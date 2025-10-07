Ingyen akarta megoldani az esküvőjét egy sóher jegyespár, a násznép tagjai kiakadtak

Azt mondanunk sem kell, hogy napjainkban is alapvető, hogy ha valakit elhívnak az esküvőre, akkor ő nászajándék formájában vagy a menyasszonytánc keretében támogatja az ifjú házasokat egy jelképes összeggel. Nincs egy kötelezően meghatározott összeg, hogy mennyi pénzt kell az esküvői borítékba tennie az embereknek, de a legtöbb ajánlás szerint a vacsora értékét illik odaadnunk a friss házasoknak. De mi van akkor, ha a jegyespár ingyen esküvőt akar tartani, ami azt jelenti, hogy elvárnák, hogy a násznép tagjai biztosítsanak helyszínt, zenét és dekorációt is a nagy napra? Nos, olyankor kitör a káosz.

Ingyen esküvőt akart tartani egy jegyespár: a násznép tagjaitól várták volna el, hogy összedobják a ceremóniához és a lagzihoz szükséges körülményeket

Hogy lehet megoldani az ingyen esküvőt? Hát így biztos nem

A Yourtango egyik olvasója árulta el, hogy hatalmas botrányt okozott a társaságukban, amikor az egyik barátnője bejelentette, hogy a vőlegényével azt tervezik, hogy megoldják kiadások nélkül az esküvőjüket. Ehhez ugyanis arra lett volna szükség, hogy a meghívott vendégek tegyék bele az időt, energiát, és pénzt az esküvő megvalósításába.

Coral nevű barátnőm azt írta az esküvői meghívójában, hogy látta TikTokon, hogy meg lehet oldani ingyen az esküvőt, ezért ő is ilyet szeretne. Kérte, hogy jelöljük be, hogy ki tud biztosítani egy nagy kertet az esküvőhöz, kinek van nagy méretű kültéri sátra, ki szokott szabadidejében esküvőkön fotózni és kinek van hangszórókkal és zenekarral rendelkező ismerőse, aki szívesen vállalná ingyen a bulit. Konkrét utasításai voltak arra vonatkozólag is, hogy ki milyen ételt hozzon magával, hogy mindenki tudjon enni a lakoma során. A végén pedig megérdeklődte, hogy van-e köztünk olyan pap, aki ingyen vállalná az esketést. Konkrétan tényleg ingyen lett volna az esküvő, de csak nekik.

— árulta el a felháborodott barátnő. A hölgy szerint Coral és a vőlegénye nincsenek rászorulva, hogy mások fizessék a lakodalmukat, csupán izgalmasnak tartják, hogy ilyen módon oldják meg a szervezést. Ezzel azonban magukra haragították az összes kevésbé tehetős barátjukat, akik visszautasították a részvételt.

Nekem cukrász a végzettségem, ezért Coral azt mondta, hogy készítsek több szintes tortát az eseményre. Arra ő nem is gondolt, hogy mennyi alapanyagba és munkaórába kerül egy ilyen sütemény elkészítése. Jeleztem is neki, hogy ez az esküvő csak neked nem kerül pénzbe, mert a vendégek fogják nyögni a számlát. Azóta nem is beszéltünk egymással

— zárta sorait a nő, aki szerint egyelőre úgy tűnik, hogy mások is így gondolkoztam a bandában, ezért megállt az esküvőszervezés folyamata.