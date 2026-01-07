Jennifer Lopez és Margot Robbie megtalálta a tökéletes farmernadrágszabást alacsony lányoknak

A tökéletes farmernadrág kiválasztása embert próbáló feladat, főleg, ha alacsony vagy. Margot Robbie és Jennifer Lopez nemrégiben ugyanazt a nadrágszabást viselte, amely optikailag megnyújtotta az alakjukat. Itt az idő, hogy te is beszerezz egy flared jeanst!

Jennifer Lopez és Margot Robbie ugyanazt a női farmernadrágszabást viseli.

Forrás: Getty Images Europe

Farmerdivat 2025 Jennifer Lopez és Margot Robbie ugyanazt a farmerszabást viseli.

2025 telének legnépszerűbb fazonja a flared jeans.

Tökéletes lehet alacsony lányoknak.

Jennifer Lopez farmernadrágja

A trapéznadrág a 2000-es évek egyik kedvence volt. Idén ismét hatalmas népszerűségnek örvend. Az egyenes szárú női farmer helyett Jennifer Lopez egy extrán magas derekú, flared fazonú és popsiemelő, alakot hangsúlyozó farmert választott. Ez a retró trapéznadrág egy letisztultabb, modernebb változata: a nadrág térdig feszül, majd térdtől enyhén szélesedik. Optikailag megnyújtja a lábakat és homokóra alakot ad minden testalkatnak. A sötéten mosott farmer tökéletes választás idén télre, jól működik mély és élénk színekkel is. Ahhoz hogy kihangsúlyozd a derekadat, fontos, hogy magas derekú farmert válassz. Jennifer Lopez magassarkú csizmával, rövid hosszú ujjú felsővel, nagy karika-fülbevalóval és pilóta szemüveggel viselte a farmert.

Jennifer Lopez magas derekú farmert viselt.

Forrás: Getty Images

Margot Robbie farmernadrágja

Margot Robbie nemrégiben egy középkék nadrágot viselt. Ez a farmer is magas derekú, csípőn és combon feszes, majd a térdtől finoman szélesedik. A két szabás között az egyetlen különbség, hogy itt a trapézszár egyenesebb, kevésbé szembetűnőbb, mint Jennifernél. Ez a fajta női farmernadrág nemcsak divatos, de hihetetlenül kényelmes is. Viselheted sportosabb, lazább, de elegáns darabokkal is.

Margot Robbie flared jeans nadrágja.

Forrás: Getty Images

A téli divat alapdarabja lesz a flared jeans

A farmerdivat egyik legtrendibb fazonja a trapéznadrág. Ez lett az új skinny jeans, tekintve, hogy az anyaga éppen olyan rugalmas és kényelmes. Elképesztően sikkes egy magassarkú csizmával, de egy platformos sneakerrel is viselheted. A kifutókon, divatinfluenszereken és hírességeken már láthattuk, és a divatmárkák téli kollekcióiban is kiemelt szerepet kaptak. Kísérletezz a trapézszár megjelenésével: ha túl nagynak érzed, válassz egy egyenesebb fazont és fordítva. Adj egy esélyt a flared szabásnak, és talán neked is ez lesz az új kedvenced!