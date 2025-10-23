Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök Gyöngyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
felmérés

Csipke helyett díszítse reklám a menyasszonyi ruhát? Egyre többen nyitottak a szponzorált esküvőkre

Shutterstock - PeopleImages
felmérés logó esküvő trend esküvőszervezés kabala szponzor esküvői ruha márka esküvői torta
Kővári F. Luca
2025.10.23.
Szívesen viselnél olyan esküvői ruhát, amin egy márka logója látható, ha cserébe fedeznék a nagy napod teljes költségét? Egy amerikai felmérés szerint sokan nyitottak a szponzorált esküvőkre.

El tudnád képzelni azt, hogy valamelyik márkának a logója villog az esküvői ruhádon, netalán a tortádon, vagy életed szerelmének a nyakkendőjén? Az Amerikában végzett kutatás alapján, az emberek nagy része nyitott arra, hogy szponzorált esküvőt tartson, hogy ezzel csökkentsék a kiadásaikat.

A szponzorált esküvőt nem utasítják el az emberek
A szponzorált esküvőké a jövő?
Forrás:  Getty Images

Új trend nyílik az esküvőszervezésben? Elindulnak a szponzorált esküvők?

Bármennyire is hihetetlen lehet számodra, a Talker Research által végzett, amerikai felmérés során 2000 fiatal házasulandót kérdeztek meg arról, hogy mi a véleményük a szponzorált esküvőről és milyen attitűdjük van a kiadásokkal kapcsolatban. Az eredmény sokkoló számokat mutatott: a megkérdezettek 61%-a nyitott arra, hogy valamelyik márka támogassa az egybekelésüket. Sokan rendkívüli megtiszteltetésnek vennék azt, ha a kedvenc márkájuk hozzájárulna a nagy napjuk költségeihez. 

A kutatás szerint a válaszadóknak csupán a 32%-a utasítaná vissza a márkák megkeresését, egyúttal lemondva arról a plusz a pénzügyi támogatásról, amit felajánlanának az esküvői költségekhez.

Mit várnának a párok cserébe azért, hogy megjelenhessen a cégek logója?

Néhány logó, a legnépszerűbbek közül.
Néhány logó, a legnépszerűbbek közül.  
Forrás:  Instagram

A 2025. augusztusi felmérés szerint a legtöbb válaszadó arra szavazott, hogy legalább a költségek 65%-át kellene fedeznie a cégeknek azért, hogy valamilyen formában megjelenhessenek a fiatal szerelmesek nagy napján. Sokan annak is örülnének, ha az egész ceremóniát és hozzá kapcsolódó ünneplést a kedvenc cégük állná, cserébe pedig a márka logója megjelenhetne a koktélokon, szalvétákon, meghívókon, asztalrenden és egyéb felületeken.

Logók az esküvő ruhán?

Vajon a jövő esküvőin minden menyaszonyi ruhán más-más cég logója lesz majd látható? 

El tudod képzelni, hogy márkalogó díszítse a menyasszonyi ruhádat a nagy napon?
El tudod képzelni, hogy márkalogó díszítse a menyasszonyi ruhádat a nagy napon? 
Forrás:  Getty Images

Főleg a férfiak (21%), de a párjaik is (14%) lelkesen rávarratnák a ruhájukra a cégek logóit, ha ezért cserébe teljes ingyen lenne az esküvőjük.

Kabalaállatok

Ha a logók megjelenése nem lenne elég: 33%, vagyis a válaszadók egyharmada még azt is engedné, hogy a kedvenc márkájának kabalaállata részt vegyen az esküvői szertartáson, ha az egész költséget fedezik. 

Sőt, 20% szerint a márka kabalaállata vezethetné − vőfélyként  − a ceremóniát és az utána következő mulatságot.

Mi a helyzet a szórólapokkal és az ajándékokkal? 

Az amerikai szerelmesek 54%-a szívesen hagyná, hogy a márkák a saját ajándékaikat, termékeiket és szórólapjait osztogassák életük legszebb napján, ha cserébe teljesen állják az esküvőjük költségeit.

Ezeket engednék meg az amerikai párok az ingyen esküvőért cserébe:

  • Márka által inspirált koktél (58%)
  • Márka logója az asztalrenden, táblákon vagy meghívókon (57%)
  • Márka termékeinek osztogatása az esküvőn (54%)
  • Márka logója az esküvői tortán (33%)
  • Kabalaállat az esküvőn (33%)
  • Kabala vagy márkaképviselő vezeti az esküvői szertartást (20%)
  • Márka megemlítése a szerelmesek fogadalmaiban (18%)
  • A márka logójának megjelenése az esküvői ruhán (17%)

Eddigi szponzorált esküvők

Forrás:  Instagram

A szponzorált esküvő gondolata nem új keletű dolog. 2015-ben például egy Ashley King és Joel Burger nevű pár házasodott össze, akiknek a fő támogatója a Burger King volt. A násznép a gyorsétteremlánc logója által díszített zokniban táncolt, és mindannyian kaptak egy-egy logóval ellátott koronát a fejükre.
 

Kiszivárgott ültetési rend tette majdnem tönkre az esküvőt: ezt a hibát soha ne kövesd el, ha a nagy napra készülsz

Ha életed nagy napjára készülsz, jusson eszedbe, nem mindenki a barátod, akit annak hiszel. Ha túlságosan jóhiszemű vagy, esetleg félreismertél valakit, akkor a segítő szándékból könnyen botrány lehet. Egy menyasszony a Redditen osztotta meg, miként fázott rá az esküvője előtt az egyik koszorúslány árulása miatt.

Selena Gomez nem viccel: elképesztően szigorú házassági szerződést íratott alá Benny Blancóval

A színésznő nem hagyta a véletlenre a vagyona sorsát. Selena Gomez bármennyire is szerelmes, mindenre gondol.

Ingyen akarta megoldani az esküvőjét egy sóher jegyespár, a násznép tagjai kiakadtak

A násznép tagjainak jószívűségét használta volna ki egy sóher jegyespár. A házasulandó felek azt tervezték, hogy ingyen esküvőt tartanak, ahol a vendégek teremtik meg nekik a szükséges körülményeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu