Az egészséges táplálkozás és a ízletes reggeli nem kell hogy kizárja egymást. Reggel kiemelten fontos, hogy fehérjében gazdag ételt fogyasszunk. A zabpalacsinta-receptek az elmúlt évek nagy slágerei voltak, hiszen gyorsan elkészíthetőek, egyszerűek és nagyon finomak. Mutatjuk, hogyan készítsd el a mennyei fahéjas, almás zabpalacsintát!

A fahéjas almás zabpalacsinta receptje, amivel jól indulhat a reggel.

Egészséges táplálkozás fehérjedúsan Télen nagyon fontos, hogy megfelelő tápanyagot vigyünk a szervezetünkbe.

A diéta zárja ki az ízletes ételeket, megfelelő alternatívákkal egészséges maradhatsz.

A zabpalacsinta kiváló napindító fogás, és még mennyei is. Mutatjuk, hogyan készítheted el!

A sütőtökös palacsinta mellett a zabpalacsinta is nagy népszerűségnek örvend, hiszen tökéletes reggeli. A sikeres diétához nem kell mindenről lemondanod, ha valami édességre vágysz, készítsd el te is a zabpalacsinta fahéjas, almás változatát. A meleg, ínycsiklandó és finom illatú étel tökéletes a hétköznapokra. Melegítsd fel a reggeleket ezzel az egészséges palacsintával!

Fahéjas almás zabpalacsinta receptje

Hozzávalók 4 főre:

1 ½ csésze író

70 g zabpehely

90 g teljes kiőrlésű búzaliszt

2 evőkanál tej

1 evőkanál olvasztott vaj

1 ½ teáskanál sütőpor

½ teáskanál szódabikarbóna

1 csipet őrölt fahéj + kevés az almákhoz

1 csipet szerecsendió

1 nagyobb zöld alma

½ csésze almalé

2 evőkanál nádcukor

olívaolaj

porcukor

Elkészítés:

Egy nagyobb tálban keverjük el az írót, a zabpelyhet, a lisztet, a tejet, a vajat, a sütőport és a szódabikarbónát, a fahéjat, szerecsendiót, majd tegyük félre egy picit pihenni.

Az almát hámozzuk meg, vágjuk egészen apró kockákra. Keverjük össze az almalével, a nádcukorral és egy csipetnyi fahéjjal, majd egy kisebb főzőlábosban tegyük fel főni. Időnként megkeverve főzzük, míg megpuhul az alma és a lé besűrűsödik.

Egy palacsintasütőt melegítsünk elő, kevés olajjal kenjük ki, majd süssük ki a tésztát amerikai palacsinta méretűre (egy-egy palacsinta legyen körülbelül 1,5 centi vastag). Meleg almaszósszal tálaljuk.

