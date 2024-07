Victoria Beckhamnek David előtt is volt egy vőlegénye: „Nem ő volt a megfelelő ember számomra"

David Beckham és Victoria már 25 éve házasok, de nem a focista az első férfi, aki eljegyezte Victoriát. Ki volt Victoria Beckham első vőlegénye? A Spice Girls egykori tagjának ujjára David előtt egy bizonyos Mark Wood húzta fel a gyűrűt, de abból a kapcsolatból nem lett esküvő.

Victoria Beckham első vőlegénye egy bizonyos Mark Wood volt

Forrás: GC Images/Marc Piasecki

Ki volt Victoria Beckham első vőlegénye, Mark Wood?

Victoria és David Beckham már olyan hosszú ideje vannak együtt, hogy szinte nem is emlékszünk arra, a párosnak egymás előtt is voltak kapcsolatai. Victoria Beckham majdnem férjhez is ment egy bizonyos Mark Woodhoz. A férfi riasztószerelőként dolgozott édesapja elektronikai cégénél. 1994-ben tette fel a nagy kérdést Victoriának, aki igent mondott ugyan, de az esküvőig sosem jutottak el. Victoria mindössze 20 éves volt, és épp akkor jelentkezett a Spice Girls meghallgatására, a pár kapcsolata pedig hamarosan véget ért.

„Nagyon különleges kapcsolat volt. De az életemnek ez a része véget ért. Szomorú, mert hosszú ideig voltunk együtt. De megkapta, amit mindig is akart, és én büszke vagyok rá"

- nyilatkozta Mark 1997-ben, ugyanabban az évben, amikor Victoria megismerkedett David Beckhammel. Míg Victoria újra szerelemre talált, Mark állítólag nagyon összetört a szakítás miatt. A Spice Girls egykori tagja pedig meglehetősen kíméletlenül beszélt első vőlegényéről.

„Valamilyen oknál fogva eljegyeztük egymást. Riasztószerelő volt.

Bárcsak abban a szekrényben maradt volna, amelyben anyám házában találkoztam vele"

- mondta a kapcsolatukról Victoria. "Nem ő volt a megfelelő ember számomra, nem éreztem jól magam, így ennek véget kellett vetni" - tette hozzá. Mark állítólag nem örült a megjegyzésnek, és visszavágott, amikor a Channel 5 2004-es, Victoria Beckham titkai című dokumentumfilmjében kitálalt a szexuális életükről. Azt állította, hogy "úgy ment, mint egy gyorsvonat", és hogy "a mostani mellei biztosan nem azok, amik akkoriban voltak".