Romeo Beckham a londoni divathéten debütált: David Beckham fia kilépett a szülők árnyékából - FOTÓ

Romeo Beckham olyan nevek mellett lépett kifutóra, mint Lila Moss és Iris Law – aki szintén híres emberek gyerekei. Előbbi Kate Moss, utóbbi pedig Jude Law lánya. A bemutató a nemsemleges szabásvonalakat, a bőr merész használatát és a minimalizmust állította középpontba.

Romeo Beckham a londoni divathét kifutóján

Forrás: Getty Images

Romeo Beckham kilépett szülei árnyékából

Romeo Beckham magabiztos és lendületes fellépésével azonnal a közönség kedvencévé vált. A bemutató után a közösségi médiát ellepték a bejegyzések, sokan édesapját, David Beckhamet látják a fiúban, mások pedig arról írtak, mennyire örülnek neki, hogy Romeo kilépett híres szülei árnyékából.

Szakértők szerint a londoni debütálás csak a kezdet: nemzetközi közönség előtt tesztelik az új arcokat, és ha a fogadtatás pozitív, a következő állomás könnyen Párizs vagy Milánó lehet. A show után megszólaló divatkritikusok is kiemelték, hogy a kollekciók erős üzenetet hordoznak – a jövő modelljei között egyre nagyobb szerepet kapnak a sztárgyerekek, akik saját generációjuk ikonjaivá válhatnak.

Romeo Beckham a londoni divathét egyik legnagyobb meglepetése volt, és ezzel alighanem új fejezetet nyitott a karrierjében. Többé nem csak David Beckham fia, hanem olyan modell, aki előtt valóban megnyílhat a nemzetközi divatvilág kapuja.