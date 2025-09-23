Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 23., kedd Tekla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
világsztárok

A paparazzi, aki sosem létezett – Egy mozifilm mellékszereplőjéről nevezték el a világ legpofátlanabb szakmáját

Shutterstock - Motortion Films
világsztárok fotós paparazzi
Csére Erik
2025.09.23.
Fellini egyetlen figurája indította el azt a lavinát, ami azóta iparággá nőtte ki magát. A paparazzi ma már nem egyetlen ember, hanem egy egész iparág, ami egyszerre képes arra, hogy tőrténelmi jeleneteket őrizzen meg az utókornak és romboljon le karriereket.

Ha azt halljuk: paparazzi, azonnal magunk elé képzeljük a hírhedten tolakodó fotósokat, akiket ha a sztárok kidobnak az ajtón, ők bemásznak az ablakon és nem csak képletesen... A szó azonban nem a semmiből született – Federico Fellini ikonikus filmjében felbukkanó, ilyen vezetéknevet viselő mellékszereplőből lett egy egész szakma keresztapja. A paparazzi szó születése tökéletesen tükrözi ezt a világot: bosszantó, szúnyogként viselkedő vérszívóhoz hasonlító karakter adta a nevét, mégis képes kivételesen történelmi pillanatokat rögzíteni.

Paparazzis rent rooms with good viewing to shoot pictures of American actors Tom Cruise and Katie Holmes' wedding in Bracciano. (Photo by Stephane Cardinale/Corbis via Getty Images)
Paparazzik munka közben
Forrás: Corbis Entertainment

Honnan jött a „paparazzi” elnevezés?

A történet 1960-ban kezdődött, amikor Federico Fellini bemutatta a La Dolce Vita című filmjét. A moziban feltűnt egy mellékszereplő: Paparazzo, akit Walter Santesso alakított. Egy mindenhová befurakodó, szenzációhajhász fotós, akinek a neve aztán egy egész jelenség szinonimájává vált.

És hogy Fellini honnan vette a nevet? Erről már megoszlanak a vélemények: ő maga azt írta, egy opera szövegében találta, míg forgatókönyvírója, Ennio Flaiano George Gissing By the Ionian Sea című útikönyvére esküdött. Maga a rendező később úgy jellemezte a szót, „mint egy zümmögő rovar: lebeg, cikázik, csíp” – pont, mint a fotósok, akik addig sündörögnek, míg le nem kapják a nagy pillanatot.

A hírhedt paparazzók, akik legendává váltak

A vászonról gyorsan átlépett a valóságba is a kifejezés, és innentől kezdve nem volt megállás. Az Egyesült Államokban Ron Galella lett a paparazzi kultúra „keresztapja”, akit nem véletlenül tartanak a világ egyik leghírhedtebb lesifotósának. Mániákusan követte Jacqueline Kennedy Onassist – szó szerint a bokorból ugrott elő, hogy elkapja a tökéletes pillanatot. Jackie többször is beperelte, sőt, bírósági végzés kötelezte, hogy legalább 45 méteres távolságot tartson tőle. Galella persze ügyesen kijátszotta, a bíróság ugyanis elfelejtette kikötni, hogy autóval sem követheti, így olyankor a 45 méteres tilalom nem számított.

Olaszországban eközben Rino Barillari lett a szakma koronázatlan királya, akit csak „il re dei paparazzi”-ként, vagyis a paparazzók királyaként emlegetnek. Ő nem csupán kattintgatott: egyes sztorik szerint többször meg is verték, amikor túl közel merészkedett a hírességekhez. Máskor épp hogy megúszta karcolásokkal, miközben a gépe lencséjével szó szerint befurakodott az olasz elit magánéletébe. Az évtizedeken át tartó hajszának köszönhetően olyan fotógyűjteménye lett, ami ma már felbecsülhetetlen értékű a popkultúrális erekjének számít.

Galella és Barillari neve ma is ott van minden paparazzi-toplistán – egyikük az amerikai álom, másikuk az olasz vérmérséklet képviseletében. Közös bennük, hogy a fotóik nélkül ma valószínűleg sokkal szegényesebb lenne a bulvártörténelem, és unalmasabbak a sztárokról szóló pletykák.

Szeretjük vagy utáljuk?

A „paparazzi” mára nemcsak egy név, hanem egy egész iparág. Azok az emberek, akik képesek megörökíteni ikonikus történelmi képeket – és ugyanakkor azok is, akik szemrebbenés nélkül átlépik a magánélet határait. Van, aki szerint nélkülük unalmasabb lenne a világ, mások inkább úgy látják: a paparazzik a modern kor piócái.

Leonardo DiCaprio a 27 éves barátnőjével nyaral: ő az a modell, aki megtörte a 25 éves átkot - Fotó!

A hollywoodi színész számtalan alkalommal szakított a korábbi barátnőivel, amikor betöltötték a 25 éves kort. Leonardo DiCaprio új partnere Vittoria Ceretti azonban megtörte ezt a sormintát.

Akár 750 ezer dollárt is kereshet az a paparazzo, aki lefotózza Harryéket

Akár 750 ezer dollárt is kereshet az a paparazzo, aki lefotózza őket.

Diana korábban tudomást szerzett férje hűtlenségéről

Érdekes helyről érkezett a figyelmeztetés.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu