Sós hólé és luxuscipő? – 5 tipp, amivel megmentheted a kedvenc csizmádat

Régen nem látott havazás érte el hazánkat, a városüzemeltetés pedig nem sajnálja a sót az utakra. Miközben te a csodás téli tájban gyönyörködsz, a méregdrága bőrcipődet csendben szétmarja a sós hólé. Ne várd meg, amíg a fehér foltok örökre tönkreteszik a kedvenc cipellőd! Olvass tovább!

A sós latyak képes tönkretenni a kedvenc cipődet.

Forrás: 123rf.com

Hogyan óvd meg a kedvenc cipődet a sós utaktól? Ecet, mint varászszer.

Óvd a hőtől!

Ápold a bőrt!

Előzd meg a bajt!

A sós hólé nem kíméli a téli, trendi luxuscipőket és hótaposókat: kiszívja a nedvességet a bőrből, aminek hatására megkeményedik, kirepedezik és végül hordhatatlanná válik. Ez a sötét, maró massza alattomosan szivárog be a varrások közé, és mire hazaérsz, már el is kezdte kiszipolyozni az életet a bőrből.

Így óvd meg a kedvenc cipődet a sós latyaktól

Ha nem akarsz vagyonokat hagyni a cipésznél (vagy a kukába dobni a tavalyi szerzeményt), tartsd be az alábbi szabályokat!

1. Az ecet, mint csodafegyver

Ha hazaértél és olyan fehér foltokat látsz a cipődön, aminknek nem kellene ott lenniük, ne ess pánikba! Keverj össze vizet és fehérborecetet 2:1 arányban. Egy puha rongyot márts bele, és gyengéden töröld át a foltokat. Az ecet semlegesíti a sót, és megakadályozza, hogy az mélyebbre marja magát az anyagba.

2. Sose tedd a radiátorra!

Ez a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, hogy a vizes bőrt közvetlen hőhatásnak teszed ki. A radiátoron a bőr kiszárad, megreped, és olyan lesz, mint a pergamen. Inkább tömd ki a csizmát újságpapírral vagy sámfával, és hagyd szobahőmérsékleten, természetes módon megszáradni.

3. Zsírozz, mint a profik!

A só kiszárítja a bőrt, neked pedig vissza kell pótolnod a rugalmasságát. Használj méhviasz alapú cipőkrémet vagy speciális bőrápoló olajat. Ez nemcsak táplálja az anyagot, de egy láthatatlan védőréteget is képez, amiről egyszerűen lepereg a sós lé.

4. Velúr mentőakció

A velúr a tél legnagyobb vesztese, mivel egyébként is nehéz tisztítani. Ha ilyen cipőben mentél ki a szabadba, száradás után speciális gumikefével borzold fel szálakat. A makacs foltokra használj velúrradírt, de ha teheted, már az indulás előtt fújd le vízlepergető spray-vel, különben esélyed sem lesz megmenteni az életét.