A legújabb kávétrendek, melyeket muszáj kipróbálnod – Ganoderma, cikória és ginszeng

Baranyi Hanna
2026.01.07.
Az újhullámos kávék végre hozzánk is megérkeztek. De miért jobb és egészségesebb a ginszenges kávé, mint a sima kávé? Ismerd meg az új kávétrendeket, és légy egészségesebb az új évben!

Te sem tudsz felkelni a szokásos kávéd nélkül? Nyugi, az esetek többségében azért nyúlsz az olaszok kedvenc italához, mert megszoktad, hogy egy gőzölgő finomsággal kezded a napod, amely nemcsak felébreszt, hanem a melegségével be is takar a hajnali órákban. De mi van, ha azt mondjuk, hogy más forró itallal is fel lehet kelni? Sőt, mi van ha ezek az újhullámos kávétrendek még egészségesek is?

újhullámos kávétrendek – egészséges kávé
Ezekkel a kávétrendekkel nemcsak éberséget, hanem kiegyensúlyozottságot is adsz a reggelednek.
Forrás: Shutterstock

Egészséges kávétrendek a szervezeted megmentéséért

Persze-persze, egy jó kávé mindig jól jöhet, de ha csak megszokásból vagy csak az íze kedvéért iszod, akkor végül is nem mindegy, hogy kávé vagy kávéra hasonlító dolog van a kezedben? A kávézási szokások mindenkinél eltérőek lehetnek. Van akinek egy telecukrozott latte is kávénak számít, míg más csak feketén issza az eszpresszóját. 

De kesernyés íz ide, cukrozott íz oda, egy bizonyos szint után muszáj odafigyelnünk az egészségünkre. Ezek az egészséges kávétrendek pedig hidd el, meg fogják menteni a napod és a szervezeted!

1. Cikóriakávé

Ez azoknak lesz telitalálat, akik imádják a kávé ízét, de nem feltétlenül ragaszkodnak a koffeinhez. Nyugi, ez a koffeinmentes ital ugyanúgy fel fog pörgetni (persze csak kellemes határig), hiszen a pörkölt cikóriagyökér rostokban gazdag. Vigyázz, az enyhén karamellás íze miatt rá lehet függni az isteni nedűre!

cikóriakávé
A koffeinmentes cikóriakávé segíti az emésztést is.
Forrás: Shutterstock

2. Ginszenges kávé

Ha kiegyensúlyozott energiaszintet szeretnél elérni a hirtelen koffeinlöket helyett, akkor próbáld ki a ginszenggyökérrel dúsított kávét! A ginszeng élénkítő hatásáról ismert, vagyis ha stresszesebb időszak vagy hosszú napok előtt állsz, akkor kitűnő választás lehet ez a kávéfajta. Nem játszadozik sem a hangulatoddal, sem a vérnyomásoddal, csak kiegyensúlyozott élénkséget ad.

Plusz pont, hogy a hosszú és stresszmentes élet elérésében is besegíthet, hiszen erősíti az ellenálló-képességet és az alkalmazkodást. És ez még semmi! Ha az ágyban kell egy kis besegítés, akkor is előveheted a ginszenget, mely vágyfokozó hatásával egyből helyrebillenti az eddig lekonyulónak látszó helyzetet.

ginzeng kávé
A ginszenges kávé kiegyensúlyozottságot ad.
Forrás: Shutterstock

3. Ganoderma kávé

Ne ijedj meg attól, hogy egy gombafélét teszel az italodba, hiszen a pecsétviaszgombának rendkívül jótékony hatásai vannak. Ha ezt a kávét választod, akkor influenza idején abszolút jól járhatsz, hiszen a ganorderma támogatja az immunrendszered, sőt javítja a szervezeted sav-bázis egyensúlyát is.

Emellett még rengeteg egészségügyi előnnyel jár a fogyasztása, viszont vigyázz, hiszen a jóból is megárt a sok! Túlzott fogyasztás esetén többek között emésztési problémákra, illetve terhességi komplikációkra lehet számítani. Az egészséges napi fogyasztása nem több, mint két csésze!

ganoderma kávé
A ganoderma kávé mérsékelt fogyasztása kifejezetten jót tesz az egészségednek.
Forrás: Shutterstock

Egészséges kávék fogyasztása

Ezeknek az egészséges kávétrendeknek nem az a lényege, hogy teljes mértékben lemondj a kávéról. Csupán felhívják a figyelmet arra, hogy a mindennapi kávézás, illetve a naponta többszöri kávébevitel hogyan hat a szervezetünkre. A balanszírozással viszont mind az ízlelőbimbóid, mind a szervezeted jól jár. Egy kicsi rendes kávé, egy kicsi egészségesebb kávé, és máris szebbek lesznek a napjaid!

