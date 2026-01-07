Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 7., szerda Attila, Ramóna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
cipő

Sós hólé és luxuscipő? – 5 tipp, amivel megmentheted a kedvenc csizmádat

cipő latyak havazás
Pópity Balázs
2026.01.07.
Vigyázz, a lábaid alatt egy láthatatlan divatgyilkos rejtőzik! Miközben a hóesésben gyönyörködsz, az utakról felverődő sós hólé csendben végzi ki a legdrágább bőrcipődet.

Régen nem látott havazás érte el hazánkat, a városüzemeltetés pedig nem sajnálja a sót az utakra. Miközben te a csodás téli tájban gyönyörködsz, a méregdrága bőrcipődet csendben szétmarja a sós hólé. Ne várd meg, amíg a fehér foltok örökre tönkreteszik a kedvenc cipellőd! Olvass tovább!

A sós latyak képes tönkretenni a kedvenc cipődet.
A sós latyak képes tönkretenni a kedvenc cipődet. 
Forrás: 123rf.com

Hogyan óvd meg a kedvenc cipődet a sós utaktól?

  • Ecet, mint varászszer.
  • Óvd a hőtől!
  • Ápold a bőrt!
  • Előzd meg a bajt!

A sós hólé nem kíméli a téli, trendi luxuscipőket és hótaposókat: kiszívja a nedvességet a bőrből, aminek hatására megkeményedik, kirepedezik és végül hordhatatlanná válik. Ez a sötét, maró massza alattomosan szivárog be a varrások közé, és mire hazaérsz, már el is kezdte kiszipolyozni az életet a bőrből.

Így óvd meg a kedvenc cipődet a sós latyaktól

Ha nem akarsz vagyonokat hagyni a cipésznél (vagy a kukába dobni a tavalyi szerzeményt), tartsd be az alábbi szabályokat!

1. Az ecet, mint csodafegyver

Ha hazaértél és olyan fehér foltokat látsz a cipődön, aminknek nem kellene ott lenniük, ne ess pánikba! Keverj össze vizet és fehérborecetet 2:1 arányban. Egy puha rongyot márts bele, és gyengéden töröld át a foltokat. Az ecet semlegesíti a sót, és megakadályozza, hogy az mélyebbre marja magát az anyagba.

2. Sose tedd a radiátorra!

Ez a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, hogy a vizes bőrt közvetlen hőhatásnak teszed ki. A radiátoron a bőr kiszárad, megreped, és olyan lesz, mint a pergamen. Inkább tömd ki a csizmát újságpapírral vagy sámfával, és hagyd szobahőmérsékleten, természetes módon megszáradni.

3. Zsírozz, mint a profik!

A só kiszárítja a bőrt, neked pedig vissza kell pótolnod a rugalmasságát. Használj méhviasz alapú cipőkrémet vagy speciális bőrápoló olajat. Ez nemcsak táplálja az anyagot, de egy láthatatlan védőréteget is képez, amiről egyszerűen lepereg a sós lé.

4. Velúr mentőakció

A velúr a tél legnagyobb vesztese, mivel egyébként is nehéz tisztítani. Ha ilyen cipőben mentél ki a szabadba, száradás után speciális gumikefével borzold fel szálakat. A makacs foltokra használj velúrradírt, de ha teheted, már az indulás előtt fújd le vízlepergető spray-vel, különben esélyed sem lesz megmenteni az életét.

5. Megelőzés: a láthatatlan pajzs

A legjobb védekezés a támadás. Mielőtt fejest ugranál a köpönyeg.hu által jósolt hóbuckákba, impregnáld a cipődet .Egy jó minőségű vízlepergető réteg hetekig távol tartja a nedvességet és a sót a bőr felszínétől.

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

Csodás látványt nyújt a befagyott a Velencei-tó – Fotók

A befagyott Velencei-tó, a havas nádasok és stégek festői látványt nyújtanak, de egyelőre csak a partról élvezhetjük.

Itt síel Victoria Beckham és a királyi család: európai luxussípályák, ahová a legnagyobb sztárok járnak − FOTÓK

Ha luxus síelés, akkor irány Franciaország vagy Svájc! Ezekben a síparadicsomokban azonban nem csak a hóval borított táj és az elképesztő pályák fognak lenyűgözni.

Nem menő a Jégvarázs: így védd meg az arcod a jeges kisebesedés ellen

A tél romantikus… egészen addig, amíg a bőröd nem kezd el hámlani, csípni és tiltakozni. Spoiler: nem kell hercegnőnek lenned egy tökéletes téli arcápoláshoz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu