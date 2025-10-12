Az AI szerint ezeket a kérdéseket sose tedd fel az anyósodnak, ha jót akarsz magadnak

Sok nőnek nehezen indul a kapcsolata az anyósával, mert egyszerűen nem tudja a helyén kezelni, hogy a párja szívében egy másik nő is egy éppen olyan fontos helyet foglal el, mint ő, csak éppen más formában. Megkérdeztük az AI-t, hogy ő mit gondol, melyek azok a mondatok, amiket a legjobb, ha elkerülünk, ha az anyósunkkal egy harmonikus, jó viszonyt szeretnénk kialakítani.

Ha nem akarsz vitát, akkor az AI szerint ezeket a kérdéseket jobb elkerülni, ha az anyóssal beszélsz

Az AI pontosan tudja, mely kérdéseket érdemes elkerülni

A mesterséges intelligencia olyan készségesen válaszolt a kérdésünkre, mintha neki is lenne egy anyósa, akivel jobb vigyázni. Felsorolt néhány olyan dolgot, amiket tényleg el kell kerülni, ha beszélgetünk a párunk édesanyjával, mert abból semmi jó nem sülhet ki.

Ezeket a kérdéseket az életünk árán se tegyük fel az anyósunknak

Főleg ha még az ismerkedési szakaszban vagyunk, nagyon nehéz eldönteni, hogy mit mondhatunk és mit nem, de aggodalomra semmi pánik, mert a mesterséges intelligencia ezt is megoldotta nekünk!

Tuti, hogy így kell elkészíteni a babgulyást?

Az anyós főztje szent és sérthetetlen és lehet, hogy a mi anyukánk máshogy tanította, hogy hogyan kell elkészíteni az adott ételt, de ha a párunk édesanyja nem úgy szeretné megfőzni, akkor az is teljesen rendben van. Jobb nem kiakasztani olyan dolgokkal, amiket amúgy is jónak gondol, mert azt hiheti, hogy csak beleszólni akarunk és tudálékosak vagyunk.

A héten harmadjára is át fogsz jönni hozzánk?

Megértjük, ha mindenki egy kicsit kettesben szeretne lenni a párjával vagy csak pihenni otthon és a háta közepére sem kívánja, hogy még egy újabb délutánt az anyósával töltsön. Ha megkérdezzük ezt tőle, akkor azt fogja gondolni, hogy nem látják szívesen és el akarják választani a gyermekétől.

Ma is telefonálni fogsz a fiadnak?

Lehet, hogy a nőket zavarja, ha az anyós mindennap hívogatja a fiát és minden kérdést is feltesz neki, amihez egyébként nem sok köze lenne, de talán ő azt érzi, hogy csak ennyi maradt neki a gyermekéből és ezt nem akarhatjuk elvenni tőle, mert még a végén megharagszik ránk.

Az a póló a nyolcvanas évekből maradt meg?

Soha, de tényleg soha ne tegyen senki megjegyzést az anyósa ruhatárára, ha jót akar magának. Lehet, hogy az általa hordott darabok évtizedekkel ezelőtt voltak menők és mi már semmi pénzért nem hordanánk őket, pláne nem az utcán, de ezzel a stílusát is cikizzük, ami nekünk sem esne jól.