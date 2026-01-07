Az egészséges táplálkozás és a ízletes reggeli nem kell hogy kizárja egymást. Reggel kiemelten fontos, hogy fehérjében gazdag ételt fogyasszunk. A zabpalacsinta-receptek az elmúlt évek nagy slágerei voltak, hiszen gyorsan elkészíthetőek, egyszerűek és nagyon finomak. Mutatjuk, hogyan készítsd el a mennyei fahéjas, almás zabpalacsintát!
Egészséges táplálkozás fehérjedúsan
- Télen nagyon fontos, hogy megfelelő tápanyagot vigyünk a szervezetünkbe.
- A diéta zárja ki az ízletes ételeket, megfelelő alternatívákkal egészséges maradhatsz.
- A zabpalacsinta kiváló napindító fogás, és még mennyei is. Mutatjuk, hogyan készítheted el!
A sütőtökös palacsinta mellett a zabpalacsinta is nagy népszerűségnek örvend, hiszen tökéletes reggeli. A sikeres diétához nem kell mindenről lemondanod, ha valami édességre vágysz, készítsd el te is a zabpalacsinta fahéjas, almás változatát. A meleg, ínycsiklandó és finom illatú étel tökéletes a hétköznapokra. Melegítsd fel a reggeleket ezzel az egészséges palacsintával!
Fahéjas almás zabpalacsinta receptje
Hozzávalók 4 főre:
- 1 ½ csésze író
- 70 g zabpehely
- 90 g teljes kiőrlésű búzaliszt
- 2 evőkanál tej
- 1 evőkanál olvasztott vaj
- 1 ½ teáskanál sütőpor
- ½ teáskanál szódabikarbóna
- 1 csipet őrölt fahéj + kevés az almákhoz
- 1 csipet szerecsendió
- 1 nagyobb zöld alma
- ½ csésze almalé
- 2 evőkanál nádcukor
- olívaolaj
- porcukor
Elkészítés:
Egy nagyobb tálban keverjük el az írót, a zabpelyhet, a lisztet, a tejet, a vajat, a sütőport és a szódabikarbónát, a fahéjat, szerecsendiót, majd tegyük félre egy picit pihenni.
Az almát hámozzuk meg, vágjuk egészen apró kockákra. Keverjük össze az almalével, a nádcukorral és egy csipetnyi fahéjjal, majd egy kisebb főzőlábosban tegyük fel főni. Időnként megkeverve főzzük, míg megpuhul az alma és a lé besűrűsödik.
Egy palacsintasütőt melegítsünk elő, kevés olajjal kenjük ki, majd süssük ki a tésztát amerikai palacsinta méretűre (egy-egy palacsinta legyen körülbelül 1,5 centi vastag). Meleg almaszósszal tálaljuk.
Tekintsd meg további receptjeinket is: