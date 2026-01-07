Harry Potter-rajongók figyelem! Kit Harington is szerepelhet a készülő sorozatban

A Harry Potter-univerzum rajongói izgatottan várják a közelgő sorozatot, amely a HBO-n kerül képernyőre, és ígéretek szerint a filmek korábbi hiányosságait is orvosolja. Hamarosan a nézők is láthatják az első Harry Potter-könyvből készülő sorozatot, amelyben a régi arcok mellett nagy kedvencek is visszatérhetnek!

Kit Harington is csatlakozik a Harry Potter sorozat gárdájához

Forrás: PA Images

Minden, amit a Harry Potter sorozatról tudunk A sorozat első évadának forgatása 2025-ben kezdődött, a bemutató 2027 elejére várható.

Hű adaptáció J.K. Rowling eredeti könyveihez, új karakterekkel és történetszálakkal kiegészítve.

Warwick Davis visszatér: Flitwick professzor és Griphook szerepében.

Főszereplők: Dominic McLaughlin (Harry), Alastair Stout (Ron), Arabella Stanton (Hermione).

A sorozatban Kit Harington is szerepelhet.

A sorozat célja, hogy hosszabb, részletesebb formában mutassa be a varázslóvilágot, nem a filmek ismétlése.

A következő évadok folyamatos gyártása biztosítja az éves bemutató- és forgatási ciklust.

Érkezik a Harry Potter sorozat

A produkció első évadának forgatása 2025-ben kezdődött, és a munkálatok várhatóan az év végéig folytatódnak. A sorozat célja, hogy a varázslóvilágot hosszabb, részletesebb formában mutassa be, hű maradva J.K. Rowling könyveihez, miközben új karakterekkel és történetszálakkal friss élményt nyújt mind a régi, mind az új nézőknek. A következő évadok forgatása rövid szünetekkel, folyamatosan zajlik majd, biztosítva, hogy a sorozat éves bemutató- és gyártási ciklust követhessen.

Régi szereplők is visszatérnek

A visszatérő Warwick Davis, aki korábban többek között a Flitwick professzor és a kobold Griphook szerepét játszotta a filmekben, ismét a sorozatban szerepel. A színész a Radio Timesnak elmondta, hogy a történeteket nagyobb mélységgel és részletességgel mesélik újra, ugyanakkor a forgatás során rengeteg új élményt adtak a produkcióhoz. Davis kiemelte, hogy furcsa újra a Leavesden stúdióban dolgozni, ahol a filmek is készültek, de a sorozat célja nem a filmes ütemek ismétlése, hanem a történet kibővítése – írja a Collider.