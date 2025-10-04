Amikor a melltartód fegyvert fog rád – 5 személy, akivel egy ruhadarab végzett

Mióta az ember ruhát visel, számos emberéletet követelő divat tűnt fel a porondon – Ilyen a fűző, krinolin, vagy a mérgező arzénnal átitatott ruha. Mégis azok a legmeredekebb esetek, amikor egy személy egy közönséges ruhadarab miatt leli halálát. Ezekből gyűjtöttük össze azt az öt halálesetet, amit, ha nem igazolnának dokumentumok, maguk se hinnénk el.

Több ember halálát okozta már ruhadarab – Isadora Duncan, a táncosnő esete az egyik leghírhedtebb.

Forrás: Bettmann

5 személy, aki egy ruhadarab miatt lelte halálát

1. Isadora Duncan: sál

A modern tánc megteremtője, Isadora Duncan élete szürreális véget ért. Ugyanis 1927-ben épp egy kedves barátjával autózott Nizza környékén, amikor lobogó, divatteremtő sálját becsípte a kocsi kereke. A sál sebesen a kerékre tekeredett, megfojtva és nyakát töve a jobb sorsra érdemes táncosnőnek. Ennél már csak az a döbbenetesebb, hogy a következő években több nő is hasonló halált halt, megteremtve a „hosszú sál-szindróma”, más néven „Isadora Duncan-szindróma” fogalmát.

2. Drakón: ruhahalom

Valahol a sors morbid humorának tudható be, hogy a szigorú törvényeiről ismert görög politikus, Drakón komédiába illően végezte be. Egy ízben színházi előadásra látogatott Éjina szigetén, ahol a kor szokásainak megfelelően köpenyeket, fejfedőket hajigáltak rá, a tisztelet kifejezéseként. Jóból is megárt a sok, egy idő után akkora halom ruha gyűlt össze rajta, hogy nemes egyszerűséggel megfojtotta a görög államférfit.

Így esett meg, hogy Drakón a híres törvényhozó halálának oka egy ruhakupac lett.

3. Christina Bond: melltartó

A találó nevű Christina Bond egy melltartóhoz erősíthető pisztolytokot próbált meg igazgatni, amikor véletlenül arcon lőtte magát. A speciális tok a melltartó kosarához erősíthető pántok segítségével, a fegyver maga pedig a kettő között helyezkedett el – vagyis helyezkedett volna, csakhogy az 55 éves nő tokja nem volt együttműködő. Ahogy ott igazgatta, sikerült a feje felé fordítania a csövet, a fegyver elsült, a nő pedig egy nappal később belehalt sérüléseibe 2015-ben

4. Mary Reeser: hálóing

Számos összeesküvés-elmélet kering Mary Reeser 1951-ben bekövetkezett haláláról. Sokáig tartotta magát a spontán öngyulladás hipotézise. Mindössze egy koponyadarab, az egyik lába, illetve a fotel rugói maradtak utána, miközben a szoba többi része teljesen épen maradt, táplálva a szóbeszédet. Utólag azonban sikerült rekonstruálni az eseményeket:

Lefekvés előtt erős nyugtatót vett be, majd rágyújtott, az acetonos, műszálas hálóing pedig azonnal lángra kapott, igen magas hőmérsékleten.

5. Maria Pantzapolous: menyasszonyi ruha

A 2010-s évek elején nagy népszerűségre tett szert az interneten a „Thrash the Dress” trend, aminek lényege az, hogy az esküvői fotózáson az elegáns ruhával ellentétes szituációban fotózkodunk, nem kímélve a ruhakölteményt. Maria Pantzapolousnak is megtetszett a trend, mely végül a vesztét okozta. Ugyanis 2012-es fotózásra a kanadai Rawdon-vízesést szemelte ki, ahol úszás közben kellett volna őt megörökíteni. Nem számolt viszont az erős sodrással, a menyasszonyi ruha pedig olyan nehéz lett a víztől, hogy képtelen volt a felszínen maradni, így végül megfulladt.