Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 23., kedd Tekla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztárcsemete

Romeo Beckham a londoni divathéten debütált: David Beckham fia kilépett a szülők árnyékából - FOTÓ

sztárcsemete divatbemutató Romeo Beckham
Virág Emília
2025.09.23.
A divatvilág szeme most éppen Londonra szegeződik, ahol a Beckham család középső fia, a 23 éves Romeo először mutathatta meg magát kifutón.

Romeo Beckham olyan nevek mellett lépett kifutóra, mint Lila Moss és Iris Law – aki szintén híres emberek gyerekei. Előbbi Kate Moss, utóbbi pedig Jude Law lánya. A bemutató a nemsemleges szabásvonalakat, a bőr merész használatát és a minimalizmust állította középpontba.

Romeo Beckham a londoni divathét kifutóján
Romeo Beckham a londoni divathét kifutóján
Forrás: Getty Images

Romeo Beckham kilépett szülei árnyékából

Romeo Beckham magabiztos és lendületes fellépésével azonnal a közönség kedvencévé vált. A bemutató után a közösségi médiát ellepték a bejegyzések, sokan édesapját, David Beckhamet látják a fiúban, mások pedig arról írtak, mennyire örülnek neki, hogy Romeo kilépett híres szülei árnyékából.

Szakértők szerint a londoni debütálás csak a kezdet: nemzetközi közönség előtt tesztelik az új arcokat, és ha a fogadtatás pozitív, a következő állomás könnyen Párizs vagy Milánó lehet. A show után megszólaló divatkritikusok is kiemelték, hogy a kollekciók erős üzenetet hordoznak – a jövő modelljei között egyre nagyobb szerepet kapnak a sztárgyerekek, akik saját generációjuk ikonjaivá válhatnak.

Romeo Beckham a londoni divathét egyik legnagyobb meglepetése volt, és ezzel alighanem új fejezetet nyitott a karrierjében. Többé nem csak David Beckham fia, hanem olyan modell, aki előtt valóban megnyílhat a nemzetközi divatvilág kapuja.

Divat és villantások: a londoni divathét afterpartijának legpikánsabb outfitjei – GALÉRIA

Ilyen egy exkluzív afterparti, amin a divatvilág krémje tombol.

Priscilla Presley sokkoló vallomása: Elvis Presley bérgyilkossal akarta megöletni

Priscilla Presley új memoárja, a *Softly, As I Leave You* kedden jelent meg, és máris hatalmas vihart kavart. Az immár 80 éves színésznő könyvében őszintén beszél életének legintimebb és legfájdalmasabb fejezeteiről: Elvis Presleyvel való házasságáról, lányuk, Lisa Marie küzdelmeiről, valamint arról, miért nem tudott soha megbízni Michael Jacksonban.

Szoboszlai Dominik elment végre fodrászhoz, de nem az történt, amit vártunk

Szoboszlai Dominik újra a figyelem középpontjába került – ezúttal azonban nem különleges tehetsége, hanem a külseje miatt. A Liverpool sztárjának hónapok óta hosszú a haja, és ez megosztja a rajongókat, egyesek szerint jól áll neki a rockerstílus, mások viszont ápolatlannak tartják, és úgy vélik, szakállal együtt inkább ősemberes hatást kelt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu