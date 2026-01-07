Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Harry Potter-rajongók figyelem! Kit Harington is szerepelhet a készülő sorozatban

HBO Kit Harington Harry Potter Harry Potter és a bölcsek köve
Rideg Léna
2026.01.07.
Hamarosan újra beléphetünk a Roxfort csodálatos világába. A Harry Potter-univerzum jövőre sorozat formájában kel új életre kel a képernyőn, és néhány régi szereplő is visszatér.

A Harry Potter-univerzum rajongói izgatottan várják a közelgő sorozatot, amely a HBO-n kerül képernyőre, és ígéretek szerint a filmek korábbi hiányosságait is orvosolja. Hamarosan a nézők is láthatják az első Harry Potter-könyvből készülő sorozatot, amelyben a régi arcok mellett nagy kedvencek is visszatérhetnek!

Kit Harington is csatlakozik a Harry Potter sorozat gárdájához
Forrás: PA Images

Minden, amit a Harry Potter sorozatról tudunk

  • A sorozat első évadának forgatása 2025-ben kezdődött, a bemutató 2027 elejére várható.
  • Hű adaptáció J.K. Rowling eredeti könyveihez, új karakterekkel és történetszálakkal kiegészítve.
  • Warwick Davis visszatér: Flitwick professzor és Griphook szerepében.
  • Főszereplők: Dominic McLaughlin (Harry), Alastair Stout (Ron), Arabella Stanton (Hermione).
  • A sorozatban Kit Harington is szerepelhet.
  • A sorozat célja, hogy hosszabb, részletesebb formában mutassa be a varázslóvilágot, nem a filmek ismétlése.
  • A következő évadok folyamatos gyártása biztosítja az éves bemutató- és forgatási ciklust.

Érkezik a Harry Potter sorozat

A produkció első évadának forgatása 2025-ben kezdődött, és a munkálatok várhatóan az év végéig folytatódnak. A sorozat célja, hogy a varázslóvilágot hosszabb, részletesebb formában mutassa be, hű maradva J.K. Rowling könyveihez, miközben új karakterekkel és történetszálakkal friss élményt nyújt mind a régi, mind az új nézőknek. A következő évadok forgatása rövid szünetekkel, folyamatosan zajlik majd, biztosítva, hogy a sorozat éves bemutató- és gyártási ciklust követhessen.

Régi szereplők is visszatérnek

A visszatérő Warwick Davis, aki korábban többek között a Flitwick professzor és a kobold Griphook szerepét játszotta a filmekben, ismét a sorozatban szerepel. A színész a Radio Timesnak elmondta, hogy a történeteket nagyobb mélységgel és részletességgel mesélik újra, ugyanakkor a forgatás során rengeteg új élményt adtak a produkcióhoz. Davis kiemelte, hogy furcsa újra a Leavesden stúdióban dolgozni, ahol a filmek is készültek, de a sorozat célja nem a filmes ütemek ismétlése, hanem a történet kibővítése – írja a Collider.

Az első évad főszereplői Dominic McLaughlin Harry Potterként, Alastair Stout Ron Weasleyként és Arabella Stanton Hermione Grangerként.

A Roxfort tanári karát John Lithgow, Dumbledore professzorként; Paapa Essiedu, Severus Pitonként; Nick Frost, Hagridként; valamint Janet McTeer, Minerva McGalagonyként erősíti.

A sorozat első évadát a bölcsek köve története alapján készítik, és a tervek szerint 2027 elején kerül bemutatásra.

Kit Harington is visszatérhet a képernyőre

Kit Harington, a Trónok harca ikonikus Jon Snow-ja úgy tűnik, hogy teljesen átszellemült a varázslóvilágban: a szőrmék helyett most varázsló köpenyekbe bújik. A színész nemrég csatlakozott az Audible teljes körű Harry Potter hangoskönyvéhez, ahol Gilderoy Lockhart dicsőségesen arrogáns karakterének adja a hangját a Titkok Kamrájában. 

Harington azonban nem áll meg ennyinél: nyíltan jelezte, hogy szeretne szerepelni az HBO Max közelgő élőszereplős sorozatában, még akkor is, ha kezdetben csupán háttérszereplőként tudna megjelenni. Harry Potter-rajongóként jól ismeri a történetet, és izgatottan várja, hogy a képernyőn is részese lehessen a Roxfort világának.

