Óriási fordulat Dudás Miklós halálának ügyében: ismeretlen tettes ellen nyomoznak

Dudás Miklós halála: imeretlen tettes ellen indult eljárás

Dudás Miklós, a korábbi világbajnok kajakos 2021-ben vonult vissza a profi sporttól. A sportoló halálának körülményei eddig nem voltak tisztázottak, azonban a police.hu legfrissebb közlése szerint az eset kapcsán halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A hatóságok tájékoztatása szerint a soron kívül végzett boncolás során olyan sérüléseket találtak Dudás Miklós testén, amelyek keletkezésének körülményeit büntetőeljárás keretében kell tisztázni.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a nyomozás jelenleg is folyamatban van, további részletek a vizsgálat előrehaladtával várhatók.

Dudás Miklós karrierje és családja

Dudás Miklós karrierje során kiemelkedő eredményeket ért el a kajakozásban, világbajnoki címei mellett a sportág elismert alakjává vált Magyarországon. Visszavonulása óta a sportéletben aktív maradt, de tragikusan korán ért véget az élete. Szerelme, Szigligeti Ivett év végén még bizakodóan tekintett a 2026-os évre, és nem is sejtette, hogy pár nappal később elveszíti szerelmét és gyermekei édesapját.

Dudás Miki és szerelme két gyermeket nevelt, a hatéves Narát és a hároméves Milót. A sportoló számára a családja volt az élete, közösségi oldalán gyakran osztott meg közös pillanatokat gyermekeivel. Az utolsó posztban is kisfiával, Milóval látható.

Szigligeti Ivett egyelőre nem szólalt meg párja haláláról, a hatóságok pedig mindenkit arra kérnek, hogy a nyomozás ideje alatt ne terjesszenek pletykákat, és a hivatalos információkra hagyatkozzanak.

