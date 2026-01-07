Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 7., szerda Attila, Ramóna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Egészséges étkeztetés palacsinta fehérjetartalom
Life
2026.01.07.
Fehérjében gazdag reggelire vágysz? Íme a fahéjas almás zabpalacsinta receptje, ami egyszerre mennyei és egészséges. Melegítsd fel a téli reggeleket az egészséges palacsintával!

Az egészséges táplálkozás és a ízletes reggeli nem kell hogy kizárja egymást. Reggel kiemelten fontos, hogy fehérjében gazdag ételt fogyasszunk. A zabpalacsinta-receptek az elmúlt évek nagy slágerei voltak, hiszen gyorsan elkészíthetőek, egyszerűek és nagyon finomak. Mutatjuk, hogyan készítsd el a mennyei fahéjas, almás zabpalacsintát!

fahéjas, almás zabpalacsinta
A fahéjas almás zabpalacsinta receptje, amivel jól indulhat a reggel.
Forrás: Shutterstock

Egészséges táplálkozás fehérjedúsan

  • Télen nagyon fontos, hogy megfelelő tápanyagot vigyünk a szervezetünkbe. 
  • A diéta zárja ki az ízletes ételeket, megfelelő alternatívákkal egészséges maradhatsz.
  • A zabpalacsinta kiváló napindító fogás, és még mennyei is. Mutatjuk, hogyan készítheted el!

A  sütőtökös palacsinta mellett a zabpalacsinta is nagy népszerűségnek örvend, hiszen tökéletes reggeli. A sikeres diétához nem kell mindenről lemondanod, ha valami édességre vágysz, készítsd el te is a zabpalacsinta fahéjas, almás változatát. A meleg, ínycsiklandó és finom illatú étel tökéletes a hétköznapokra. Melegítsd fel a reggeleket ezzel az egészséges palacsintával!

Fahéjas almás zabpalacsinta receptje

Hozzávalók 4 főre:

  • 1 ½ csésze író
  • 70 g zabpehely
  • 90 g teljes kiőrlésű búzaliszt
  • 2 evőkanál tej
  • 1 evőkanál olvasztott vaj
  • 1 ½ teáskanál sütőpor
  • ½ teáskanál szódabikarbóna
  • 1 csipet őrölt fahéj + kevés az almákhoz
  • 1 csipet szerecsendió
  • 1 nagyobb zöld alma
  • ½ csésze almalé
  • 2 evőkanál nádcukor
  • olívaolaj
  • porcukor

Elkészítés:

Egy nagyobb tálban keverjük el az írót, a zabpelyhet, a lisztet, a tejet, a vajat, a sütőport és a szódabikarbónát, a fahéjat, szerecsendiót, majd tegyük félre egy picit pihenni.

Az almát hámozzuk meg, vágjuk egészen apró kockákra. Keverjük össze az almalével, a nádcukorral és egy csipetnyi fahéjjal, majd egy kisebb főzőlábosban tegyük fel főni. Időnként megkeverve főzzük, míg megpuhul az alma és a lé besűrűsödik.

Egy palacsintasütőt melegítsünk elő, kevés olajjal kenjük ki, majd süssük ki a tésztát amerikai palacsinta méretűre (egy-egy palacsinta legyen körülbelül 1,5 centi vastag). Meleg almaszósszal tálaljuk.

Tekintsd meg további receptjeinket is:

Edd magad Bella Hadidra: 166 kalóriás szupermodellpizza, ami tele van fehérjével

Ha már csak a körméreteid tartanak vissza attól, hogy a Victoria's Secret kifutóján illegesd magad, akkor kapaszkodj meg, mert ez a szerencsenapod! Elhoztuk neked ugyanis a TikTok legtutibb szupermodellpizza receptjét, aminek az ízénél már csak a kalóriatartalma jobb!

Diéta alatt édességre vágysz? Akkor ezt a sütőtökös palacsintát azonnal el kell készítened!

Ha egy különleges, mégis egyszerű desszertre vágysz, ez a recept biztosan elvarázsol. A sütőtökös palacsinta mézzel, fahéjjal és gyömbérrel illatosítva igazi téli kedvenc, amit a gyerekek és a felnőttek egyaránt imádni fognak.

Nyűgözd le szeretteidet ezzel a tökéletes finomsággal: sütőtökkrémleves tökmagos póréhagymarétessel

A sütőtökkrémleves-recept már önmagában is klasszikus, de ha mellé tökmagos póréhagymarétest kínálsz, igazi gasztroélményt varázsolsz az asztalra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu