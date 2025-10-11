Lehull a lepel az évszázados rejtélyről: így nézett ki Sisi menyasszonyi ruhája

A divattörténet rajongóinak kíváncsiságát bő másfél évszázada csigázza fel az, hogy a gyönyörű és pazar ruhakölteményeiről ismert Sisi milyen menyasszonyi ruhában ment férjhez. Minden próbálkozás, kutakodás falakba ütközött, ám most úgy tűnik a rejtély végre megoldódott. Vajon hogy sikerül pontot tenni a rejtélyes esküvői ruha titkára?

Végre kiderült, hogy nézhetett ki Sisi menyasszonyi ruhája?

Forrás: Profimedia

Palotára szóló királyi lakodalom — Miért nem tudtuk, hogy nézett ki Sisi menyasszonyi ruhája?

Noha számos ország felett uralkodott, mégsem volt hetedhétországra szóló lakodalom Ferenc József és Sisi esküvője. Tudniillik az 1854-ben tartott menyegzőről ki voltak tiltva a sajtó munkatársai és az illusztrátorok, így egymásnak olykor teljesen ellentétes hírek jelentek meg a ruháról.

Az egyik korabeli divatlap például ezüst hímzéses fehér ruháról számot be, míg egy másik arany cérnával cifrázott uszályról, hogy aztán egy harmadik magazin lehozza: nem is volt ott semmilyen uszály.

Ezen az újságírói fantáziára bízott kavalkádon az sem segített, hogy az eredeti menyasszonyi ruha nemes egyszerűséggel kámforrá vált. A korszakban szokás volt, hogy az állami ceremóniákon használt díszruhákat elajándékozzák, hogy papi ruhát készítsenek belőlük, de Erzsébet királyné esetén nem tudunk róla, hogy ez lett volna a helyzet.

Sisi esküvői ruháját egy családi örökség és festmény alapján sikerült rekonstruálni

Forrás: Profimedia

Így történhetett, hogy Sisi ruhái közül épp a legfontosabb, a királyi esküvői ruha merült a feledés homályába. Aztán évszázados keresés után végül forró nyomra akadtak, amelyet egy festmény oldott meg.

Lehull a lepel: Sisi és a rejtélyes menyasszonyi ruha

A bécsi Császári Kocsimúzeum gyűjteményébe egy igen érdekes darab került 1989-ben: egy arannyal gazdagon hímzett uszály. Ennek nem tulajdonítottak volna nagy jelentőséget, csakhogy eredeti tulajdonosa Sisi közvetlen leszármazottja volt, a családi hagyomány pedig úgy tartotta, valaha a misztikus esküvői ruhához volt csatolva.

Aztán eljött 2021, amikor egy cseh múzeumban rátaláltak egy festményre, mely a hagyomány szerint az eltűnt menyasszonyi ruhában ábrázolja a császárnét.

A múzeum kutatója, Dr. Kurzel-Runtscheiner azonnal fellelkesült, hisz végre volt elképzelés a legendás ruhakölteményről. Csakhogy több olyan körülmény is volt, amely szkepticizmusra adott okot, meglengetve, hogy egy újabb hamisítványról van szó. Az egyik, hogy a ruhát nem udvari festő készítette, illetve, hogy a festmény három évvel az esküvő után készült