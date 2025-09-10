A 19. század szelfikirálynője, aki megváltoztatta a történelem menetét

A mai véleményvezérek mind elbújhatnak egy 19. században élt grófnő mögött, akinek személyében az első szelfikirálynőt tisztelhetjük. A gyönyörű és intelligens nő azonban nem csak a kamerák előtt volt sztár, a párizsi elit kedvence lett, befolyása pedig a történelem mentére is kihatott. Ismerkedjünk meg Virginia Oldoini lenyűgöző történetével.

A történelem első szelfikirálynője nem volt más, mint Virginia Oldoini, aki a francia császár szeretője lett.

Forrás: Corbis Historical

Virginia Oldoini – Toszkán arisztokratából császári szerető

1837-ben Firenzében látta meg a napvilágot Virginia Oldoini, egy olasz márki és kisnemesi rangú hölgy lányaként. Élete a kor átlag arisztokrata nőiét jellemezte: nagyapja nevelte, majd 17 évesen hozzáadták Castiglione grófjához, akivel a szerelem nélküli frigyből egy fiú született, Giorgio.

Azonban szerencséjére egyik unokatestvére épp Cavour gróf volt, aki annak a szárd királynak, II. Viktor Emánulenek volt a miniszterelnöke, aki az első olasz királyként vonult be a történelembe.

A gyönyörű és lehengerlő Virginia igen meggyőző tudott lenni, ezért unokatestvére őt bízta meg a feladattal, hogy látogasson el Párizsba és győzze meg III. Napóleont az olasz egység támogatásáról. Az ukáz eképp hangzott: „Sikerüljön bármilyen eszközzel, amivel csak akarod, de sikerüljön!”

Virginia Oldoini volt a szelfizés úttörője.

Forrás: Corbis Historical

Férjével 1855-ben aztán elutaztak a francia fővárosba, unokatestvére utasítását pedig olyan komolyan vette, hogy végül a császár szeretője lett. Ez nem kis megrökönyödést váltott ki a párizsi elitben, a botrány pedig borsos pénzügyi szokásaival kombinálva olyan sok volt férjének, hogy a házasság megszakítását kérvényezte. Azonban a szeparáció nem különösebben hatotta meg a divatdiktátort, aki legjobb éveit élte Párizsban.

Sisi emberére akadt? Így lett az itáliai grófnő a szelfik királynője

A 19. századi Európában Sisi osztrák császárnét tartották a legszebbnek, ám Virginia Oldoini személyében méltó vetélytársra lelt. Ugyanis a stílusos, bevállalós, karizmatikus grófnő 1856 és 57 között valóságos szenzáció volt a párizsi elitben, aki olyan befolyásos barátokra tett szert, mint Otto von Bismarck, német kancellár, Auguszta német császárné, vagy Adolphe Piers francia miniszterelnök.