofálissá tenni. Így válassz megfelelő alsóneműt, ezeket a darabokat pedig kerüld el bizonyos összeállításoknál!

Lássuk először a melltartó bakikat!

Túl vastag, push-up melltartó

Ha az a szándékod, hogy egy-két kosármérettel dúsabbá tedd kebledet, akkor azt érdemes körültekintően csinálnod, ugyanis egy túlságosan kipárnázott, nem megfelelő méretű melltartó természetellenes formát adhat a mellednek. Feltűnően mű hatásúnak és deformáltnak fogsz benne tűnni.

Hidd el, semmi gond nincsen azzal, ha kisebbek a cicijeid, a szetted úgy is tökéletes lesz, ha kevésbé „bélelt” melltartót veszel fel.

Kilátszó melltartópánt

Unásig ismételt stílusbaki, amit még mindig sokan elkövetnek. A fehérneműt mindig a ruha szabásához kell igazítani. Egy vékony pántos ruha alatt kilógó, elszürkült − vagy teljesen más színű − melltartópánt, esetlen hát nélküli pólóhoz felvett melltartó, azonnal slampossá teszi az összhatást.

Már rengeteg pánt nélküli, öntapadós darabot lehet kapni, cicitapaszoktól kezdve, öntapadós szalagokon át, széles választékból kereshetsz megfelelőt a számodra.

Kikandikáló csipke vagy díszítés

Valóban szexik a csipkés, romantikus fazonok, de tartsd meg inkább a hálószobádba! Egy elegáns ruha alól tolakodóan kivillanó díszítés, olcsó és közönséges hatást kelthet. Ha nem is szándékos, akkor is azonnal ízléstelenné teszi a megjelenésed.

Bulikba, vagy esti randikon még elmegy, de az irodába vagy a suliba semmiképp ne válassz ilyet se felülre, se alulra.

Jöjjenek az alsónemű problémák!

Látható bugyivonal

Ha a szetted szűk szoknyából vagy nadrágból áll, akkor a szexi hatás helyett inkább szörnyű lesz, ha kilátszik a bugyivonalad. Apróságnak tűnik, de teljesen elvonja a figyelmet az alaposan válogatott ruháidról az átvillanó sziluett.

Keress lézervágott tangákat az ilyen alkalmakra!

Rosszul illeszkedő body vagy alakformáló

Teljesen érthető, hogyha beszerzel egy alakformálót egy szűkebb, testre simulós ruhához, viszont amikor választasz, már a próbafülkében figyeld meg, hogy ne vágjon be se a combodnál, se a derekadnál. Ha a body bevág, elcsúszik, vagy túl szoros, az nemcsak kényelmetlen lesz neked, de még látható is lesz a ruhád alatt, hogy valami nem stimmel.

Teljesen érthető, hogyha beszerzel egy alakformálót egy szűkebb, testre simulós ruhához, viszont amikor választasz, már a próbafülkében figyeld meg, hogy ne vágjon be se a combodnál, se a derekadnál. Ha a body bevág, elcsúszik, vagy túl szoros, az nemcsak kényelmetlen lesz neked, de még látható is lesz a ruhád alatt, hogy valami nem stimmel. Nem megfelelő színű bugyi

Olyan logikusnak tűnik, hogy fehér bugyi alá, fehér bugyi, ugye? Sajnos nem így van! A fehér szinte mindig átlátszik, ezért keress bőrszínű, bézs, vagy halvány rózsaszín darabokat.

Legjobb, ha természetes fényben csekkolod magadat a tükörben indulás előtt!