2025. szept. 23., kedd

A túl hosszú szemkontaktus csábítás vagy fenyegetés? - A tudomány megtalálta a választ

Pópity Balázs
2025.09.23.
Milyen folyamatok indulnak be az agyban, amikor összeakad a tekintetetek a villamoson? A neurobiológusok utánajártak, mit érzünk szemezés közben.

Sokan vallják, hogy a szem a lélek tükre, mások szerint a tekintetünk döntően befolyásolja, milyen első benyomást keltünk. A kutatók azonban úgy látják, hogy a szemezés valójában egy összetett idegi folyamat, amely intenzív agyi aktivitást vált ki. Ma már azt is tudjuk, pontosan melyik agyterület reagál legélénkebben, amikor valaki egyenesen a pupilládba néz.

 A kutatók úgy vélik, a szemezés összetett idegi folyamat
Az agyadat nem lehet becsapni: a szemezés nem mindig romantikus

A szemezés jóval túlmutat a romantikus filmek jelenetein vagy a randik első, félénk pillantásain. Egy friss kutatás szerint az emberi agy képes élesen megkülönböztetni a közvetlen szemkontaktust az elkerülő tekintettől, és mindkettőre eltérő idegi választ ad. A közvetlen szemkontaktus azonnal mozgásba hozza azokat az agyi területeket, amelyek a társas helyzetek értelmezéséért és az érzelmi jelentések feldolgozásáért felelősek. Ilyenkor az agy villámgyorsan felméri a helyzetet: barátságos szándékkal találkozunk, vagy inkább fenyegetést érzékelünk? A vizsgálat során különösen a felső temporális barázda (STS – superior temporal sulcus) és az amygdala közötti idegi kapcsolatok mutattak kiemelkedően intenzív kapcsolódást.

A kísérletben a résztvevők különböző tekintetirányú arcokat láttak – hol közvetlenül rájuk néztek, hol másfelé –, miközben az agyi aktivitás mérhetően fokozódott.  A közvetlen szemezés rendre erősebb idegrendszeri választ váltott ki, míg az elfordított tekintet szinte mindig közömbös reakciót eredményezett. 

Eufória vagy feszültség? 

Ha pedig a tekintet egy vonzó emberével találkozott, a jutalmazó rendszerek is bekapcsoltak: dopamin és örömhormon szabadult fel, ami euforikus érzést váltott ki. Ugyanakkor a túl hosszú szemkontaktus már nem vonzónak, hanem fenyegetőnek hatott, és kifejezett feszültséget keltett a résztvevőkben.

Ezentúl másképp nézel majd mások szemébe

Szóval legközelebb, amikor valaki hosszabban néz rád a metrón, ne csak arra gondolj, hogy esetleg rúzsos a fogad. Lehet, hogy a felső temporális barázdátok kapcsolódik. És hogy ebből mi lesz? Az agyatok már eldöntötte, mielőtt te egyáltalán visszanéztél volna.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu