A nő 30 ezer dollárért cserébe segít kiválasztani a szülőknek a babájuk nevét

Te fizetnél azért, hogy valaki segítsen elnevezni a születendő gyermekedet? Egy San Francisco-i nő babanévkereső szolgáltatást nyújt kétségbeesett szülőknek rengeteg pénzért cserébe.

Az egyik leghíresebb babanévtanácsadó, aki hatalmas összegeket kap azért, hogy megtalálja a megfelelő nevet.

Forrás: Instagram

30 ezer dollár egy jó babanévért?

Bármilyen hihetetlennek is tűnik, Amerikában a tehetős szülők, babanévkereső profi névadókat alkalmaznak, hogy megtalálják a születendő gyermekükhöz leginkább illő nevet. Egy-egy újszülött elnevezéséért pedig képesek több tízezer dollárt is kifizetni.

Taylor A. Humphrey egy profi babanévadó, aki úgy kezdte a vállalkozását, hogy megszállottan posztolt a közösségi médiára babaneveket. A posztok hatalmas népszerűségre tettek szert, így mára már egy luxusszolgáltatássá nőtte ki magát a szenvedélye. A 37 éves, magát „névőrültnek” tartó nőnek már 100 000 követője van TikTokon és az Instagramon és már 500 gyereknek választotta ki a tökéletes nevet.

Az emberek gyakran gúnyolnak engem a közösségi médiában és az kicsit kínos, de elfogadom, hiszen a munkám nagyon fontos nekem

– mondta Humphrey.

Mit csinál pontosan egy babanévkereső?

Humphrey úgy találja meg a tökéletes nevet, hogy névadási kérdőíveket használ, amivel felméri a szülők személyiségét, érdeklődési körét. Azt is kideríti, hogy melyek a preferált nevek és melyek azok, amik egyáltalán nem jöhetnek szóba. Néha videós konzultációkat is tart az ügyfeleivel, ahol elmondása szerint inkább egy terapeutának érzi magát, nem csupán egy névadási tanácsadónak.

Sokkal több van ebben a munkában, mint azt az emberek gondolnák. Néha olyan sürgős hívásokat kapok az ügyfelektől, hogy mindent félre kell tennem, és azonnal segítenem kell nekik

– nyilatkozta Humphrey a San Francisco Chronicle-nak.

Kik fizetnek egy ilyen szolgáltatásért?

A névtanácsadó szerint ügyfelei széles skálát fednek le névtelen gazdagoktól közismert hírességekig.

Mennyibe kerül egy jó babanév?

Taylor A. Humphrey igen borsos áron keresi a jó neveket, mivel akár 30 000 dollárt (majdnem 10 millió forintot) is felszámít, hogy segítsen a szülőknek.

A New York Post oldala szerint 2020-ban több mint száz babának adott nevet, amivel 150 000 dollárt (közel 50 millió forintot) keresett.

Akkor még „csak” 1500 dollárt (félmillió forintot) kért a szolgáltatásáért, ám azóta már igencsak megnőttek az árak.