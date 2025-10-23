Csipke helyett díszítse reklám a menyasszonyi ruhát? Egyre többen nyitottak a szponzorált esküvőkre

El tudnád képzelni azt, hogy valamelyik márkának a logója villog az esküvői ruhádon, netalán a tortádon, vagy életed szerelmének a nyakkendőjén? Az Amerikában végzett kutatás alapján, az emberek nagy része nyitott arra, hogy szponzorált esküvőt tartson, hogy ezzel csökkentsék a kiadásaikat.

A szponzorált esküvőké a jövő?

Forrás: Getty Images

Új trend nyílik az esküvőszervezésben? Elindulnak a szponzorált esküvők?

Bármennyire is hihetetlen lehet számodra, a Talker Research által végzett, amerikai felmérés során 2000 fiatal házasulandót kérdeztek meg arról, hogy mi a véleményük a szponzorált esküvőről és milyen attitűdjük van a kiadásokkal kapcsolatban. Az eredmény sokkoló számokat mutatott: a megkérdezettek 61%-a nyitott arra, hogy valamelyik márka támogassa az egybekelésüket. Sokan rendkívüli megtiszteltetésnek vennék azt, ha a kedvenc márkájuk hozzájárulna a nagy napjuk költségeihez.

A kutatás szerint a válaszadóknak csupán a 32%-a utasítaná vissza a márkák megkeresését, egyúttal lemondva arról a plusz a pénzügyi támogatásról, amit felajánlanának az esküvői költségekhez.

Mit várnának a párok cserébe azért, hogy megjelenhessen a cégek logója?

Néhány logó, a legnépszerűbbek közül.

Forrás: Instagram

A 2025. augusztusi felmérés szerint a legtöbb válaszadó arra szavazott, hogy legalább a költségek 65%-át kellene fedeznie a cégeknek azért, hogy valamilyen formában megjelenhessenek a fiatal szerelmesek nagy napján. Sokan annak is örülnének, ha az egész ceremóniát és hozzá kapcsolódó ünneplést a kedvenc cégük állná, cserébe pedig a márka logója megjelenhetne a koktélokon, szalvétákon, meghívókon, asztalrenden és egyéb felületeken.

Logók az esküvő ruhán?

Vajon a jövő esküvőin minden menyaszonyi ruhán más-más cég logója lesz majd látható?

El tudod képzelni, hogy márkalogó díszítse a menyasszonyi ruhádat a nagy napon?

Forrás: Getty Images

Főleg a férfiak (21%), de a párjaik is (14%) lelkesen rávarratnák a ruhájukra a cégek logóit, ha ezért cserébe teljes ingyen lenne az esküvőjük.

Kabalaállatok

Ha a logók megjelenése nem lenne elég: 33%, vagyis a válaszadók egyharmada még azt is engedné, hogy a kedvenc márkájának kabalaállata részt vegyen az esküvői szertartáson, ha az egész költséget fedezik.

Sőt, 20% szerint a márka kabalaállata vezethetné − vőfélyként − a ceremóniát és az utána következő mulatságot.

Mi a helyzet a szórólapokkal és az ajándékokkal?

Az amerikai szerelmesek 54%-a szívesen hagyná, hogy a márkák a saját ajándékaikat, termékeiket és szórólapjait osztogassák életük legszebb napján, ha cserébe teljesen állják az esküvőjük költségeit.