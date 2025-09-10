A 19. század szelfikirálynője, aki megváltoztatta a történelem menetét

A mai véleményvezérek mind elbújhatnak egy 19. században élt grófnő mögött, akinek személyében az első szelfikirálynőt tisztelhetjük. A gyönyörű és intelligens nő azonban nem csak a kamerák előtt volt sztár, a párizsi elit kedvence lett, befolyása pedig a történelem mentére is kihatott. Ismerkedjünk meg Virginia Oldoini lenyűgöző történetével.
1837-ben Firenzében látta meg a napvilágot Virginia Oldoini, egy olasz márki és kisnemesi rangú hölgy lányaként. Élete a kor átlag arisztokrata nőiét jellemezte: nagyapja nevelte, majd 17 évesen hozzáadták Castiglione grófjához, akivel a szerelem nélküli frigyből egy fiú született, Giorgio.
Azonban szerencséjére egyik unokatestvére épp Cavour gróf volt, aki annak a szárd királynak, II. Viktor Emánulenek volt a miniszterelnöke, aki az első olasz királyként vonult be a történelembe.
A gyönyörű és lehengerlő Virginia igen meggyőző tudott lenni, ezért unokatestvére őt bízta meg a feladattal, hogy látogasson el Párizsba és győzze meg III. Napóleont az olasz egység támogatásáról. Az ukáz eképp hangzott: „Sikerüljön bármilyen eszközzel, amivel csak akarod, de sikerüljön!”
Férjével 1855-ben aztán elutaztak a francia fővárosba, unokatestvére utasítását pedig olyan komolyan vette, hogy végül a császár szeretője lett. Ez nem kis megrökönyödést váltott ki a párizsi elitben, a botrány pedig borsos pénzügyi szokásaival kombinálva olyan sok volt férjének, hogy a házasság megszakítását kérvényezte. Azonban a szeparáció nem különösebben hatotta meg a divatdiktátort, aki legjobb éveit élte Párizsban.
A 19. századi Európában Sisi osztrák császárnét tartották a legszebbnek, ám Virginia Oldoini személyében méltó vetélytársra lelt. Ugyanis a stílusos, bevállalós, karizmatikus grófnő 1856 és 57 között valóságos szenzáció volt a párizsi elitben, aki olyan befolyásos barátokra tett szert, mint Otto von Bismarck, német kancellár, Auguszta német császárné, vagy Adolphe Piers francia miniszterelnök.
Szépségének teljes tudatában volt, öltözékei legendássá váltak, melyek közül a legismertebb a francia külügyminiszter tiszteletére rendezett bál volt, amire a Szívek királynőjének öltözött. Divatos szettjeit, finom vonásait pedig előszeretettel örökíttette meg a korban még kuriózumnak számító fotográfiákon, melyet a császári udvar fotósai, Mayer és Pierson készítettek róla.
Mintegy 400 fotográfián örökítették meg szépségét, melyeket a szelfik elődeinek tekinthetünk.
Ugyan a szelfizés jelensége a modern kor vívmányának tűnik, önarcképek formájában már több száz éves előzményei vannak, Virginia Oldoini pedig a fényképes szelfi műfajának előfutára volt. Igaz, hogy a képeket magukat nem ő lőtte, ellenben a hátteret, ruhákat a tematikát ő találta ki, kontrollálta a pózokat, így az emlékezetes képek teljes egészében az ő agyszüleményei.
„Születésemnél fogva egyenlő vagyok a legmagasabb rangú hölgyekkel, szépségemmel túlszárnyalom őket, elmémmel pedig bírálom őket.”
A fenti szállóige remek képet ad személyiségéről, ez azonban nem volt akadálya annak, hogy az elit sztárja, korabeli influenszer legyen. Kapcsolata a császárral 1857-ben véget ért, és visszatért hazájába, négy évvel később pedig kikiáltották az egységes Olaszországot, melyben neki is szerepe volt. Még egy alkalommal letette kézjegyét a történelemben: 1871-ben titkos találkozóra hívták Bismarckkal, hogy meggyőzze a porosz-francia háború győzteseit arról, hogy Párizs megszállása nem állna érdekükben.
A szelfikirálynő a francia császáron kívül számos szeretőt elfogyasztott, rövid ideig II. Viktor Emánuellel is viszonya volt, de Rotchildokkal is összeszűrte a levet.
Utolsó éveit Franciaországban töltötte, ahol szobájának falait feketére festette, lehúzott redőnyökkel zárkózott el a külvilágtól és minden tükröt eltávolított, hogy hanyatló szépségével és eltűnő fiatalságával ne kelljen szembenéznie. Ettől függetlenül utolsó éveiben is kamera elé állt, ám a képekről egy pszichésen megtört nő néz vissza ránk.
Halála előtt még egy kiállítást is akart csinálni képeiből, ám ebből nem lett semmi, mivel 1899-ben váratlanul elhunyt.
Virginia Oldoini izgalmas, korát megelőző személyiség volt, aki minden modern szelfikirálynőt és influenszert a kispadra száműz. Ugyanis esetében a szépség mögött valódi befolyás volt, mellyel hatással volt a történelem folyására.
