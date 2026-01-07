Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Óriási fordulat Dudás Miklós halálának ügyében: ismeretlen tettes ellen nyomoznak

gyilkosság Dudás Miklós halál
Rideg Léna
2026.01.07.
A világbajnok sportolót január 5-én holtan találták budapesti otthonában. A rendőrség először kizárta az idegenkezűséget, most azonban nyomozás kezdődött Dudás Miklós halála ügyében.

Ahogy arról mi is hírt adtunk, január 5-én 34 éves korában elhunyt a korábbi világbajnok kajakos, Dudás Miklós, aki 2021-ben vonult vissza a profi sporttól. A rendőrség most azt közölte, hogy az eset kapcsán halált okozó testi sértés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást. Dudás Miklós halála megrázta az országot.

Ismeretlen tettes ellen nyomoznak Dudás Miklós halála ügyében

Dudás Miklós halála: imeretlen tettes ellen indult eljárás

Dudás Miklós, a korábbi világbajnok kajakos 2021-ben vonult vissza a profi sporttól. A sportoló halálának körülményei eddig nem voltak tisztázottak, azonban a police.hu legfrissebb közlése szerint az eset kapcsán halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A hatóságok tájékoztatása szerint a soron kívül végzett boncolás során olyan sérüléseket találtak Dudás Miklós testén, amelyek keletkezésének körülményeit büntetőeljárás keretében kell tisztázni.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a nyomozás jelenleg is folyamatban van, további részletek a vizsgálat előrehaladtával várhatók.

Dudás Miklós karrierje és családja

Dudás Miklós karrierje során kiemelkedő eredményeket ért el a kajakozásban, világbajnoki címei mellett a sportág elismert alakjává vált Magyarországon. Visszavonulása óta a sportéletben aktív maradt, de tragikusan korán ért véget az élete. Szerelme, Szigligeti Ivett év végén még bizakodóan tekintett a 2026-os évre, és nem is sejtette, hogy pár nappal később  elveszíti szerelmét és gyermekei édesapját.

Dudás Miki és szerelme két gyermeket nevelt, a hatéves Narát és a hároméves Milót. A sportoló számára a családja volt az élete, közösségi oldalán gyakran osztott meg közös pillanatokat gyermekeivel. Az utolsó posztban is kisfiával, Milóval látható.

Szigligeti Ivett egyelőre nem szólalt meg párja haláláról, a hatóságok pedig mindenkit arra kérnek, hogy a nyomozás ideje alatt ne terjesszenek pletykákat, és a hivatalos információkra hagyatkozzanak.

Ezek is érdekelhetnek:

Nem jelent életre szóló traumát: így segítheti édesanyjuk Dudás Miki gyerekeit a veszteség feldolgozásában

Egy három- és egy hatéves kisgyerek maradt félárván, akiknek most minden eddiginél nagyobb szükségük lesz arra a biztonságra, amit édesanyjuk tud nekik nyújtani.

Így érkezett meg a tragédia helyszínére Dudás Miki édesanyja: a család összetört

Lehajtott fejjel érkezett meg fia otthonához Dudás Miki édesanyja. Az udvaron már ott volt a sportoló volt felesége, Ivett, aki a rendőrök mellett várta a helyszínelés végét. A Tények úgy tudja, a világbajnok sportoló holtteste már napok óta is a lakásban lehetett.

Szívfacsaró búcsú: kisfia születésnapjáról posztolt utoljára a 34 évesen elhunyt Dudás Miki

Utolsó bejegyzésében kisfiát köszöntötte születésnapja alkalmából Dudás Miki. A 34 éves egykori kajakos január 5-én halt meg, két kisgyereket hagyott maga után.

 

